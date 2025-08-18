Дешевые квартиры на лето? Дом в Тоскане за полмиллиона крон, вилла в Испании — за пять
18 августа 2025
12:30
Чехи все больше интересуются покупкой недвижимости за границей, особенно в теплых странах. Наиболее популярна Италия, бум в Испании несколько спадает. Привлекают дома и квартиры, которые значительно дешевле, чем недвижимость с аналогичными характеристиками в Чехии.
Квартиры в Италии притягивают покупателей из Чехии как магнит. Данные портала Sreality.cz показывают, что поиск итальянских квартир и домов вырос на 20 % по сравнению с прошлым годом. Многие объекты недвижимости за рубежом можно купить по цене ниже, чем квартира в панельном доме в крупных чешских городах.
Те, кто ищет спокойствия и не нуждается в роскошной вилле, оценят, например, типичный каменный домик в Тоскане. Площадь 65 квадратных метров, требуется ремонт, но цена — 540 тысяч крон.
Тем, кому чужды уединенные итальянские деревушки и кто мечтает о шумном курорте, можно купить квартиру в калабрийском курорте Скалеа. Общая площадь 55 метров и большая терраса, всего в двух часах езды от аэропорта Неаполя. Все это за два миллиона крон.
В то время как Италия находится в тренде, интерес к ранее популярной Испании, возможно, из-за ужесточения законодательства, охладевает. Сервер Sreality.cz за второй квартал этого года зафиксировал 26% снижение запросов на покупку и аренду недвижимости в этом регионе. Именно в Испанию в последние годы «переезжали» чехи, особенно популярным было побережье Коста-Бланка.
Однако интересную недвижимость можно найти и в глубине страны: недалеко от исторической жемчужины Гранады в настоящее время продается отремонтированная квартира с семью спальнями, тремя ванными комнатами и романтическим двориком с собственным бассейном за 4 790 000 крон.
В Испанию устремляется вся Европа, особенно поляки. «Например, в городе Санта-Пола в 2023 году было продано 27 объектов недвижимости полякам, а годом позже поляки купили уже 236 объектов. Снова вырос спрос на аренду, в том числе долгосрочную, и цены росли как минимум на 1 % в месяц», — отмечает Михал Фридель, риэлтор Spanex Reality.
Однако те, кто хочет сдавать свою недвижимость в Испании в краткосрочную аренду, должны иметь так называемую туристическую лицензию. В некоторых районах из-за наплыва туристов начали ограничивать выдачу лицензий. Неудивительно, ведь в этом году аэропорт популярного Аликанте примет 20 миллионов туристов, а три года назад их было 13,5 миллиона, и это при том, что новая взлетно-посадочная полоса еще строится.
Однако на продаже квартир ограничения пока не сказались. «Приостановка выдачи туристических лицензий имеет минимальное влияние на продажи недвижимости с точки зрения количества. Поскольку спрос вырос, возможно, даже вдвое, спекулятивные покупки с целью сдачи в аренду через Airbnb или Booking просто исчезли, но их не хватает», — комментирует Михал Фридель из Spanex Reality.
Портал Reality Čechy предлагает зарубежную недвижимость всего недавно, но на данный момент на нем уже более 4000 предложений из-за рубежа. Снижения интереса к Испании пока не наблюдается. «Очень большой интерес к Испании. Самый большой спрос, конечно, на Хорватию, но появились такие страны, как Грузия. А Кипр привлекателен для людей, потому что он находится очень далеко от России», — говорит Михал Пих, управляющий риэлторским сервером.
Самая дешевая — Болгария
Самое популярное место отдыха чехов, Хорватия, в последние годы подорожало на рынке недвижимости. Что касается цен в популярных летних регионах, то здесь явно лидирует Болгария. «Самую маленькую квартиру у моря там можно купить даже за три четверти миллиона крон. Цены на большие квартиры достигают 2,5 миллиона», — подсчитывает Пих из Reality Čechy.
В основном предлагаются старые квартиры, требующие ремонта. Однако, например, эта современная квартира площадью 50 м² в бутиковом комплексе с романтическим садом и джакузи, расположенная на популярном Солнечном берегу, продается менее чем за 2,3 миллиона крон.
В Греции можно приобрести жилье для отдыха по аналогичной цене. Старые домики, будь то на островах или на материке, по цене до 100 тысяч евро не нужно долго искать. Привлекательные цены может предложить и Кипр. Цена за большой современный апартамент (4KK) начинается с пяти миллионов крон.
На цену недвижимости больше всего влияет ее расположение, отмечает Филип Молчан, который в настоящее время приобретает дом на юге Греции. На этот раз он выбрал расстояние в два километра от моря.
«Недвижимость прямо у моря в Греции стоит 100 000 евро. Но достаточно быть в двух километрах от него, и цена сразу начинается с 50 тысяч евро. Вначале у меня была мечта — домик, где открываешь окно и смотришь на море. Но когда видишь соседей, которые два раза в год все красят и меняют металлические «жердочки» на перилах, то понимаешь, что это не выигрыш», — описывает подводные камни морского климата автор новостной рассылки и сайта 11 houses, где дает советы по покупке недорогих квартир за границей.
На что обратить внимание при покупке?
Если человек покупает самостоятельно, без посредника, очень важно изучить местное законодательство. Каждая страна имеет свои особенности, и не только налоговые. Михал Пих, например, обращает внимание на феномен так называемых оккупантов в Испании.
Местная правовая система в некоторых ситуациях ставит основное право человека на жилье (закрепленное в конституции) выше права на частную собственность. Только квартиры, которые используются только изредка, могут стать целью оккупантов, которые занимают пустующую недвижимость. Если владелец не выселит их в течение 48 часов с помощью полиции, он должен ждать судебного решения. А это в среднем занимает до двух лет.
Другие проблемы могут возникнуть при реконструкции летней резиденции, когда человек не знает фирм и мастеров, а кроме того, ремонт на расстоянии трудно контролировать. Но зато налоги, например, очень низкие.
На что обратить внимание при покупке?
Если человек покупает самостоятельно, без посредника, очень важно изучить местное законодательство. Каждая страна имеет свои особенности, и не только налоговые. Михал Пих, например, обращает внимание на феномен так называемых оккупантов в Испании.
Местная правовая система в некоторых ситуациях ставит основное право человека на жилье (закрепленное в конституции) выше права на частную собственность. Только квартиры, которые используются только изредка, могут стать целью оккупантов, которые занимают пустующую недвижимость. Если владелец не выселит их в течение 48 часов с помощью полиции, он должен ждать судебного решения. А это в среднем занимает до двух лет.
Другие проблемы могут возникнуть при реконструкции летней резиденции, когда человек не знает фирм и мастеров, а кроме того, ремонт на расстоянии трудно контролировать. Но зато налоги, например, очень низкие.
