Рынок жилья в Чехии: рост цен на дома и дачи в 2025 году
18 августа 2025
19:30
По результатам анализа платформы FérMakléři.cz, во втором квартале 2025 года цены на старые односемейные (rodinné) дома в Чехии выросли в годовом выражении на 11% и по сравнению с первым кварталом — на 3%. Средняя цена за квадратный метр составила 42 843 кроны.
Подорожание за год зафиксировано вокруг всех крупных чешских городов — в интервале от 4% до 17%. Наибольший прирост отмечен в Брно и Пльзене, наименьший — в Оломоуце.
Межквартально дома дорожали почти по всей республике; исключения — районы Усти-над-Лабем и Острава, где цены упали на 1% по сравнению с первым кварталом 2025 года.
Ключевые примеры:
- В Праге дом площадью 150 квадратных метров во втором квартале стоил примерно 15,7 миллиона крон — это дороже на 1,1 миллиона по сравнению с годом ранее; межквартальный рост в Праге — 5%.
- В Брно такой дом стоил около 13,2 миллиона крон против 11,2 миллиона годом ранее; межквартально — +6% (наибольший рост среди больших городов).
- Годовые показатели по городам (год к году): Градец-Кралове +15%, Острава +12%, Усти-над-Лабем +7%, Ческе-Будеевице +7%, Оломоуц +4%.
По оценке генерального директора FérMakléři.cz Лумира Кунца, локальные рынки — в частности Брно и Пльзень, а также Острава и Градец-Кралове — испытывают превышение спроса над предложением, поэтому цены продолжают расти.
Рынок рекреационной недвижимости тоже активен. По данным портала Bezrealitky.cz:
- В первом полугодии 2025 года средняя цена рекреационных объектов выросла в годовом выражении на 8,8% до 3,2 миллиона крон.
- Лучшие объекты в топ-локациях достигают ~6,4 миллиона крон, что на 12,3% больше, чем годом ранее.
- Небольшие дачные дома перед летом продавались примерно за 850 000 крон (−1,4% год к году).
- В самых востребованных местах цены на дачи и садовые постройки в среднем около 1,6 миллиона крон (+3,5% к первому полугодию 2024 года).
|Город
|II кв. 2025; цена за м² (Kč)
|I кв. 2025; цена за м² (Kč)
|II кв. 2024; цена за м² (Kč)
|Квартальный рост (Q2 2025/Q1 2025)
|Годовой рост (Q2 2025/Q2 2024)
|Брно
|87 780
|82 573
|74 882
|6%
|17%
|Ческе-Будеевице
|67 159
|66 116
|62 981
|2%
|7%
|Градец-Кралове
|74 919
|71 259
|64 938
|5%
|15%
|Оломоуц
|64 541
|61 557
|62 085
|5%
|4%
|Острава
|48 384
|48 912
|43 285
|-1%
|12%
|Пльзень
|70 953
|69 131
|60 880
|3%
|17%
|Прага
|104 735
|100 133
|97 690
|5%
|7%
|Усти-над-Лабем
|41 088
|41 327
|37 156
|-1%
|11%
|Чехия (среднее)
|42 843
|41 458
|38 571
|3 %
|11 %
