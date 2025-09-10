Penta купила половину компании, управляющей квартирами, и готовит «Booking» для аренды жилья в Чехии
10 сентября 2025
15:00
323
Риелторское подразделение Penta Real Estate осуществило свою первую сделку по приобретению и получило половину акций компании Bureš & Partneři. Название совместной компании меняется на Flet, и с ним она хочет изменить рынок аренды жилья в Чехии.
Из-за нехватки новых квартир и высоких цен на недвижимость рынок аренды жилья переживает большой бум. Теперь на него вступает и компания Penta, которая через свой риелторский отдел приобрела 50% в компании Bureš a partneři. Эта компания специализируется на поиске, финансировании, реконструкции, аренде и управлении инвестиционной недвижимостью в Праге, и одной из ее сильных сторон является именно инвестиционная недвижимость для краткосрочной и долгосрочной аренды в Праге. Цена сделки не разглашается, но, по мнению экспертов по слияниям и поглощениям, она составляет десятки миллионов крон.
Совместная компания уже получила новое название — Flet — и имеет амбиции вывести рынок аренды жилья и инвестиций в него на новый уровень. «Flet выполняет ту же функцию в сфере инвестиций в недвижимость, что и Booking.com в сфере отдыха. Это сервис, который поможет вам выбрать лучшие квартиры из широкого предложения, защитит вас от самых больших рисков, связанных с покупкой, и обеспечит вам интересный доход в период, когда вы не используете квартиру для себя или своих близких», — объясняет Давид Мусил, глава компании Penta Real Estate.
В сфере аренды жилья Penta Real Estate реализовала несколько пилотных проектов в сотрудничестве с долгосрочными управляющими арендуемым жильем. Компания David Bureš a Partneři до сих пор управляла более чем 700 квартирами в Праге. Она делает ставку на комплексные услуги: консультирует инвесторов по вопросам выбора и покупки, а также помогает с финансированием и управлением отношениями с арендаторами, а арендаторам гарантирует быстрое выполнение запросов, например, при ремонте.
«Мы работаем на рынке 25 лет. Этот фундамент является для нас трамплином к следующему этапу развития, в который мы вступим с новым сильным партнером Pentou Real Estate», — говорит Давид Буреш, основатель и директор Flet.
Обе компании видят большие возможности в текущей тенденции, когда многие люди рассматривают покупку квартиры как выгодную инвестицию. Однако часть из них отпугивают заботы, связанные с управлением имуществом и отношениями с арендаторами. «Я могу проиллюстрировать это на собственном примере. Я работаю в этой сфере, знаю, что должен делать как владелец недвижимости, но я очень занят и у меня нет на это времени. С сервисом Flet все эти опасения и риски исчезают», — добавляет Давид Мусил.
Flet будет основан на простоте. «Наша цель — сделать инвестиции в недвижимость доступными онлайн и весь процесс удобным для пользователя, так же как сегодня покупки в интернет-магазине. Наша команда отслеживает тысячи предложений на рынке, из которых мы выбираем лучшие. Благодаря отношениям с застройщиками мы часто получаем доступ к самым выгодным предложениям раньше других», — добавляет Буреш.
