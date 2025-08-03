Студенты в этом году снова будут платить больше за аренду квартиры или комнаты

Новости 420on 3 августа 2025 13:00 28

Студенты в университетских городах в этом году снова будут платить больше за аренду квартиры или комнаты в общежитии по сравнению с прошлым годом. Жить в компании других людей значительно дешевле, чем искать собственную квартиру, пусть даже небольшую. В то время как арендная плата за квартиры за год выросла зачастую на двузначные цифры, аренда комнат подорожала на несколько процентов. Риэлторские платформы, с которыми связалось агентство ČTK, предполагают, что в этом году будет значительно больше студентов, заинтересованных в более просторных квартирах с несколькими комнатами. По их мнению, студентам уже сейчас следует искать квартиры в аренду или субаренду, так как большинство квартир на новый учебный год может быть уже забронировано.