ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Строительные органы Чехии продолжают разбираться с цифровизацией. Проблемы испытывает большинство муниципалитетов и регионов

Новости и статьи
18 августа 2025
21:00
106
По состоянию на август 2025 года цифровая система строительного администрирования в Чехии продолжает создавать трудности сотням муниципалитетов. Почти год после запуска системы ее работу оценивают как проблемную 65% представителей городов, поселков и регионов. Около пятой части респондентов утверждают, что сложности с цифровизацией существенно замедлили развитие их территорий и реализацию ключевых проектов. Еще две пятых сообщили о незначительных затруднениях.
Сведения получены в ходе опроса консалтинговой компании CEEC Research, проведенного в конце июня. В исследовании приняли участие почти 1 000 представителей муниципалитетов, городов и регионов. 

«Большинство органов местного самоуправления оценивает цифровизацию строительного администрирования скорее отрицательно, что указывает на необходимость более глубокого улучшения», — отметил директор CEEC Research Михал Вацек. По его словам, проблемы наблюдаются не только на отдельных этапах процесса, но и затрагивают всю процедуру. 

Статистика Чешского статистического управления подтверждает критику местных властей. В первом полугодии 2025 года было выдано лишь 29 200 разрешений на строительство, тогда как за тот же период 2024 года их число превышало 37 000. 

Коллапс цифровизации и последствия 
Новая система цифровизации была предусмотрена в строительном законе, вступившем в полную силу с июля 2024 года. Целью внедрения было ускорение взаимодействия застройщиков с чиновниками и сокращение длительного процесса получения разрешений, тормозящего строительство жилья и других важных проектов. Однако из-за ошибок система работала наоборот, что в сентябре 2024 года привело к отставке тогдашнего министра по развитию регионов Ивана Бартоша (Пиратская партия). 

«Обходной путь» как временное решение 
Проблемы сохраняются даже после внедрения весной 2025 года технологического «обходного пути», который позволил связать новые и старые системы. 

Чиновники в опросе CEEC Research отмечают технические ошибки, слабую интеграцию систем и сложный интерфейс. 

«Шаблоны плохо оформлены, в них есть ошибки, графика ужасна, невозможно внести корректировки. Иногда не работает доставка документов», — рассказала Радмила Елинкова, руководитель строительного управления города Йистебнице. 

В последние недели органы строительства по всей Чехии жаловались на сбои «обходного пути», сложности с поиском заявок и медленную загрузку отдельных процедур. При этом приходится контролировать несколько систем одновременно: заявки приходят как через новые программы, так и через электронные ящики или обычную почту. 

Представители муниципалитетов и регионов считают, что нынешний гибридный режим необходим для функционирования процесса на временной основе. 

Ожидание окончательного решения 
Министр транспорта Мартин Купка (ODS), временно курирующий строительное администрирование, признал, что «обходной путь» и доработки помогли лишь частично. «Система стала функциональнее, но окончательное решение возможно только после внедрения новой, полностью определенной и закупленной системы», — подчеркнул он. 

Новое руководство Министерства развития регионов также рассчитывает на более интуитивные программы, соответствующие потребностям пользователей. «С самого начала мы привлекали представителей органов местного самоуправления к подготовке новых систем цифровизации. Анализ требований обсуждала широкая рабочая группа, включающая как крупные, так и малые строительные органы, муниципалитеты, а также союзы архитекторов и проектировщиков», — сообщил министр Петр Кулганек (STAN). 

Полноценное внедрение цифровизации ожидается к началу 2028 года, но возможны задержки из-за избирательного цикла: в октябре пройдут парламентские выборы, и результат может повлиять на будущую концепцию закона о строительстве и цифровизации. 
строительство Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
18 АВГУСТА 2025
309
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
РЫНОК ЖИЛЬЯ В ЧЕХИИ: РОСТ ЦЕН НА ДОМА И ДАЧИ В 2025 ГОДУ
12:30
18 АВГУСТА 2025
1257
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ДЕШЕВЫЕ КВАРТИРЫ НА ЛЕТО? ДОМ В ТОСКАНЕ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА КРОН, ВИЛЛА В ИСПАНИИ — ЗА ПЯТЬ
21:00
14 АВГУСТА 2025
3190
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
РЕКОРДНЫЙ ИНТЕРЕС К НЕДВИЖИМОСТИ В ЧЕХИИ: ИНВЕСТОРЫ ЗАРАБАТЫВАЮТ МИЛЛИОНЫ ДАЖЕ НА ПУСТЫХ КВАРТИРАХ
19:30
14 АВГУСТА 2025
995
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЕ БАНКИ ВЫДАЛИ НА ЖИЛЬЕ УЖЕ 180 МЛРД КРОН С НАЧАЛА ГОДА
12:00
12 АВГУСТА 2025
1243
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
DELOITTE: АРЕНДНАЯ ПЛАТА В ЧЕХИИ ВЫРОСЛА НА 3,2% ЗА ПОСЛЕДНИЙ КВАРТАЛ
17:30
9 АВГУСТА 2025
3711
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТОИМОСТЬ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В МИРЕ ПРЕВЫШАЕТ 260 ТРИЛЛИОНОВ ЕВРО. ЧЕХИЯ ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ КРУПНЕЙШИХ РЫНКОВ
18:00
7 АВГУСТА 2025
1736
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ИПОТЕКА В ЧЕХИИ ЛЕТОМ ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ — СРЕДНЯЯ СТАВКА ПРЕВЫСИЛА 5 ПРОЦЕНТОВ
15:00
6 АВГУСТА 2025
1237
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ В ЧЕХИИ ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ, НО С ЖИЛЬЕМ — ПРОБЛЕМЫ
13:00
3 АВГУСТА 2025
4552
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТУДЕНТЫ В ЭТОМ ГОДУ СНОВА БУДУТ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ЗА АРЕНДУ КВАРТИРЫ ИЛИ КОМНАТЫ
10:30
1 АВГУСТА 2025
1403
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ПРАГЕ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ ПРОДАНО МЕНЬШЕ НОВЫХ КВАРТИР, НО ПО ИТОГАМ ГОДА ОЖИДАЕТСЯ РЕКОРД
10:30
31 ИЮЛЯ 2025
3029
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕХИ ИЩУТ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ У МОРЯ. ИНТЕРЕС К ИСПАНСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫРОС НА 60%
19:30
30 ИЮЛЯ 2025
2765
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
МАХИНАЦИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КВАРТИРАМИ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ: ПОДОЗРЕВАЮТСЯ БЫВШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДСКОЙ ФИРМЫ
15:00
27 ИЮЛЯ 2025
3984
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЭКСПЕРТЫ: ДОХОДНОСТЬ ОТ ПОКУПКИ КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 4% ДО 10% В ГОД
13:30
25 ИЮЛЯ 2025
9582
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДАТОРЫ В ЧЕХИИ НАХОДЯТСЯ В ПОСТОЯННОМ СТРАХЕ РАСТОРЖЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
09:00
23 ИЮЛЯ 2025
1778
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 9% В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ И СОСТАВИЛА 17 586 КРОН