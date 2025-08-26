Жители Южной Моравии задолжали 26 миллионов по налогу на недвижимость

Около 12 000 налогоплательщиков из почти полумиллиона в Южноморавском крае до сих пор не уплатили налог на недвижимость. Срок уплаты истек 31 мая, так что некоторые не выполнили свои обязательства даже спустя почти три месяца. Однако по сравнению с прошлыми годами сумма задолженности меньше.