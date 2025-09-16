Задолжавшая компания CPI планирует продать тысячи чешских квартир своей австрийской компании

16 сентября 2025

Группа CPI Property Group, основанная магнатом Радованом Витеком, планирует продать 12 000 чешских квартир на сумму около 22 миллиардов крон своей австрийской дочерней компании CPI Europe, ранее известной как Immofinanz.