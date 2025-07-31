Чехи ищут инвестиционные возможности у моря. Интерес к испанской недвижимости вырос на 60%
31 июля 2025
10:30
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В то время как цены на чешские квартиры продолжают расти, а доступность собственного жилья сокращается, все больше чехов ищут альтернативу за рубежом. Квартира с двумя спальнями и кухней площадью 40 кв. метров с видом на Средиземное море за 2,5 миллиона крон может показаться исключением, но в испанских городах это не уникальное предложение. Помимо привлекательной цены покупки, важную роль играет и возможность сдачи в краткосрочную аренду, что позволяет получать доход от инвестиций.
Согласно данным портала недвижимости Videobydleni.cz, спрос на испанские квартиры со стороны чехов вырос более чем на 60% в годовом исчислении. Мотивацией является не только желание иметь второй дом, но и стратегия, при которой семья сдает собственное жилье в Чехии и инвестирует капитал в недвижимость в туристически привлекательном зарубежном регионе.
Однако интерес чехов не ограничивается Испанией. Среди других популярных направлений – Португалия, Италия, Греция или Хорватия, а также менее традиционные, такие как Албания, Болгария или Маврикий. Выбор направлений обусловлен не только ценами на недвижимость и ожидаемым доходом от аренды, но и качеством жизни, стабильностью законодательства и транспортной доступностью. Чехи все чаще инвестируют в недвижимость в местах, куда регулярно путешествуют.
В европейском контексте привлекательными и стабильными остаются рынки Германии и Австрии. Например, в Берлине или Мюнхене инвесторы не могут рассчитывать на высокий доход от аренды, но оценят стабильность, надежность инвестиций и доступность финансирования. С другой стороны, такие страны, как Албания или Болгария, привлекают более низкими ценами на въезд и развивающейся туристической инфраструктурой. Словакия остается наиболее близким вариантом со схожей культурной и законодательной средой – привлекательны не только города, но и горные районы, пригодные для отдыха.
С точки зрения доходности наиболее интересными направлениями остаются Италия, где доходность от долгосрочной аренды превышает 7%, и Португалия, которая, помимо доходности, также предлагает возможность получения статуса резидента через так называемую «золотую визу». Краткосрочная аренда приносит доходность от 8 до 12% годовых в привлекательных районах.
Новшеством последних месяцев стал растущий интерес к экзотическим рынкам за пределами Европы. Филип Шейвл из агентства недвижимости Philip & Frank приводит в пример Маврикий, где инвестиционные возможности сочетаются с возможностью долгосрочного проживания. Благодаря низким налогам, стабильной экономике и качественной инфраструктуре остров получил прозвище «африканский Сингапур». При этом цены на нем сопоставимы с ценами в Праге, с той лишь разницей, что здесь круглый год сезон и вид на океан.
Повышенный интерес к зарубежной недвижимости наблюдается не только среди чехов, но и в других странах Центральной и Восточной Европы. В прошлом году поляки приобрели рекордные 4 300 объектов недвижимости в Испании, что на 36% больше, чем годом ранее. В период экономической нестабильности иностранные инвестиции все чаще служат средством диверсификации рисков, защиты стоимости денег и обеспечения качественной среды проживания.
Однако интерес чехов не ограничивается Испанией. Среди других популярных направлений – Португалия, Италия, Греция или Хорватия, а также менее традиционные, такие как Албания, Болгария или Маврикий. Выбор направлений обусловлен не только ценами на недвижимость и ожидаемым доходом от аренды, но и качеством жизни, стабильностью законодательства и транспортной доступностью. Чехи все чаще инвестируют в недвижимость в местах, куда регулярно путешествуют.
В европейском контексте привлекательными и стабильными остаются рынки Германии и Австрии. Например, в Берлине или Мюнхене инвесторы не могут рассчитывать на высокий доход от аренды, но оценят стабильность, надежность инвестиций и доступность финансирования. С другой стороны, такие страны, как Албания или Болгария, привлекают более низкими ценами на въезд и развивающейся туристической инфраструктурой. Словакия остается наиболее близким вариантом со схожей культурной и законодательной средой – привлекательны не только города, но и горные районы, пригодные для отдыха.
С точки зрения доходности наиболее интересными направлениями остаются Италия, где доходность от долгосрочной аренды превышает 7%, и Португалия, которая, помимо доходности, также предлагает возможность получения статуса резидента через так называемую «золотую визу». Краткосрочная аренда приносит доходность от 8 до 12% годовых в привлекательных районах.
Новшеством последних месяцев стал растущий интерес к экзотическим рынкам за пределами Европы. Филип Шейвл из агентства недвижимости Philip & Frank приводит в пример Маврикий, где инвестиционные возможности сочетаются с возможностью долгосрочного проживания. Благодаря низким налогам, стабильной экономике и качественной инфраструктуре остров получил прозвище «африканский Сингапур». При этом цены на нем сопоставимы с ценами в Праге, с той лишь разницей, что здесь круглый год сезон и вид на океан.
Повышенный интерес к зарубежной недвижимости наблюдается не только среди чехов, но и в других странах Центральной и Восточной Европы. В прошлом году поляки приобрели рекордные 4 300 объектов недвижимости в Испании, что на 36% больше, чем годом ранее. В период экономической нестабильности иностранные инвестиции все чаще служат средством диверсификации рисков, защиты стоимости денег и обеспечения качественной среды проживания.
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