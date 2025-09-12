Анализ: Аренда старых квартир в Чехии подорожала до примерно 270 крон за кв. метр



Регион Средняя арендная цена в Q2 2025, Kč/м² Годовое изменение цены, % (к Q2 2024) Прага 404 +5% Южноморавский край 286 +10% Южночешский край 215 +8% Карловарский край 184 +6% Край Высочина 215 +3% Краловеградецкий край 231 +11% Либерецкий край 218 +6% Моравско-Силезский край 188 +6% Оломоуцкий край 223 +8% Пардубицкий край 226 +12% Пльзеньский край 227 +8% Среднечешский край 260 +9% Злинский край 226 +8% Устецкий край 188 +5%

Спрос на аренду, по данным портала, в последние годы растет не только в Праге и Брно Самое большое подорожание за год зафиксировано в Пардубице и Градце-Кралове.Наименьшая средняя цена предложения старых квартир была в Карловарском крае — 184 кроны за квадратный метр. Далее следуют Устецкий и Моравско-Силезский края — 188 крон за квадратный метр. Традиционно самые высокие цены на аренду — в Праге, где квадратный метр сдавался за 404 кроны. С заметным отрывом за столицей идут Южноморавский и Среднечешский края: в Брно — 286 крон за квадратный метр, в Среднечешском крае — 260 крон за квадратный метр.

В Пардубицком крае аренда выросла за год на 12%, в Краловеградецком — на 11%. Значительно подорожала аренда и в Южноморавском крае — примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Наименьший рост цен отмечен в крае Высочина — 3% за год. В Праге и Устецком крае арендная плата поднялась на 5% по сравнению со вторым кварталом 2024 года.













«На портале Sreality.cz самой востребованной планировкой квартир во втором квартале была 2+kk — почти 50% всех поисков приходилось на квартиры с такой планировкой», — отметил Штепан Матейка, аналитик данных Seznam .cz, управляющей платформой Sreality.cz. С небольшим отставанием следовали 2+1, 3+1 и 3+kk. Примерно в четверти случаев пользователи искали квартиры 1+kk.



Помимо квартир, выросла стоимость аренды отдельных комнат. В Праге медианная цена комнаты увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом, в Брно — на 3%. «Аренда небольших квартир за последние годы выросла настолько, что многие люди не могут позволить себе отдельное жилье и ищут более доступное совместное проживание. Даже оно в Праге и Брно слегка подорожало», — отметила Хана Контриш, менеджер отраслевых услуг Seznam .cz.