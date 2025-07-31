Чехи ищут инвестиционные возможности у моря. Интерес к испанской недвижимости вырос на 60%

Новости 420on 31 июля 2025 10:30 483

В то время как цены на чешские квартиры продолжают расти, а доступность собственного жилья сокращается, все больше чехов ищут альтернативу за рубежом. Квартира с двумя спальнями и кухней площадью 40 кв. метров с видом на Средиземное море за 2,5 миллиона крон может показаться исключением, но в испанских городах это не уникальное предложение. Помимо привлекательной цены покупки, важную роль играет и возможность сдачи в краткосрочную аренду, что позволяет получать доход от инвестиций.