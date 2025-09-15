Основатель Notino строит квартиры в Праге и Брно

Михал Замец, известный чешский предприниматель и основатель одного из крупнейших местных интернет-магазинов косметики Notino, решил сосредоточиться на рынке арендного жилья. Хотя Замец регулярно фигурирует в рейтингах самых богатых чехов, последние годы он держался в тени и избегал СМИ. Сейчас он представил новые проекты и запускает компанию Urbaneo на рынке недвижимости Чехии.