Строительная отрасль в Чехии демонстрирует рост, но с жильём — проблемы





По словам Радека Матейки, директора департамента статистики сельского хозяйства, промышленности, строительства и энергетики ČSÚ, основным двигателем увеличения статистики стали инженерные сооружения — строительство дорог, телекоммуникационных и энергетических сетей. Но и возведение зданий также внесло вклад в общую динамику.

В июне объём строительных работ по возведению зданий (жилых и нежилых) вырос на 10,3% по сравнению с июнем 2024 года. В инженерном строительстве рост составил 20,3% за тот же период.





Такой быстрый темп для строительной отрасли наблюдался в последний раз в марте 2022 года. Уже в предыдущие месяцы были признаки восстановления: двузначный рост фиксировался и в марте, и в мае текущего года.





Жилья всё меньше

Несмотря на положительную динамику в строительстве в целом, на рынке жилья тенденции остаются негативными. В июне началось строительство всего 2637 квартир — это на 2,5% меньше, чем годом ранее. Таким образом, продолжается спад, наблюдаемый уже несколько месяцев подряд.





Всего за первое полугодие 2025 года в Чехии было начато строительство 16 295 квартир — это самый низкий показатель с 2017 года.









Недостаток нового жилья может привести к дальнейшему подорожанию недвижимости, особенно в крупных городах, где спрос остаётся высоким. Строительные компании просто не успевают за темпом потребностей рынка.

В то же время, количество завершённых квартир в июне выросло на 40% и составило 3775 объектов. Однако значительная часть этих квартир была распродана ещё на стадии строительства — из-за высокой конкуренции и ограниченного предложения.