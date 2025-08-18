Строительные органы Чехии продолжают разбираться с цифровизацией. Проблемы испытывает большинство муниципалитетов и регионов

Сведения получены в ходе опроса консалтинговой компании CEEC Research, проведенного в конце июня. В исследовании приняли участие почти 1 000 представителей муниципалитетов, городов и регионов.





«Большинство органов местного самоуправления оценивает цифровизацию строительного администрирования скорее отрицательно, что указывает на необходимость более глубокого улучшения», — отметил директор CEEC Research Михал Вацек. По его словам, проблемы наблюдаются не только на отдельных этапах процесса, но и затрагивают всю процедуру.





Статистика Чешского статистического управления подтверждает критику местных властей. В первом полугодии 2025 года было выдано лишь 29 200 разрешений на строительство, тогда как за тот же период 2024 года их число превышало 37 000.





Коллапс цифровизации и последствия





Новая система цифровизации была предусмотрена в строительном законе, вступившем в полную силу с июля 2024 года. Целью внедрения было ускорение взаимодействия застройщиков с чиновниками и сокращение длительного процесса получения разрешений, тормозящего строительство жилья и других важных проектов. Однако из-за ошибок система работала наоборот, что в сентябре 2024 года привело к отставке тогдашнего министра по развитию регионов Ивана Бартоша (Пиратская партия).

«Обходной путь» как временное решение

Проблемы сохраняются даже после внедрения весной 2025 года технологического «обходного пути», который позволил связать новые и старые системы.





Чиновники в опросе CEEC Research отмечают технические ошибки, слабую интеграцию систем и сложный интерфейс.





«Шаблоны плохо оформлены, в них есть ошибки, графика ужасна, невозможно внести корректировки. Иногда не работает доставка документов», — рассказала Радмила Елинкова, руководитель строительного управления города Йистебнице.





В последние недели органы строительства по всей Чехии жаловались на сбои «обходного пути», сложности с поиском заявок и медленную загрузку отдельных процедур. При этом приходится контролировать несколько систем одновременно: заявки приходят как через новые программы, так и через электронные ящики или обычную почту.





Представители муниципалитетов и регионов считают, что нынешний гибридный режим необходим для функционирования процесса на временной основе.





Ожидание окончательного решения

Министр транспорта Мартин Купка (ODS), временно курирующий строительное администрирование, признал, что «обходной путь» и доработки помогли лишь частично. «Система стала функциональнее, но окончательное решение возможно только после внедрения новой, полностью определенной и закупленной системы», — подчеркнул он.





Новое руководство Министерства развития регионов также рассчитывает на более интуитивные программы, соответствующие потребностям пользователей. «С самого начала мы привлекали представителей органов местного самоуправления к подготовке новых систем цифровизации. Анализ требований обсуждала широкая рабочая группа, включающая как крупные, так и малые строительные органы, муниципалитеты, а также союзы архитекторов и проектировщиков», — сообщил министр Петр Кулганек (STAN).



