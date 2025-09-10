Penta купила половину компании, управляющей квартирами, и готовит «Booking» для аренды жилья в Чехии

Новости 420on 10 сентября 2025 15:00 323

Риелторское подразделение Penta Real Estate осуществило свою первую сделку по приобретению и получило половину акций компании Bureš & Partneři. Название совместной компании меняется на Flet, и с ним она хочет изменить рынок аренды жилья в Чехии.