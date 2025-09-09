Средняя ставка по ипотеке после двух месяцев упала ниже 5 процентов

Средняя ставка по ипотечным кредитам в начале сентября после двух месяцев вновь опустилась ниже пятипроцентного порога. Она составила 4,99%, по сравнению с августом снизилась на 0,06%, следует из данных Swiss Life Hypoindex, который составляется на основе предложенных ставок в начале каждого месяца. Методика отражает актуальную среднюю предложенную ставку ипотечного кредита для 80% стоимости недвижимости.