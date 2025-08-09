Стоимость жилой недвижимости в мире превышает 260 триллионов евро. Чехия входит в пятерку крупнейших рынков

Стоимость жилой недвижимости во всем мире на конец 2024 года достигла 260 триллионов евро (около 6 400 триллионов чешских крон). Об этом свидетельствуют последние данные аналитической компании Savills. Несмотря на то, что это означает снижение на 2,7 % по сравнению с предыдущим годом, общая стоимость рынка остается на 19% выше, чем до пандемии. Рост отражает как значительное повышение цен на недвижимость, так и постепенное расширение жилищного фонда в ряде стран.