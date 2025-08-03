Студенты в этом году снова будут платить больше за аренду квартиры или комнаты
3 августа 2025
13:00
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Студенты в университетских городах в этом году снова будут платить больше за аренду квартиры или комнаты в общежитии по сравнению с прошлым годом. Жить в компании других людей значительно дешевле, чем искать собственную квартиру, пусть даже небольшую. В то время как арендная плата за квартиры за год выросла зачастую на двузначные цифры, аренда комнат подорожала на несколько процентов. Риэлторские платформы, с которыми связалось агентство ČTK, предполагают, что в этом году будет значительно больше студентов, заинтересованных в более просторных квартирах с несколькими комнатами. По их мнению, студентам уже сейчас следует искать квартиры в аренду или субаренду, так как большинство квартир на новый учебный год может быть уже забронировано.
«Самыми дорогими являются аренда однокомнатных квартир, небольших отдельных квартир и многокомнатных квартир для совместного проживания в Праге и Брно. Самые дешевые — в Остраве, Опаве и Усть-Лабжинске. Например, в Брно или Граде-Кралове студенты, снимая комнату в квартире, которую делят с другими студентами, могут сэкономить около 4000 крон по сравнению с арендой однокомнатной квартиры», — сообщил аналитик портала Sreality.cz Штепан Матейка.
Менеджер отраслевых услуг Seznam.cz Хана Контриш добавила, что аренда отдельных комнат в Праге во втором квартале этого года подорожала на пять процентов по сравнению с прошлым годом, а в Брно — на три процента. «Однако еще больше в этих двух городах подешевели однокомнатные квартиры и небольшие квартиры. Таким образом, ситуация для студентов в крупнейших городах страны снова стала немного сложнее», — сказала Контриш.
По словам представителя цифрового сервиса Bezrealitky.cz Франтишека Броже, студенты будут платить больше и в других региональных университетских городах. «Первые данные указывают на скачкообразный рост в Пльзене, Либерце, Оломоуце и Градец-Кралове. В сочетании с тем фактом, что большинство домохозяйств в настоящее время стараются как можно дольше сохранить свои первоначальные договоры аренды, это может одновременно означать меньший выбор доступной недвижимости. Аренда в Праге также выросла выше среднего, что приведет к большему интересу студентов к жилью в Среднечешском крае и к поездкам на работу», — сообщил Броже. По данным Bezrealitka, в Праге расходы на жилье в настоящее время на 31 процент выше, чем в Среднечешском крае.
Брож также ожидает, что из-за более высоких цен будет расти интерес к совместному проживанию, на что владельцы квартир реагируют перепланировкой. По словам Йиржи Крейчи из платформы UlovDomov.cz, большинство студентов ищут в первую очередь квартиры с неперегородными комнатами и отдельной кухней. Популярны планировки 3+1 и 2+1. Преимуществом может быть наличие мебели. Однако уже сейчас многие студенческие квартиры заняты. «Тем, кто еще не обеспечил себе жилье на следующий учебный год, будет очень сложно найти жилье непосредственно перед началом семестра. Подавляющее большинство квартир с востребованной планировкой уже забронировано», — добавил Крейчи.
По данным ČTK, пражские студенческие общежития не будут менять цены на проживание. Некоторые из них подорожали в летнем семестре, в частности из-за инфляции. Часть общежитий расширяется, также проводятся ремонтные работы различного масштаба. Например, за проживание в общежитиях Карлова университета студенты платят от 3000 до 7700 крон в месяц, в общежитиях Чешского технического университета в Праге цены колеблются от 2800 до 8400 крон в месяц.
Менеджер отраслевых услуг Seznam.cz Хана Контриш добавила, что аренда отдельных комнат в Праге во втором квартале этого года подорожала на пять процентов по сравнению с прошлым годом, а в Брно — на три процента. «Однако еще больше в этих двух городах подешевели однокомнатные квартиры и небольшие квартиры. Таким образом, ситуация для студентов в крупнейших городах страны снова стала немного сложнее», — сказала Контриш.
По словам представителя цифрового сервиса Bezrealitky.cz Франтишека Броже, студенты будут платить больше и в других региональных университетских городах. «Первые данные указывают на скачкообразный рост в Пльзене, Либерце, Оломоуце и Градец-Кралове. В сочетании с тем фактом, что большинство домохозяйств в настоящее время стараются как можно дольше сохранить свои первоначальные договоры аренды, это может одновременно означать меньший выбор доступной недвижимости. Аренда в Праге также выросла выше среднего, что приведет к большему интересу студентов к жилью в Среднечешском крае и к поездкам на работу», — сообщил Броже. По данным Bezrealitka, в Праге расходы на жилье в настоящее время на 31 процент выше, чем в Среднечешском крае.
Брож также ожидает, что из-за более высоких цен будет расти интерес к совместному проживанию, на что владельцы квартир реагируют перепланировкой. По словам Йиржи Крейчи из платформы UlovDomov.cz, большинство студентов ищут в первую очередь квартиры с неперегородными комнатами и отдельной кухней. Популярны планировки 3+1 и 2+1. Преимуществом может быть наличие мебели. Однако уже сейчас многие студенческие квартиры заняты. «Тем, кто еще не обеспечил себе жилье на следующий учебный год, будет очень сложно найти жилье непосредственно перед началом семестра. Подавляющее большинство квартир с востребованной планировкой уже забронировано», — добавил Крейчи.
По данным ČTK, пражские студенческие общежития не будут менять цены на проживание. Некоторые из них подорожали в летнем семестре, в частности из-за инфляции. Часть общежитий расширяется, также проводятся ремонтные работы различного масштаба. Например, за проживание в общежитиях Карлова университета студенты платят от 3000 до 7700 крон в месяц, в общежитиях Чешского технического университета в Праге цены колеблются от 2800 до 8400 крон в месяц.
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