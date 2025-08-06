Строительная отрасль в Чехии демонстрирует рост, но с жильём — проблемы
6 августа 2025
15:00
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В Чехии наблюдается заметное оживление в строительной сфере, однако на рынке жилья ситуация остаётся напряжённой. По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), в июне 2025 года объёмы строительных работ выросли на 14% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По отношению к маю рост составил 2,6%. Однако это оживление почти не касается жилого строительства — новых квартир строят всё меньше.
По словам Радека Матейки, директора департамента статистики сельского хозяйства, промышленности, строительства и энергетики ČSÚ, основным двигателем увеличения статистики стали инженерные сооружения — строительство дорог, телекоммуникационных и энергетических сетей. Но и возведение зданий также внесло вклад в общую динамику.
В июне объём строительных работ по возведению зданий (жилых и нежилых) вырос на 10,3% по сравнению с июнем 2024 года. В инженерном строительстве рост составил 20,3% за тот же период.
Такой быстрый темп для строительной отрасли наблюдался в последний раз в марте 2022 года. Уже в предыдущие месяцы были признаки восстановления: двузначный рост фиксировался и в марте, и в мае текущего года.
Жилья всё меньше
Несмотря на положительную динамику в строительстве в целом, на рынке жилья тенденции остаются негативными. В июне началось строительство всего 2637 квартир — это на 2,5% меньше, чем годом ранее. Таким образом, продолжается спад, наблюдаемый уже несколько месяцев подряд.
Всего за первое полугодие 2025 года в Чехии было начато строительство 16 295 квартир — это самый низкий показатель с 2017 года.
Недостаток нового жилья может привести к дальнейшему подорожанию недвижимости, особенно в крупных городах, где спрос остаётся высоким. Строительные компании просто не успевают за темпом потребностей рынка.
В то же время, количество завершённых квартир в июне выросло на 40% и составило 3775 объектов. Однако значительная часть этих квартир была распродана ещё на стадии строительства — из-за высокой конкуренции и ограниченного предложения.
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