Средняя ставка по ипотеке после двух месяцев упала ниже 5 процентов
9 сентября 2025
19:00
476
Средняя ставка по ипотечным кредитам в начале сентября после двух месяцев вновь опустилась ниже пятипроцентного порога. Она составила 4,99%, по сравнению с августом снизилась на 0,06%, следует из данных Swiss Life Hypoindex, который составляется на основе предложенных ставок в начале каждого месяца. Методика отражает актуальную среднюю предложенную ставку ипотечного кредита для 80% стоимости недвижимости.
К снижению Hypoindex привело то, что некоторые банки пришли в начале сентября с акционными предложениями, сообщил аналитик Swiss Life Select Иржи Сыкора.
«Однако остается вопросом, присоединятся ли в течение месяца и другие банки, что могло бы опустить индекс еще ниже. Корректировки ставок до сих пор касались главным образом институтов, которые предлагали более высокие процентные ставки, чем самые дешевые игроки на рынке. Самая низкая общедоступная ставка по-прежнему держится чуть выше 4%», — добавил Сыкора.
Он также обратил внимание на то, что банки все больше приспосабливают свои предложения к рисковому профилю клиента, размеру его собственных средств и цели кредита. Из-за этого один клиент может получить ипотеку с процентом 4,2%, а другой — с процентом свыше 5%, даже если они подадут заявку в один и тот же банк.
«Однако остается вопросом, присоединятся ли в течение месяца и другие банки, что могло бы опустить индекс еще ниже. Корректировки ставок до сих пор касались главным образом институтов, которые предлагали более высокие процентные ставки, чем самые дешевые игроки на рынке. Самая низкая общедоступная ставка по-прежнему держится чуть выше 4%», — добавил Сыкора.
Он также обратил внимание на то, что банки все больше приспосабливают свои предложения к рисковому профилю клиента, размеру его собственных средств и цели кредита. Из-за этого один клиент может получить ипотеку с процентом 4,2%, а другой — с процентом свыше 5%, даже если они подадут заявку в один и тот же банк.
Самые низкие ставки сейчас по ипотекам с трехлетней фиксацией с оценочной стоимостью недвижимости (LTV) до 80%, где они составляют в среднем 4,51%. Ниже 5% можно получить также кредиты с годовой фиксацией и LTV до 80%, где ставка составляет 4,94%. Напротив, самыми дорогими являются десятилетние фиксации.
Быстрого удешевления ипотечных кредитов сейчас не ожидается. «Уже длительное время мы предупреждаем, что существенного снижения ожидать нельзя. Возможные скидки приносят скорее акционные предложения банков и конкурентная среда. Напротив, геополитическая неопределенность и инфляция, усиленная шагами американской администрации, слегка толкают процентные свопы вверх. Этот рост, однако, не драматичен, и поэтому мы не ожидаем, что он приведет к удорожанию ипотек», — заявил руководитель продуктового отдела Swiss Life Select Том Кадержабек.
Месячный платеж по ипотечному кредиту в размере 3,5 млн крон, оформленному до 80% LTV при сроке погашения 25 лет и средней предложенной ставке 4,99% в сентябре составил 20 450 крон. По сравнению с августом он снизился на 121 крону, по сравнению с началом текущего года стал меньше на 281 крону.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:39
4 СЕНТЯБРЯ 2025
3197
08:30
26 АВГУСТА 2025
3351
09:30
25 АВГУСТА 2025
6633
13:30
22 АВГУСТА 2025
20004
19:30
18 АВГУСТА 2025
7605
12:30
18 АВГУСТА 2025
6253
19:30
14 АВГУСТА 2025
3612
12:00
12 АВГУСТА 2025
3592
18:00
7 АВГУСТА 2025
4071
15:00
6 АВГУСТА 2025
3551