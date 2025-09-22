ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Квартиры снова продаются на аукционах. Цена может повыситься на сотни тысяч

Новости 420on
22 сентября 2025
13:00
573
Интерес к квартирам настолько велик, что в сфере недвижимости возвращается практика, популярная во время ковидного бума: ценовые аукционы. Покупатели соревнуются между собой, благодаря чему конечная цена растет. Продавцы могут обычно получить на сотни тысяч крон больше, а иногда и более миллиона крон.
«Если квартира оценена по рыночной цене, скажем, по средней цене за последние шесть месяцев, то на небольшие квартиры до 2+kk обычно появляется больше покупателей, готовых заплатить более высокую сумму. В таком случае аукцион является наиболее подходящим способом продажи», — описал Артем Сайкин, брокер из риэлторского агентства RE/MAX Partner.

Ценовые аукционы возможны благодаря текущей ситуации на рынке недвижимости. Постоянно растущие цены на недвижимость привели значительную часть заинтересованных лиц к убеждению, что если они не купят квартиру сейчас, то в будущем они уже не смогут себе ее позволить. Или же они значительно потеряют на покупке по сравнению с сегодняшним днем.

Например, благодаря этому продажи новостроек в настоящее время приближаются к уровню рекордных ковидных лет, когда рынок стимулировали ипотечные кредиты, процентные ставки по которым были значительно ниже, чем сегодня. Также растет интерес к старым квартирам.

Аукционы обычно проходят так: брокер позволяет заинтересованным лицам осмотреть недвижимость. Затем они решают, действительно ли им нужна эта квартира. По окончании этого процесса в заранее установленный день они могут делать ставки через специальную форму или по видеоконференции.

Точные цифры о том, сколько квартир продается на аукционах, никто не фиксирует. Брокеры полагают, что их может быть до трети. В первую очередь речь идет о привлекательных квартирах в хороших районах или с планировкой, которая привлекает инвесторов.

Чем меньше, тем интереснее

Опыт показывает, что чем меньше недвижимость, тем больше она привлекает покупателей. Это обусловлено более низкой ценой, а также тем, что небольшие квартиры легче сдавать в аренду.

«Если спрос на недвижимость будет расти, а продажи будут успешными, может увеличиться количество случаев, когда цена будет повышаться», — заявил Ян Штепанек, региональный директор агентства недвижимости Century 21. Сайкин из RE/MAX также считает, что в ближайшие месяцы количество аукционов может увеличиться.

Аукционы — один из способов, который может существенно увеличить конечную прибыль продавца. По опыту брокеров, цена недвижимости во время торгов повышается примерно на пять-десять процентов.

При текущих ценах на квартиры это представляет собой значительную разницу. Например, в Праге, согласно крупнейшему сайту объявлений о недвижимости Sreality.cz, сумма предложения, то есть цена, по которой продавцы оценивают свои квартиры, превышает 150 000 крон за квадратный метр.

Упомянутая двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров рекламируется по цене около 7,7 миллиона. В случае повышения на 5% цена увеличится еще на 385 000 крон. Однако бывают случаи, когда продавец получает на миллион крон больше, чем первоначально объявленная цена.

Хотя высокий спрос наблюдается и на рынке аренды жилья, аукционы пока остаются прерогативой в основном недвижимости, предназначенной для продажи. В случае аренды для владельцев могут играть столь же важную роль, как и цена, другие критерии, например, платежеспособность и пунктуальность арендатора.
аукционы квартиры Чехия
