Рынок жилья в Чехии: рост цен на дома и дачи в 2025 году

Новости и статьи
18 августа 2025
19:30
309
По результатам анализа платформы FérMakléři.cz, во втором квартале 2025 года цены на старые односемейные (rodinné) дома в Чехии выросли в годовом выражении на 11% и по сравнению с первым кварталом — на 3%. Средняя цена за квадратный метр составила 42 843 кроны.
Подорожание за год зафиксировано вокруг всех крупных чешских городов — в интервале от 4% до 17%. Наибольший прирост отмечен в Брно и Пльзене, наименьший — в Оломоуце.

Межквартально дома дорожали почти по всей республике; исключения — районы Усти-над-Лабем и Острава, где цены упали на 1% по сравнению с первым кварталом 2025 года. 
 
Ключевые примеры:
 
  • В Праге дом площадью 150 квадратных метров во втором квартале стоил примерно 15,7 миллиона крон — это дороже на 1,1 миллиона по сравнению с годом ранее; межквартальный рост в Праге — 5%.
  • В Брно такой дом стоил около 13,2 миллиона крон против 11,2 миллиона годом ранее; межквартально — +6% (наибольший рост среди больших городов).
  • Годовые показатели по городам (год к году): Градец-Кралове +15%, Острава +12%, Усти-над-Лабем +7%, Ческе-Будеевице +7%, Оломоуц +4%.

По оценке генерального директора FérMakléři.cz Лумира Кунца, локальные рынки — в частности Брно и Пльзень, а также Острава и Градец-Кралове — испытывают превышение спроса над предложением, поэтому цены продолжают расти.
 
Рынок рекреационной недвижимости тоже активен. По данным портала Bezrealitky.cz:
 
  • В первом полугодии 2025 года средняя цена рекреационных объектов выросла в годовом выражении на 8,8% до 3,2 миллиона крон.
  • Лучшие объекты в топ-локациях достигают ~6,4 миллиона крон, что на 12,3% больше, чем годом ранее.
  • Небольшие дачные дома перед летом продавались примерно за 850 000 крон (−1,4% год к году).
  • В самых востребованных местах цены на дачи и садовые постройки в среднем около 1,6 миллиона крон (+3,5% к первому полугодию 2024 года).
Город II кв. 2025; цена за м² (Kč) I кв. 2025; цена за м² (Kč) II кв. 2024; цена за м² (Kč) Квартальный рост (Q2 2025/Q1 2025) Годовой рост (Q2 2025/Q2 2024)
Брно 87 780 82 573 74 882 6% 17%
Ческе-Будеевице 67 159 66 116 62 981 2% 7%
Градец-Кралове 74 919 71 259 64 938 5% 15%
Оломоуц 64 541 61 557 62 085 5% 4%
Острава 48 384 48 912 43 285 -1% 12%
Пльзень 70 953 69 131 60 880 3% 17%
Прага 104 735 100 133 97 690 5% 7%
Усти-над-Лабем 41 088 41 327 37 156 -1% 11%
Чехия (среднее) 42 843 41 458 38 571 3 % 11 %
покупка недвижимости
