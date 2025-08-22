Рейтинг городов Чехии, где можно приобрести самое дешевое жилье. Здесь чехи не хотят жить





В объявлениях о продаже недвижимости такие предложения на первый взгляд выглядят привлекательно. Доступное жилье, выгодная инвестиция и спокойный район. Однако на практике зачастую речь идет об адресах, к которым большинство покупателей проявляют минимальный интерес. По данным портала недвижимости Sreality.cz, в первом полугодии этого года средняя цена предложения старых квартир в Чехии составляла 83 300 крон за квадратный метр. Тем не менее есть регионы, где квартиры предлагаются даже в три раза дешевле.

«Среди городов, где этот тип квартир предлагался по самым низким ценам, можно назвать Горни-Славков, Габартово, Билину и Краслице», — перечисляет Штепан Матейка, аналитик данных Sreality.cz.



Все эти адреса находятся в Устецком и Карловарском краях, то есть в регионах, которые долгое время страдают от высокого уровня безработицы, промышленной нагрузки и слабой инфраструктуры.



Когда дешево означает рискованно



В период, когда спрос надолго превышает предложение, а ситуация во время продажи скорее благоприятна для продавцов, низкая цена, по мнению экспертов, обычно указывает на то, что предложение является проблемным.





«Если при поиске вы наткнетесь на районы, которые местные жители считают проблемными или приходящими в упадок, исключите их из поиска. В таком случае общее количество спроса снижается, что, конечно, приводит к падению цен», — предупреждает Франтишек Брож, представитель портала Bezrealitky.cz.



По его мнению, важно учитывать и другие факторы, от плохого состояния воздуха и промышленной нагрузки до шума или транспортных барьеров. «Нельзя недооценивать и районы с повышенным содержанием радона. Мы входим в число стран с самой высокой концентрацией радона в жилых помещениях в мире. Речь идет прежде всего о Высочине и районе на границе Южночешского и Среднечешского краев вокруг Пршибрама», — говорит Ян Загора.





Причины, по которым покупатели избегают некоторые районы городов, разнообразны. «В Чехии каждая четвертая недвижимость находится в зоне затопления», — предупреждает об одном из рисков Ян Загора, глава компании Nemo Report, специализирующейся на проверке рисков при покупке недвижимости.По его мнению, важно учитывать и другие факторы, от плохого состояния воздуха и промышленной нагрузки до шума или транспортных барьеров. «Нельзя недооценивать и районы с повышенным содержанием радона. Мы входим в число стран с самой высокой концентрацией радона в жилых помещениях в мире. Речь идет прежде всего о Высочине и районе на границе Южночешского и Среднечешского краев вокруг Пршибрама», — говорит Ян Загора.

«Каждый из этих факторов снижает стоимость недвижимости на несколько процентов, но если их несколько, цена значительно падает», — добавляет глава Nemo Report.



Конкретные различия иллюстрирует и Франтишек Брож, представитель Bezrealitky.cz. По его словам, в менее привлекательных районах цена может снижаться по сравнению со средней на десятки процентов и даже больше.





«Если взять районы с высокой нагрузкой и качественной недвижимостью, то разница по сравнению со средней может быть не такой уж и значительной, и мы можем говорить о скидке в 20–50% за район. Если сравнивать проблемные районы с районами, представляющими повышенный интерес, то разница будет более заметной и будет исчисляться в несколько раз», — объясняет он.



Помимо объективных рисков, большую роль играет и репутация места. «На мой взгляд, наиболее существенное влияние на интерес оказывает общая репутация района и связанные с ней изменения в составе населения. Если не удается удержать молодые семьи и район стареет, или же он сталкивается с проблемой бедности, репутация падает, а вместе с ней и цены», — говорит Брож.



Самые дешевые пригороды Праги



Даже в Праге есть районы, где старые квартиры продаются по цене ниже средней. В то время как средняя цена в столице, по данным Sreality.cz, в первом полугодии этого года достигала 140 900 крон за квадратный метр, в Уезде-над-Лесы квартиры предлагались почти на треть дешевле. Подобная ситуация наблюдалась, например, в Ржепах или на Черном Мосту.



Поэтому нередко недвижимость в проблемных районах продается даже на половину дешевле первоначально запрашиваемой цены . «Репутация района и вытекающее из нее реальное количество серьезных покупателей не могут быть полностью отражены в оценке», — добавляет Франтишек Брож.

«В некоторых пригородах и районах Праги было объявлено о продаже небольшого количества старых квартир. Тем не менее средние цены предложения относительно хорошо отражают, в каких типах городов или районах Праги эти квартиры предлагались по самым низким ценам в первом полугодии этого года», — комментирует данные Штепан Матейка, аналитик данных Sreality.cz.



Как и в регионах Чехии, в пригородах Праги важную роль играют транспортное сообщение, репутация жилых районов и качество окружающей инфраструктуры.