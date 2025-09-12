Анализ: Аренда старых квартир в Чехии подорожала до примерно 270 крон за кв. метр
12 сентября 2025
19:30
В Чехии аренда старых квартир во втором квартале 2025 года подорожала на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению с тем же периодом прошлого года цены увеличились во всех 14 регионах страны — от 3 до 12%. В среднем квадратный метр сдавался примерно за 270 крон. Такие данные приводит аналитика портала недвижимости Sreality.cz.
Спрос на аренду, по данным портала, в последние годы растет не только в Праге и Брно.
Наименьшая средняя цена предложения старых квартир была в Карловарском крае — 184 кроны за квадратный метр. Далее следуют Устецкий и Моравско-Силезский края — 188 крон за квадратный метр. Традиционно самые высокие цены на аренду — в Праге, где квадратный метр сдавался за 404 кроны. С заметным отрывом за столицей идут Южноморавский и Среднечешский края: в Брно — 286 крон за квадратный метр, в Среднечешском крае — 260 крон за квадратный метр.
Самое большое подорожание за год зафиксировано в Пардубице и Градце-Кралове.
|Регион
|Средняя арендная цена в Q2 2025, Kč/м²
|Годовое изменение цены, % (к Q2 2024)
|Прага
|404
|+5%
|Южноморавский край
|286
|+10%
|Южночешский край
|215
|+8%
|Карловарский край
|184
|+6%
|Край Высочина
|215
|+3%
|Краловеградецкий край
|231
|+11%
|Либерецкий край
|218
|+6%
|Моравско-Силезский край
|188
|+6%
|Оломоуцкий край
|223
|+8%
|Пардубицкий край
|226
|+12%
|Пльзеньский край
|227
|+8%
|Среднечешский край
|260
|+9%
|Злинский край
|226
|+8%
|Устецкий край
|188
|+5%
В Пардубицком крае аренда выросла за год на 12%, в Краловеградецком — на 11%. Значительно подорожала аренда и в Южноморавском крае — примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Наименьший рост цен отмечен в крае Высочина — 3% за год. В Праге и Устецком крае арендная плата поднялась на 5% по сравнению со вторым кварталом 2024 года.
«На портале Sreality.cz самой востребованной планировкой квартир во втором квартале была 2+kk — почти 50% всех поисков приходилось на квартиры с такой планировкой», — отметил Штепан Матейка, аналитик данных Seznam.cz, управляющей платформой Sreality.cz. С небольшим отставанием следовали 2+1, 3+1 и 3+kk. Примерно в четверти случаев пользователи искали квартиры 1+kk.
Помимо квартир, выросла стоимость аренды отдельных комнат. В Праге медианная цена комнаты увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом, в Брно — на 3%. «Аренда небольших квартир за последние годы выросла настолько, что многие люди не могут позволить себе отдельное жилье и ищут более доступное совместное проживание. Даже оно в Праге и Брно слегка подорожало», — отметила Хана Контриш, менеджер отраслевых услуг Seznam.cz.
Рост цен на аренду подтверждают и другие компании. Технологическая консалтинговая компания Deloitte подсчитала, что средняя аренда в Чехии во втором квартале увеличилась на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом, до 326 крон за квадратный метр (в расчет также включены новостройки). Портал UlovDomov.cz отмечает, что за год аренда выросла на 9%, а по сравнению с первым кварталом — на 1%, в среднем до 17 586 крон в месяц.
