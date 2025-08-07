ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Ипотека в Чехии летом продолжает дорожать — средняя ставка превысила 5 процентов

Новости и статьи
7 августа 2025
18:00
19
С начала августа средняя процентная ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым чешскими банками, выросла до 5,05% после кратковременного снижения в мае–июне ниже отметки 5%. Об этом свидетельствуют данные индекса Swiss Life Hypoindex.
По словам аналитика Swiss Life Select Йиржи Сыкоры, в июле ипотечные ставки некоторых банков вновь слегка поднялись, закрепив тенденцию к росту, которая наблюдалась в предыдущие месяцы. Средняя ставка новых ипотечных кредитов увеличилась с 5,03% в начале июля. 

Пример: ежемесячный платеж по ипотеке на 3,5 млн крон с первоначальным взносом 20% (LTV 80%) и сроком погашения 25 лет сейчас составляет около 20 571 кроны. 

При этом ставки сильно варьируются между банками. Так, ипотека с пятилетней фиксированной ставкой в августе доступна от 4,14%, однако такие предложения быстро меняются, требуют оперативности и зависят от индивидуального риск-профиля заемщика. 

Эксперт по ипотеке из Sirius Finance Люция Драсалова отмечает, что в последние недели крупные банки повысили ставки или отменили маркетинговые акции, что увеличило итоговую стоимость кредитов для клиентов в июле. Тем не менее, ипотека с эффективной ставкой ниже 4,5% при отсутствии страхования кредита остается доступной. 

По мнению Драсаловой, клиенты привыкли к нынешним ставкам и не ожидают их резкого снижения. Более вероятно дальнейшее удорожание недвижимости и строительных материалов, что увеличит общие расходы на жильё. 

До конца года эксперт прогнозирует лишь постепенное и осторожное снижение средней ипотечной ставки примерно до 4,5%. Однако она подчеркивает, что банки не спешат снижать ставки из-за относительно высокого спроса. Значительных изменений в течение летних месяцев и, скорее всего, в оставшейся части года не будет.
Чехия ипотеки покупка недвижимости
