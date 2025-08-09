ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Стоимость жилой недвижимости в мире превышает 260 триллионов евро. Чехия входит в пятерку крупнейших рынков

Новости 420on
9 августа 2025
17:30
537
Стоимость жилой недвижимости во всем мире на конец 2024 года достигла 260 триллионов евро (около 6 400 триллионов чешских крон). Об этом свидетельствуют последние данные аналитической компании Savills. Несмотря на то, что это означает снижение на 2,7 % по сравнению с предыдущим годом, общая стоимость рынка остается на 19% выше, чем до пандемии. Рост отражает как значительное повышение цен на недвижимость, так и постепенное расширение жилищного фонда в ряде стран.
Значительная часть общей стоимости принадлежит узкой группе стран. Десять крупнейших рынков — Китай, США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Канада, Австралия, Южная Корея и Италия — в совокупности составляют 71% глобальной стоимости жилого богатства. Чехия занимает 34-е место в этом рейтинге с оценочной стоимостью жилой недвижимости в 1 триллион евро (около 25 триллионов крон). «Рост общей стоимости рынка жилой недвижимости может свидетельствовать об экономическом росте и расширении рынка, но в то же время может означать ухудшение доступности жилья», — объясняет Пол Тостевин, руководитель отдела мировых исследований Savills.

Несмотря на прошлогодний спад, Китай остается крупнейшим рынком жилой недвижимости с долей 29% в мировом объеме. Второе место занимают Соединенные Штаты, которые вносят 18% и за год продемонстрировали рост на 5,1%. Австралия вошла в десятку крупнейших рынков, поднявшись с 11-го места (2019) на 8-е. В первую десятку вернулась и Италия, занявшая 10-е место.

В Европе укрепляют свои позиции и другие страны, например Нидерланды, которые поднялись с 19-го места в 2019 году на 15-е, или Испания, которая продвинулась с 20-го на 17-е место. Рост стоимости в этих случаях обусловлен, в первую очередь, ограниченным предложением, стабильным рынком труда и ростом доходов домохозяйств.

По мнению Пола Тостевина, рост общей рыночной стоимости может сигнализировать не только об экономическом росте, но и об ухудшении доступности жилья. «Богатство в сфере жилья в мире распределено неравномерно», — заключает Тостевин. «Европа владеет четвертью мировой стоимости жилой недвижимости, хотя составляет лишь 10% мирового населения. Северная Америка, где проживает всего 6% населения планеты, владеет 22% стоимости. В то же время Африка и Азия, где проживает большая часть мирового населения, владеют лишь непропорционально малой долей жилищного богатства».

Этот дисбаланс указывает на будущий потенциал роста в развивающихся странах с высоким приростом населения. Примером может служить Индия — самая густонаселенная страна мира, которая, несмотря на свои размеры, занимает лишь 16-е место по общей стоимости жилой недвижимости.
Чехия недвижимость
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
7 АВГУСТА 2025
1390
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ИПОТЕКА В ЧЕХИИ ЛЕТОМ ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ — СРЕДНЯЯ СТАВКА ПРЕВЫСИЛА 5 ПРОЦЕНТОВ
15:00
6 АВГУСТА 2025
1034
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ В ЧЕХИИ ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ, НО С ЖИЛЬЕМ — ПРОБЛЕМЫ
13:00
3 АВГУСТА 2025
4415
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТУДЕНТЫ В ЭТОМ ГОДУ СНОВА БУДУТ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ЗА АРЕНДУ КВАРТИРЫ ИЛИ КОМНАТЫ
10:30
1 АВГУСТА 2025
1287
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ПРАГЕ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ ПРОДАНО МЕНЬШЕ НОВЫХ КВАРТИР, НО ПО ИТОГАМ ГОДА ОЖИДАЕТСЯ РЕКОРД
10:30
31 ИЮЛЯ 2025
2914
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕХИ ИЩУТ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ У МОРЯ. ИНТЕРЕС К ИСПАНСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫРОС НА 60%
19:30
30 ИЮЛЯ 2025
2629
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
МАХИНАЦИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КВАРТИРАМИ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ: ПОДОЗРЕВАЮТСЯ БЫВШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДСКОЙ ФИРМЫ
15:00
27 ИЮЛЯ 2025
3881
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЭКСПЕРТЫ: ДОХОДНОСТЬ ОТ ПОКУПКИ КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 4% ДО 10% В ГОД
13:30
25 ИЮЛЯ 2025
9467
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДАТОРЫ В ЧЕХИИ НАХОДЯТСЯ В ПОСТОЯННОМ СТРАХЕ РАСТОРЖЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
09:00
23 ИЮЛЯ 2025
1669
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 9% В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ И СОСТАВИЛА 17 586 КРОН
15:00
22 ИЮЛЯ 2025
1565
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СПРОС НА МИКРОКВАРТИРЫ В ЧЕХИИ ВЫРОС — ЧЕХИ ВЫБИРАЮТ ИХ ИЗ-ЗА ДОРОГОВИЗНЫ ЖИЛЬЯ
18:00
21 ИЮЛЯ 2025
1638
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЙ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ДЕМОНСТРИРУЕТ РЕКОРДНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ: ОЖИДАЕТСЯ ДО 100 МИЛЛИАРДОВ КРОН ВЛОЖЕНИЙ
12:00
19 ИЮЛЯ 2025
1717
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЕ БАНКИ ВЫДАЛИ ИПОТЕК НА 150 МИЛЛИАРДОВ КРОН ЗА ПОЛГОДА — РЫНОК ПРИБЛИЖАЕТСЯ КО ВТОРОМУ РЕКОРДНОМУ ГОДУ В ИСТОРИИ
15:00
18 ИЮЛЯ 2025
5633
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
РЫНОК АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ В ЧЕХИИ ОХЛАДЕЛ: ПРЕДЛОЖЕНИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ, А РОСТ ЦЕН ЗАМЕДЛИЛСЯ
12:00
18 ИЮЛЯ 2025
5794
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КАК БАНКИ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ИПОТЕКЕ. ДЕНЬГИ ДЛЯ НИХ ПОДЕШЕВЕЛИ, НО ОНИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДАЮТ КРЕДИТЫ ПО ВЫСОКИМ СТАВКАМ
09:00
16 ИЮЛЯ 2025
6450
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НДС И НЕДВИЖИМОСТЬ ПОСЛЕ ПОПРАВОК 2025 ГОДА: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 1 ИЮЛЯ?