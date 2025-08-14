Чешские банки выдали на жилье уже 180 млрд крон с начала года
14 августа 2025
Чешские банки и строительные сберегательные кассы в июле выдали ипотечных кредитов на сумму около 30 миллиардов крон, оформив примерно 7 000 новых займов. С начала 2025 года жители страны заняли на покупку и строительство жилья уже 180 миллиардов крон — на 60 миллиардов больше, чем за тот же период прошлого года.
Согласно статистике Hypomonitor Чешской банковской ассоциации, средняя процентная ставка по новым ипотекам в июле снизилась с 4,56 до 4,53%.
Средний размер новой ипотеки продолжает расти вслед за удорожанием недвижимости. В июле он достиг 4,28 миллиона крон, что на 1% выше июньского показателя и на 14% больше, чем год назад (3,77 миллиона крон).
По данным ассоциации, комбинация более низкой ставки и большей суммы займа в июле по сравнению со средними значениями 2024 года увеличила средний ежемесячный платеж на 2 100 крон. Сейчас при средней ипотеке в 4,28 миллиона крон и сроке погашения 26,6 года платеж составляет 23 100 крон в месяц.
В то же время, по индексу Swiss Life Hypoindex, средние предложенные банками ставки ипотек растут уже второй месяц подряд. На начало августа показатель поднялся и достиг 5,05%.
В 2024 году общий объем новых ипотек в Чехии составил 228 миллиарда крон. Судя по текущей динамике, в 2025-м эта сумма будет выше.
