Самая дешевая дача в этом году была продана за 120 000, самая дорогая — за 19 миллионов
25 августа 2025
09:30
В этом году чехи продали 1 545 дач и коттеджей, что на 9% больше, чем в прошлом году. Общая стоимость проданной недвижимости до июля составила более 4,4 миллиарда крон, что на 200 миллионов крон больше, чем за тот же период 2024 года. Об этом свидетельствует анализ стартапа Reas.cz, занимающегося недвижимостью. Самая дешевая дача в этом году была продана за 120 000 крон в регионе Высочина.
Самая дешевая рекреационная недвижимость находится в Злинском крае, за которым следует Высочина. Напротив, самая высокая средняя цена в настоящее время в Среднечешском крае. По сравнению с прошлым летом, наибольший рост интереса к покупке дач и коттеджей наблюдается в Карловарском крае.
Несмотря на то, что, по данным Reas, продается меньше недвижимости, чем раньше, покупатели стали более требовательными, они больше инвестируют в качественную недвижимость в лучших районах.
«2022 год был отмечен чрезвычайным интересом к рекреационной недвижимости — цены были на максимуме, а интерес значительно поддержал COVID, покупали независимо от местоположения или оснащенности. Однако в последующие годы наступил спад. В этом году мы наблюдаем небольшой рост интереса и возвращение цен к уровням пика рынка», — сказал Михал Макош, директор компании Reas.
Наибольший интерес вызывают дачи и коттеджи в Среднечешском, Пльзненском, Южночешском, Устецком и Южноморавском краях. Согласно анализу, разница в ценах между отдельными объектами недвижимости значительна. На цену влияют, например, местоположение, размер участка, техническое состояние, транспортная доступность или привлекательность окружающей среды.
Самая дешевая дача в этом году была продана за 120 000 крон на Высочине. Речь шла о небольшом садовом строении в первоначальном состоянии, предназначенном скорее для реконструкции. Напротив, самой дорогой покупкой стала роскошная дача на окраине Праги, которую новый владелец приобрел за почти 19 миллионов крон. Объект предлагал высококлассное оборудование, обширный участок и хорошее расположение.
Согласно анализу, в настоящее время также углубляется разница между ценами, по которым люди предлагают дачи, и ценами, по которым они реально продаются.
«На рынке дач мы наблюдаем значительное изменение в поведении покупателей. В то время как предложение остается стабильным, разница между объявленной и фактически достигнутой ценой увеличивается. В настоящее время она составляет в среднем от 10 до 15%, что подтверждает, что люди более тщательно обдумывают каждую инвестицию и чаще ждут более выгодных условий», — добавил Макош.
Согласно анализу риелторской платформы Bezrealitky.cz, в начале летнего сезона интерес к покупке дач и коттеджей вырос по сравнению с весной на треть, но все же по сравнению с прошлым летом желающих приобрести рекреационную недвижимость было меньше. Средняя цена дачи или коттеджа составляет 3,2 миллиона крон, что на 9% больше, чем в прошлом году. Однако новейшие объекты рекреационной недвижимости в лучших местах могли продаваться даже за 6,4 миллиона крон, что на 12,3% больше, чем в том же периоде прошлого года. Вложения чехов в этот тип недвижимости превышают 1,2 триллиона крон.
