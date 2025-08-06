ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Строительная отрасль в Чехии демонстрирует рост, но с жильём — проблемы

Новости и статьи
6 августа 2025
15:00
382
В Чехии наблюдается заметное оживление в строительной сфере, однако на рынке жилья ситуация остаётся напряжённой. По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), в июне 2025 года объёмы строительных работ выросли на 14% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По отношению к маю рост составил 2,6%. Однако это оживление почти не касается жилого строительства — новых квартир строят всё меньше.
По словам Радека Матейки, директора департамента статистики сельского хозяйства, промышленности, строительства и энергетики ČSÚ, основным двигателем увеличения статистики стали инженерные сооружения — строительство дорог, телекоммуникационных и энергетических сетей. Но и возведение зданий также внесло вклад в общую динамику. 

В июне объём строительных работ по возведению зданий (жилых и нежилых) вырос на 10,3% по сравнению с июнем 2024 года. В инженерном строительстве рост составил 20,3% за тот же период. 

Такой быстрый темп для строительной отрасли наблюдался в последний раз в марте 2022 года. Уже в предыдущие месяцы были признаки восстановления: двузначный рост фиксировался и в марте, и в мае текущего года. 

Жилья всё меньше 
Несмотря на положительную динамику в строительстве в целом, на рынке жилья тенденции остаются негативными. В июне началось строительство всего 2637 квартир — это на 2,5% меньше, чем годом ранее. Таким образом, продолжается спад, наблюдаемый уже несколько месяцев подряд. 

Всего за первое полугодие 2025 года в Чехии было начато строительство 16 295 квартир — это самый низкий показатель с 2017 года. 

Недостаток нового жилья может привести к дальнейшему подорожанию недвижимости, особенно в крупных городах, где спрос остаётся высоким. Строительные компании просто не успевают за темпом потребностей рынка. 

В то же время, количество завершённых квартир в июне выросло на 40% и составило 3775 объектов. Однако значительная часть этих квартир была распродана ещё на стадии строительства — из-за высокой конкуренции и ограниченного предложения.
покупка недвижимости строительство
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
3 АВГУСТА 2025
4269
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТУДЕНТЫ В ЭТОМ ГОДУ СНОВА БУДУТ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ЗА АРЕНДУ КВАРТИРЫ ИЛИ КОМНАТЫ
10:30
1 АВГУСТА 2025
1242
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ПРАГЕ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ ПРОДАНО МЕНЬШЕ НОВЫХ КВАРТИР, НО ПО ИТОГАМ ГОДА ОЖИДАЕТСЯ РЕКОРД
10:30
31 ИЮЛЯ 2025
2865
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕХИ ИЩУТ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ У МОРЯ. ИНТЕРЕС К ИСПАНСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫРОС НА 60%
19:30
30 ИЮЛЯ 2025
2579
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
МАХИНАЦИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КВАРТИРАМИ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ: ПОДОЗРЕВАЮТСЯ БЫВШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДСКОЙ ФИРМЫ
15:00
27 ИЮЛЯ 2025
3849
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЭКСПЕРТЫ: ДОХОДНОСТЬ ОТ ПОКУПКИ КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 4% ДО 10% В ГОД
13:30
25 ИЮЛЯ 2025
9453
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДАТОРЫ В ЧЕХИИ НАХОДЯТСЯ В ПОСТОЯННОМ СТРАХЕ РАСТОРЖЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
09:00
23 ИЮЛЯ 2025
1653
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 9% В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ И СОСТАВИЛА 17 586 КРОН
15:00
22 ИЮЛЯ 2025
1546
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СПРОС НА МИКРОКВАРТИРЫ В ЧЕХИИ ВЫРОС — ЧЕХИ ВЫБИРАЮТ ИХ ИЗ-ЗА ДОРОГОВИЗНЫ ЖИЛЬЯ
18:00
21 ИЮЛЯ 2025
1618
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЙ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ДЕМОНСТРИРУЕТ РЕКОРДНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ: ОЖИДАЕТСЯ ДО 100 МИЛЛИАРДОВ КРОН ВЛОЖЕНИЙ
12:00
19 ИЮЛЯ 2025
1702
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЕ БАНКИ ВЫДАЛИ ИПОТЕК НА 150 МИЛЛИАРДОВ КРОН ЗА ПОЛГОДА — РЫНОК ПРИБЛИЖАЕТСЯ КО ВТОРОМУ РЕКОРДНОМУ ГОДУ В ИСТОРИИ
15:00
18 ИЮЛЯ 2025
5608
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
РЫНОК АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ В ЧЕХИИ ОХЛАДЕЛ: ПРЕДЛОЖЕНИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ, А РОСТ ЦЕН ЗАМЕДЛИЛСЯ
12:00
18 ИЮЛЯ 2025
5780
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КАК БАНКИ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ИПОТЕКЕ. ДЕНЬГИ ДЛЯ НИХ ПОДЕШЕВЕЛИ, НО ОНИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДАЮТ КРЕДИТЫ ПО ВЫСОКИМ СТАВКАМ
09:00
16 ИЮЛЯ 2025
6426
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НДС И НЕДВИЖИМОСТЬ ПОСЛЕ ПОПРАВОК 2025 ГОДА: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 1 ИЮЛЯ?
10:30
15 ИЮЛЯ 2025
3898
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ПОВЛИЯЮТ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ. КВАРТИРЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРАГИ МОГУТ ПОДОРОЖАТЬ
09:30
13 ИЮЛЯ 2025
2106
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНЫ НА СТАРЫЕ КВАРТИРЫ В 2-М КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 27 % В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ ДО 77 343 КРОН ЗА М2