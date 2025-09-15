ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Основатель Notino строит квартиры в Праге и Брно

Новости и статьи
15 сентября 2025
22:00
Михал Замец, известный чешский предприниматель и основатель одного из крупнейших местных интернет-магазинов косметики Notino, решил сосредоточиться на рынке арендного жилья. Хотя Замец регулярно фигурирует в рейтингах самых богатых чехов, последние годы он держался в тени и избегал СМИ. Сейчас он представил новые проекты и запускает компанию Urbaneo на рынке недвижимости Чехии.
Urbaneo разрабатывает несколько проектов в Праге и Брно. В Карлине компания завершает проект Sovova 3, где соединены историческая архитектура и современные элементы. Предлагаются квартиры от студий до четырехкомнатных. «Мы реконструировали дом эпохи Первой республики и превратили его в современное жилое здание с 15 квартирами, что обеспечивает жильцам достаточную приватность», — отмечает Замец. Проект находится в нескольких шагах от Forum Karlín, а первые арендаторы смогут въехать 1 октября 2025 года. 


Urbaneo входит в состав Congruent Services, косвенным владельцем которой является австрийский юрист Герд Херманн Йеленик. Кроме карлинской недвижимости, компания готовит 25 квартир в Rezidence Cyril в Královo Pole в Брно и еще шесть — в Rezidence Devadesátka. В июле 2025 года начато строительство многофункционального дома с 60 квартирами, подземной парковкой и коммерческим этажом по проекту Dělnická 11 в пражском районе Голешовице. 


Помимо Замеца, за Urbaneo стоит Ян Земан из Redma Europe, который предлагает девелоперам, предоставляя менторство, консультации и цифровой маркетинг. По его словам, одной из ключевых особенностей карлинского проекта является гибкость: клиенты могут переезжать между свободными квартирами в зависимости от жизненной ситуации. Все единицы полностью оборудованы, а все ремонтные работы и закупки берет на себя девелопер. Управление объектами также остается под контролем компании


Urbaneo планирует расширяться и на другие сегменты. В центре Праги в 2026 году откроется бутик-отель на 81 номер с рестораном, а в 2027 году на Праге 3 — велнес-центр. «Нам нравится строить красивые и устойчивые здания, которые имеют значимый эффект», — добавляет Земан, подчеркивая, что пока компания ограничивается Прагой и Брно



Михал Замец начал предпринимательскую деятельность в 17 лет, продавая мобильные телефоны. В 2004 году он основал интернет-магазин Parfums, позднее ставший Notino. В последнем финансовом периоде оборот компании на 27 европейских рынках составил примерно 33 миллиарда крон. В 2025 году было уволено около 300 сотрудников из-за реорганизации. 

Notino также владеет 60% долей в эротическом интернет-магазине Flagranti и поставщике гостиничной косметики Alda. В 2024 году компания инвестировала десятки миллионов крон в стартап Talentpilot, создающий платформу для улучшения рабочей среды.
покупка недвижимости продажа недвижимости Чехия
