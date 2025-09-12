ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Анализ: Аренда старых квартир в Чехии подорожала до примерно 270 крон за кв. метр

Новости и статьи
12 сентября 2025
19:30
412
В Чехии аренда старых квартир во втором квартале 2025 года подорожала на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению с тем же периодом прошлого года цены увеличились во всех 14 регионах страны — от 3 до 12%. В среднем квадратный метр сдавался примерно за 270 крон. Такие данные приводит аналитика портала недвижимости Sreality.cz.
Спрос на аренду, по данным портала, в последние годы растет не только в Праге и Брно.
Самое большое подорожание за год зафиксировано в Пардубице и Градце-Кралове.   
Регион Средняя арендная цена в Q2 2025, Kč/м² Годовое изменение цены, % (к Q2 2024)
Прага 404 +5%
Южноморавский край 286 +10%
Южночешский край 215 +8%
Карловарский край 184 +6%
Край Высочина 215 +3%
Краловеградецкий край 231 +11%
Либерецкий край 218 +6%
Моравско-Силезский край 188 +6%
Оломоуцкий край 223 +8%
Пардубицкий край 226 +12%
Пльзеньский край 227 +8%
Среднечешский край 260 +9%
Злинский край 226 +8%
Устецкий край 188 +5%

Наименьшая средняя цена предложения старых квартир была в Карловарском крае — 184 кроны за квадратный метр. Далее следуют Устецкий и Моравско-Силезский края — 188 крон за квадратный метр. Традиционно самые высокие цены на аренду — в Праге, где квадратный метр сдавался за 404 кроны. С заметным отрывом за столицей идут Южноморавский и Среднечешский края: в Брно — 286 крон за квадратный метр, в Среднечешском крае — 260 крон за квадратный метр. 



В Пардубицком крае аренда выросла за год на 12%, в Краловеградецком — на 11%. Значительно подорожала аренда и в Южноморавском крае — примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Наименьший рост цен отмечен в крае Высочина — 3% за год. В Праге и Устецком крае арендная плата поднялась на 5% по сравнению со вторым кварталом 2024 года. 


«На портале Sreality.cz самой востребованной планировкой квартир во втором квартале была 2+kk — почти 50% всех поисков приходилось на квартиры с такой планировкой», — отметил Штепан Матейка, аналитик данных Seznam.cz, управляющей платформой Sreality.cz. С небольшим отставанием следовали 2+1, 3+1 и 3+kk. Примерно в четверти случаев пользователи искали квартиры 1+kk. 


Помимо квартир, выросла стоимость аренды отдельных комнат. В Праге медианная цена комнаты увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом, в Брно — на 3%. «Аренда небольших квартир за последние годы выросла настолько, что многие люди не могут позволить себе отдельное жилье и ищут более доступное совместное проживание. Даже оно в Праге и Брно слегка подорожало», — отметила Хана Контриш, менеджер отраслевых услуг Seznam.cz.
 
Рост цен на аренду подтверждают и другие компании. Технологическая консалтинговая компания Deloitte подсчитала, что средняя аренда в Чехии во втором квартале увеличилась на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом, до 326 крон за квадратный метр (в расчет также включены новостройки). Портал UlovDomov.cz отмечает, что за год аренда выросла на 9%, а по сравнению с первым кварталом — на 1%, в среднем до 17 586 крон в месяц. 
недвижимость аренда недвижимости Чехия
