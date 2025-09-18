Даже банк можно «уговорить». Как договориться о самой выгодной ипотеке
18 сентября 2025
09:00
Скидка на процентную ставку в несколько десятых может означать тысячи крон в год для семейного бюджета. Банки готовы пойти на уступки, но только тем клиентам, с которыми им это выгодно.
Сегодня клиенты обычно пытаются добиться таких уступок от банков, и в некоторых случаях банки идут им навстречу. Платежеспособные домохозяйства с высоким доходом и низким LTV (процент стоимости недвижимости, покрываемый ипотекой) имеют шанс добиться успеха, в то время как менее привлекательные заявители часто уходят с пустыми руками.
«Ипотека в 7 миллионов крон с LTV 70% для домохозяйства с доходом 150 000 в месяц. Здесь все будут стремиться сделать хорошее предложение. А вот ипотека в 2 миллиона при LTV 90% для одного заявителя с доходом 32 000? Здесь просто нет аргументов», — описывает ситуацию Давид Эйм, вице-председатель правления компании Gepard Finance, которая занимается посредничеством в предоставлении ипотечных и других кредитов.
Оон добавляет, что необходимо отложить моральный аспект. «Мы должны освободиться от морального аспекта, что этот человек, вероятно, нуждается в скидке больше, чем более богатый. Мир устроен не так. Банки — это коммерческие организации, цель которых — получение и максимизация прибыли. А с экономической точки зрения большая ипотека с отличным обеспечением для кредитоспособного клиента гораздо лучше, чем относительно небольшой кредит с не очень хорошим обеспечением для клиента с доходом ниже среднего», — говорит он.
Как договориться
По словам Либора Остатека, основателя Golem Finance и ипотечного эксперта Broker Trust, реально достижимые скидки составляют десятые доли процента. «Обычно от 0,1 до 0,3%. Разница между банками при одинаковом профиле клиента может достигать 0,5%, наибольшая разница наблюдается при рефинансировании и низком LTV», — отмечает он.
Банки также признают, что скидки в этом диапазоне являются стандартом. «Мы можем стандартно предоставить клиентам скидку на ипотеку в случае оформления страховки, активности на счете или энергоэффективности здания. Отдельные скидки колеблются от одной до трех десятых процента», — говорит пресс-секретарь UniCredit Bank Петр Плочек.
Česká spořitelna подчеркивает индивидуальный подход. «Разница между индивидуальной ставкой клиента и тарифной ставкой зависит от индивидуальных потребностей и особенностей конкретного клиента», — говорит пресс-секретарь Филип Грубый.
По словам Эйма, в итоге важна не величина скидки, а окончательная ставка. «В настоящее время я бы назвал 4,29% очень хорошей ставкой, которую, пожалуй, только в очень редких случаях кто-то может получить ниже. Согласно Hypomonitoru ČBA, средняя ставка в июле составляла 4,52%. И если у кого-то ставка 4,29%, то у кого-то другого она наверняка 4,69% и, возможно, даже больше», — отмечает он.
Трюки, которые работают
По словам Остатека, банки в первую очередь учитывают совокупность факторов. «Хорошая кредитоспособность клиента, хорошая сделка, хорошая история, готовность приобрести дополнительные продукты и, конечно, конкурентное предложение», — перечисляет он.
В некоторых случаях, по его словам, хорошо работают и деловые отношения финансового консультанта с головным офисом. «Если он воспринимается как важный деловой партнер, это может добавить еще несколько пунктов», — добавляет он.
По мнению финансового консультанта и кредитного специалиста Якуба Ротрекла, предложение конкурентной банка — это далеко не самый эффективный способ договориться о более низкой ставке по ипотеке.
«Я бы скорее отговорил от заключения дополнительных продуктов, потому что, по опыту, в ходе повторных переговоров о продлении контракта их значение теряется, а предложения не отличаются, если клиент имеет или не имеет, например, страхование платежеспособности», — объясняет он.
В то же время, по его мнению, дополнительные продукты, такие как страхование или платежные карты, на практике часто не имеют большого значения.
Именно в этих продуктах, по мнению экспертов, скрывается относительно высокий риск. Банки привлекают клиентов более низкими ставками в обмен на заключение дополнительных договоров, но с экономической точки зрения это часто не имеет смысла.
«Необходимо следить за тем, чтобы клиент не брал, например, рисковое страхование только потому, что это даст ему скидку на ставку. С финансовой точки зрения это невыгодно. Клиент должен хорошо подумать, действительно ли он хочет оформлять рисковое страхование в банке и какое значение оно для него имеет», — предупреждает Давид Эйм.
Ротрекл добавляет, что некоторые банки взимают комиссию даже за дополнение об изменении процентной ставки. «Комиссия чаще всего составляет от 3 000 до 5 000 крон. Я бы в целом предпочел ее избегать», — говорит он.
Банки удерживают клиентов
По мнению ипотечных экспертов, особой ситуацией является окончание срока фиксации ипотечного кредита. В этот момент банки, как правило, пытаются удержать своих клиентов. «Банки предлагают хорошие, а иногда и отличные условия рефиксации. Если предложение неконкурентоспособно, обычно достаточно просто сказать об этом. Или сослаться на условия конкурентов. По моему мнению, банки иногда пробуют это, и когда клиент отзывается, они выравнивают условия», — описывает Эйм. Он оценивает, что в конечном итоге к конкурентам при рефиксации уходит примерно один человек из шести.
Однако Ротрекл предупреждает, что не все банки имеют одинаковую стратегию. «Банки, которые имеют политику удержания клиентов, стараются приблизить свои предложения к предложениям конкурентов. Но некоторые банки не идут на переговоры и предпочитают отпустить клиента», — говорит он.
Это подтверждает и Либор Остатек, добавляя, что банки часто идут на определенные компромиссы в переговорах.
«Не существует правила, согласно которому необходимо удовлетворять и полностью уравнивать все конкурентные предложения. В большинстве случаев речь идет о компромиссе между предложением конкурента и конечным предложением», — добавляет он.
Ипотека для иностранцев
Покупка жилья в Чехии — важный шаг для многих иностранцев, которые здесь живут, работают или планируют переезд. Но оформление ипотеки и покупка недвижимости для нерезидентов имеют ряд особенностей. Чешские банки предъявляют к ним более строгие требования, чем к гражданам Чехии, и проверяют каждую деталь. Какие варианты доступны иностранцам, что влияет на одобрение, какие документы готовить и как повысить шансы на успешное получение ипотеки, вы можете узнать из этой статьи.
На сайте Finaram.cz вы можете:
● сравнить, что выгоднее — ипотека или аренда;
● рассчитать максимальную ипотеку, которую может одобрить банк;
● подать онлайн-заявку на ипотеку;
● рассчитать и смоделировать ипотеку с разными параметрами;
● включить «ипотечный watchdog» и получать уведомления о снижении ставок.
