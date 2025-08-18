Рынок жилья в Чехии: рост цен на дома и дачи в 2025 году

По результатам анализа платформы FérMakléři.cz, во втором квартале 2025 года цены на старые односемейные (rodinné) дома в Чехии выросли в годовом выражении на 11% и по сравнению с первым кварталом — на 3%. Средняя цена за квадратный метр составила 42 843 кроны.