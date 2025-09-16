Задолжавшая компания CPI планирует продать тысячи чешских квартир своей австрийской компании
16 сентября 2025
15:00
479
Группа CPI Property Group, основанная магнатом Радованом Витеком, планирует продать 12 000 чешских квартир на сумму около 22 миллиардов крон своей австрийской дочерней компании CPI Europe, ранее известной как Immofinanz.
«Речь идет прежде всего о стратегическом перераспределении активов и ресурсов внутри группы. CPI Europe продает активы, которые не являются для нее ключевыми, и в следующих кварталах будет иметь в распоряжении денежные средства для новых инвестиций. В то же время она намерена уделить больше внимания диверсификации за пределами традиционных инвестиций в офисы и розничную торговлю. CPI Europe видит в CPI Byty значительный потенциал роста и долгосрочные возможности, поэтому для нее эта сделка является логичным шагом», — сообщил по запросу SZ Byznys пресс-секретарь CPI Якуб Велен.
«CPI Property Group готова предоставить кредит на приобретение, который будет постепенно погашаться за счет доходов от продаж. Эти средства мы затем используем на уровне CPIPG для сокращения долга и дальнейших инвестиций. В целом, это сделка, выгодная для обеих компаний по отдельности, которая при этом не имеет никакого влияния на консолидированную группу», — добавил представитель CPI.
«В случае CPI, согласно опубликованной информации, речь идет о перемещении портфеля между двумя дочерними компаниями, что соответствует их долгосрочной практике реорганизации активов», — прокомментировал сделку инвестиционный директор риелторско-консалтинговой компании Savills CZ Давид Штроуф.
Это не первый случай, когда в концерне Радована Витка происходит перемещение обширных активов из одной части в другую. И когда CPI Property Group благодаря этим сделкам получает деньги. В 2022 году CPI продала своей тогдашней Immofinanz (ныне CPI Europe) пакет торговых объектов недвижимости примерно за 8 миллиардов крон. Год назад CPI продала 38-процентную долю в своей компании S Immo также своей Immofinanz.
«Перепродажа имущества в рамках связанных лиц не является исключением, но имеет свои жесткие правила. В случае CPI Europe, которая является публично торгуемой компанией, необходимо с максимальной прозрачностью обеспечить, чтобы сделка между связанными лицами проходила на условиях, которые в противном случае действовали бы между несвязанными лицами. Причины для перепродажи могут быть разными. Например, приобретатель имеет лучший и более дешевый доступ к капиталу, то есть в рамках группы происходит оптимизация структуры капитала», — прокомментировал руководитель отдела слияний и поглощений в консалтинговой компании EY Чешская Республика Штепан Флигер.
12 000 квартир компании CPI Byty расположены в основном в жилых районах, главным образом в Моравско-Силезском крае, в северных Чехии, а также в Праге и Среднечешском крае. В 2024 году CPI Byty получила доход в размере одной миллиарда крон, чистая прибыль составила более 147 миллионов крон.
Прибыльный жилой портфель CPI с прошлого десятилетия является предметом международных судебных споров между основателем холдинга Радованом Витеком и миллиардерами Марком Чмейлой и Йиржи Дивишем. Они заявляют, что предоставили Витеку финансирование, но затем магнат коварно вытеснил их из инвестиции.
В рамках урегулирования Чмейла и Дивиш предъявили права на квартиры CPI. Группа Витека не признает их претензии.
