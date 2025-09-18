Объем выданных ипотечных кредитов в Чехии в августе снизился на 14 процентов до 33,1 миллиарда крон

Новости 420on 18 сентября 2025 14:00 1338

Банки и строительные сберегательные кассы в Чехии в августе предоставили ипотечные кредиты на сумму 33,1 миллиарда крон, что на 14% в меньше, чем в июле. Новые кредиты без рефинансирования снизились на 11% до 25,9 миллиарда, но это все равно второй показатель по величине в этом году. Процентные ставки по новым кредитам продолжили незначительное снижение и уменьшились в среднем с 4,53 до 4,52%.