Анализ: Самое доступное жилье находится в Устецком крае
25 сентября 2025
13:30
1442
Самое доступное жилье в Чешской Республике находится в Устецком и Моравско-Силезском краях. Об этом свидетельствует анализ сети риелторских агентств RE/MAX, в котором сравнивается соотношение средней цены старых квартир и средней заработной платы в первой половине 2025 года. Согласно анализу, самые дешевые объекты недвижимости находятся, например, в Литвинове, Мосте, Билине, Хомутове, Есенике, Орлове или Карвине. Однако по сравнению с концом 2024 года доступность жилья ухудшилась даже в Устецком крае. Напротив, согласно анализу, наименее доступным является жилье в Праге и Южноморавском крае.
«В первом полугодии этого года резко вырос спрос на квартиры», — сказал Ян Грубый, генеральный директор RE/MAX для Чехии и Словакии. По его мнению, об этом свидетельствует рост объемов вновь выданных ипотечных кредитов, несмотря на то, что средняя ставка составляет около 4,5%. «Обратной стороной медали является рост цен на новостройки и старые квартиры, который, однако, по-прежнему не сопровождается адекватным ростом реальных заработных плат. Поэтому доступность жилья в собственность снова ухудшилась», — добавил он.
В Устецком крае средняя брутто-зарплата в конце прошлого года выросла более чем на 5% до 45 024 крон, в то же время там подорожали квартиры. За среднюю зарплату там можно было купить в пересчете 1,3 квадратног метра в старой квартире. Согласно анализу, более одного квадратного метра за среднюю месячную зарплату можно было приобрести только в Моравско-Силезском крае. За ним по доступности следовали краи Высочина, Оломоуцкий и Карловарский.
Согласно анализу RE/MAX, худшая ситуация в долгосрочной перспективе наблюдается в Праге. В прошлом году квадратный метр старой квартиры в столице продавался в среднем за 112 000 крон, а средняя заработная плата достигала 59 870 крон. В первом полугодии этого года цена составляла 129 000 крон за квадратный метр, а средняя брутто-зарплата — 62 307 крон. Таким образом, цены на квартиры в Праге растут быстрее, чем зарплаты, и, согласно анализу, на среднюю месячную зарплату нельзя было купить даже полметра квадратного в квартире старой застройки.
«Доступность в Праге — это отдельная тема. Треть всех сделок с недвижимостью происходит в столице, где сосредоточен наибольший спрос, который постоянно подталкивает цены на недвижимость вверх. В то же время в Праге самые высокие зарплаты, что также отражается на среднем размере ипотечного кредита, который достигает 5,6 милиона крон», — добавил Грубый.
