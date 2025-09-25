Анализ: Самое доступное жилье находится в Устецком крае

420on 25 сентября 2025

Самое доступное жилье в Чешской Республике находится в Устецком и Моравско-Силезском краях. Об этом свидетельствует анализ сети риелторских агентств RE/MAX, в котором сравнивается соотношение средней цены старых квартир и средней заработной платы в первой половине 2025 года. Согласно анализу, самые дешевые объекты недвижимости находятся, например, в Литвинове, Мосте, Билине, Хомутове, Есенике, Орлове или Карвине. Однако по сравнению с концом 2024 года доступность жилья ухудшилась даже в Устецком крае. Напротив, согласно анализу, наименее доступным является жилье в Праге и Южноморавском крае.