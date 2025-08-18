Дешевые квартиры на лето? Дом в Тоскане за полмиллиона крон, вилла в Испании — за пять

Чехи все больше интересуются покупкой недвижимости за границей, особенно в теплых странах. Наиболее популярна Италия, бум в Испании несколько спадает. Привлекают дома и квартиры, которые значительно дешевле, чем недвижимость с аналогичными характеристиками в Чехии.