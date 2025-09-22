Квартиры снова продаются на аукционах. Цена может повыситься на сотни тысяч

Новости 420on 22 сентября 2025 13:00 573

Интерес к квартирам настолько велик, что в сфере недвижимости возвращается практика, популярная во время ковидного бума: ценовые аукционы. Покупатели соревнуются между собой, благодаря чему конечная цена растет. Продавцы могут обычно получить на сотни тысяч крон больше, а иногда и более миллиона крон.