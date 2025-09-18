Объем выданных ипотечных кредитов в Чехии в августе снизился на 14 процентов до 33,1 миллиарда крон
18 сентября 2025
14:00
Банки и строительные сберегательные кассы в Чехии в августе предоставили ипотечные кредиты на сумму 33,1 миллиарда крон, что на 14% в меньше, чем в июле. Новые кредиты без рефинансирования снизились на 11% до 25,9 миллиарда, но это все равно второй показатель по величине в этом году. Процентные ставки по новым кредитам продолжили незначительное снижение и уменьшились в среднем с 4,53 до 4,52%.
Об этом свидетельствуют статистические данные Чешской банковской ассоциации Hypomonitor.
В годовом исчислении рост объема предоставленных ипотечных кредитов в августе замедлился до 1% с 53% в июле. «Несмотря на коррекцию, активность в августе осталась второй по величине в этом году, как по количеству, так и по объему», — сказал главный экономист ассоциации Яромир Шиндел.
«В отличие от предыдущих лет, в течение летних месяцев рынок не просел, а наоборот, продолжает расти. Также увеличивается доля рефинансированных ипотечных кредитов», — добавил руководитель ипотечных услуг Air Bank Марек Рихтер.
Число новых ипотечных кредитов в августе снизилось на 13% по сравнению с предыдущим месяцем до 6 086, что на 6% меньше, чем год назад. С начала года количество новых ипотечных кредитов достигло 49 700, что составляет рост более чем на четверть.
Объем рефинансированных и увеличенных кредитов, внутренних или от других учреждений, в августе снизился до 7,2 миллиарда крон. Тем не менее это на 84% больше, чем средние 3,9 миллиарда рефинансированных в прошлом году, и более чем в два раза больше по сравнению с 2,2 миллиарда рефинансированных в 2023 году.
Доля рефинансированных кредитов в общем объеме предоставленных ипотечных кредитов выросла почти до 22%, что превышает прошлогодний средний показатель в 17%.
Снижение средней ставки по новым ипотечным кредитам подтверждает тенденцию к снижению ниже 5%, последний раз зафиксированную в июле 2024 года. Ее августовский уровень на 0,46 пункта ниже, чем ставка 4,98% год назад, что снижает ежемесячный платеж по ипотеке примерно на 1,2% чистого дохода заявителя, то есть на 1 100 крон. Для сравнения, среднее значение ипотечной ставки в 2024 году достигло 5,07% по сравнению со ставкой 5,81% в 2023 году.
«Временное небольшое удешевление может быть вызвано ограниченными по времени специальными предложениями некоторых банков, однако, учитывая динамику цен на процентные свопы, в ближайшие месяцы не следует ожидать значительного снижения ставок по ипотечным кредитам», — предупредил менеджер по ипотечным кредитам Komerční banky Ондрей Шухман.
Средний размер фактически выданных в августе новых ипотечных кредитов незначительно снизился по сравнению с июлем до 4,26 миллиона крон. Тем не менее его размер все равно на 8% превышает показатель в 3,95 миллиона крон год назад. С апреля прошлого года средняя стоимость в целом постепенно растет и на 23% превышает предыдущий рекордный уровень ноября 2021 года.
Сочетание снижения процентной ставки и более высокой средней суммы ипотечного кредита в августе 2025 года по сравнению со средними значениями 2024 года привело к увеличению средней ежемесячной выплаты по ипотечному кредиту на 2 000 крон.
