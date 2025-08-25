Самая дешевая дача в этом году была продана за 120 000, самая дорогая — за 19 миллионов

Новости 420on 25 августа 2025 09:30 816

В этом году чехи продали 1 545 дач и коттеджей, что на 9% больше, чем в прошлом году. Общая стоимость проданной недвижимости до июля составила более 4,4 миллиарда крон, что на 200 миллионов крон больше, чем за тот же период 2024 года. Об этом свидетельствует анализ стартапа Reas.cz, занимающегося недвижимостью. Самая дешевая дача в этом году была продана за 120 000 крон в регионе Высочина.