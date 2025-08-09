Стоимость жилой недвижимости в мире превышает 260 триллионов евро. Чехия входит в пятерку крупнейших рынков
9 августа 2025
17:30
537
Стоимость жилой недвижимости во всем мире на конец 2024 года достигла 260 триллионов евро (около 6 400 триллионов чешских крон). Об этом свидетельствуют последние данные аналитической компании Savills. Несмотря на то, что это означает снижение на 2,7 % по сравнению с предыдущим годом, общая стоимость рынка остается на 19% выше, чем до пандемии. Рост отражает как значительное повышение цен на недвижимость, так и постепенное расширение жилищного фонда в ряде стран.
Значительная часть общей стоимости принадлежит узкой группе стран. Десять крупнейших рынков — Китай, США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Канада, Австралия, Южная Корея и Италия — в совокупности составляют 71% глобальной стоимости жилого богатства. Чехия занимает 34-е место в этом рейтинге с оценочной стоимостью жилой недвижимости в 1 триллион евро (около 25 триллионов крон). «Рост общей стоимости рынка жилой недвижимости может свидетельствовать об экономическом росте и расширении рынка, но в то же время может означать ухудшение доступности жилья», — объясняет Пол Тостевин, руководитель отдела мировых исследований Savills.
Несмотря на прошлогодний спад, Китай остается крупнейшим рынком жилой недвижимости с долей 29% в мировом объеме. Второе место занимают Соединенные Штаты, которые вносят 18% и за год продемонстрировали рост на 5,1%. Австралия вошла в десятку крупнейших рынков, поднявшись с 11-го места (2019) на 8-е. В первую десятку вернулась и Италия, занявшая 10-е место.
В Европе укрепляют свои позиции и другие страны, например Нидерланды, которые поднялись с 19-го места в 2019 году на 15-е, или Испания, которая продвинулась с 20-го на 17-е место. Рост стоимости в этих случаях обусловлен, в первую очередь, ограниченным предложением, стабильным рынком труда и ростом доходов домохозяйств.
По мнению Пола Тостевина, рост общей рыночной стоимости может сигнализировать не только об экономическом росте, но и об ухудшении доступности жилья. «Богатство в сфере жилья в мире распределено неравномерно», — заключает Тостевин. «Европа владеет четвертью мировой стоимости жилой недвижимости, хотя составляет лишь 10% мирового населения. Северная Америка, где проживает всего 6% населения планеты, владеет 22% стоимости. В то же время Африка и Азия, где проживает большая часть мирового населения, владеют лишь непропорционально малой долей жилищного богатства».
Этот дисбаланс указывает на будущий потенциал роста в развивающихся странах с высоким приростом населения. Примером может служить Индия — самая густонаселенная страна мира, которая, несмотря на свои размеры, занимает лишь 16-е место по общей стоимости жилой недвижимости.
Несмотря на прошлогодний спад, Китай остается крупнейшим рынком жилой недвижимости с долей 29% в мировом объеме. Второе место занимают Соединенные Штаты, которые вносят 18% и за год продемонстрировали рост на 5,1%. Австралия вошла в десятку крупнейших рынков, поднявшись с 11-го места (2019) на 8-е. В первую десятку вернулась и Италия, занявшая 10-е место.
В Европе укрепляют свои позиции и другие страны, например Нидерланды, которые поднялись с 19-го места в 2019 году на 15-е, или Испания, которая продвинулась с 20-го на 17-е место. Рост стоимости в этих случаях обусловлен, в первую очередь, ограниченным предложением, стабильным рынком труда и ростом доходов домохозяйств.
По мнению Пола Тостевина, рост общей рыночной стоимости может сигнализировать не только об экономическом росте, но и об ухудшении доступности жилья. «Богатство в сфере жилья в мире распределено неравномерно», — заключает Тостевин. «Европа владеет четвертью мировой стоимости жилой недвижимости, хотя составляет лишь 10% мирового населения. Северная Америка, где проживает всего 6% населения планеты, владеет 22% стоимости. В то же время Африка и Азия, где проживает большая часть мирового населения, владеют лишь непропорционально малой долей жилищного богатства».
Этот дисбаланс указывает на будущий потенциал роста в развивающихся странах с высоким приростом населения. Примером может служить Индия — самая густонаселенная страна мира, которая, несмотря на свои размеры, занимает лишь 16-е место по общей стоимости жилой недвижимости.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
7 АВГУСТА 2025
1390
15:00
6 АВГУСТА 2025
1034
13:00
3 АВГУСТА 2025
4415
10:30
1 АВГУСТА 2025
1287
15:00
27 ИЮЛЯ 2025
3881
15:00
22 ИЮЛЯ 2025
1565
09:00
16 ИЮЛЯ 2025
6450