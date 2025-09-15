В исторической части пражского района Винорж появятся 134 новых квартиры и новая ратуша

В исторической части пражского района Винорж развернется новый жилой комплекс, который будет соседствовать с амбаром первой половины XVIII века и старой кузницей. Последнюю чешское отделение израильской девелоперской компании Neocity преобразует в новую ратушу района.