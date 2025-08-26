ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Жители Южной Моравии задолжали 26 миллионов по налогу на недвижимость

Новости 420on
26 августа 2025
08:30
530
Около 12 000 налогоплательщиков из почти полумиллиона в Южноморавском крае до сих пор не уплатили налог на недвижимость. Срок уплаты истек 31 мая, так что некоторые не выполнили свои обязательства даже спустя почти три месяца. Однако по сравнению с прошлыми годами сумма задолженности меньше.
Во второй половине июля 18 000 налогоплательщиков не уплатили сумму налога в размере 40,5 миллиона крон, за следующий месяц их число сократилось на треть. «По состоянию на 18 августа это всего 12 000 налогоплательщиков на общую сумму 26 миллионов. Таким образом, за менее чем месяц налог уплатили около 6 000 налогоплательщиков на сумму 14 миллионов», — сообщил представитель Южноморавского финансового управления Давид Станчик.

По его словам, по сравнению с прошлыми годами процент должников и сумма задолженности снизились. «По сравнению с прошлым годом, когда из-за изменения закона изменился размер налоговых обязательств у большого числа налогоплательщиков, что повлекло за собой рост числа ошибок в декларациях или неверных платежей, в этом году изменений было меньше», — пояснил Станчик.

Большинство налогоплательщиков уплатили ту же сумму, что и в прошлом году, что позволило избежать проблем с не увеличенными постоянными платежными поручениями в банке, согласиями на инкассо и т. п., которые создавали проблемы годом ранее.

Тем не менее даже сейчас есть те, кто не отправил платеж. «Налоговая служба сначала всегда уведомляет налогоплательщиков о наличии задолженности, а затем приступает к ее взысканию», — отметил представитель ведомства. Информацию о наличии задолженности можно получить несколькими способами: по телефону, SMS, электронной почте, через электронный ящик или по почте. Ее также можно узнать на веб-сайте, войдя в систему с помощью идентификатора гражданина, включая банковский идентификатор.

В случае неуплаты налога или просрочки платежа налагается штраф в виде пени за просрочку. Налоговая служба уведомляет должника о последствиях неуплаты. «После передачи задолженности взысканию с помощью ведомости задолженности, которая является исполнительным документом, задолженность взыскивается налоговым взысканием или другими способами взыскания», — добавил Станчик, указав, что за должником возникают расходы по взысканию в размере 2% от суммы, на которую наложен взыскание, но не менее 500 крон.
