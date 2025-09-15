ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

В исторической части пражского района Винорж появятся 134 новых квартиры и новая ратуша

Новости и статьи
15 сентября 2025
16:30
197
В исторической части пражского района Винорж развернется новый жилой комплекс, который будет соседствовать с амбаром первой половины XVIII века и старой кузницей. Последнюю чешское отделение израильской девелоперской компании Neocity преобразует в новую ратушу района.
Помимо этого, Neocity строит 134 квартиры планировкой от 1 до 6+кк в восьми таунхаусах максимум в четыре этажа. Каждая квартира будет иметь собственный приусадебный участок, террасу или балкон. Цены стартуют от 4,2 миллиона крон. 

Строительство начнется в сентябре этого года, а завершение намечено на осень 2027 года. «Проект Vedi Vidi Vinoř ориентирован прежде всего на семьи с детьми, которые получат доступ ко всей необходимой инфраструктуре. В окрестностях есть несколько парков, подходящих для отдыха. Мы выбираем путь более просторного жилья при низкой плотности застройки, поэтому не хотели нарушать тишину этого района автомобильным шумом. В проект также включена подземная парковка», — говорит руководитель Neocity Одед Бер. 

Кроме того, Neocity уже начала строительство проекта Simply Prosek вблизи станции метро C. Здесь возведут пятиэтажное здание с 88 небольшими квартирами 1+кк и 2+кк. Ожидается, что проект будет завершен уже в следующем году. 
покупка недвижимости Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
