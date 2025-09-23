ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Условия доступности жилья в Чехии — пятые худшие в ЕС

Новости и статьи
23 сентября 2025
18:00
568
Жилищные условия в Чехии остаются одними из самых сложных в Европейском союзе. По данным Индекса процветания и финансового здоровья, подготовленного Česká spořitelna и порталом Evropa v datech, страна занимает 23-е место среди 27 государств ЕС, сохранив пятое место с конца по уровню доступности жилья.
Средний чешский гражданин должен отдать почти 14 годовых зарплат за покупку квартиры. Это третий худший показатель в ЕС, тогда как год назад хватало 12,9. При этом аренда в Чехии, напротив, является одной из самых выгодных в Европе — страна занимает пятое место по доступности найма жилья. 

По данным исследования, примерно 10% жителей тратят на жилье более 40% своих доходов, что на процентный пункт больше, чем в прошлом году. Это также закрепляет Чехию на пятом месте с конца в ЕС. 

Несмотря на значительные инвестиции в жилищное строительство — 5,6% ВВП, что является шестым показателем в ЕС, ситуация не улучшается. Для сравнения: в 2022 году на строительство выделялось 4,8% ВВП. 

Высокие цены на жилье объясняются превышением спроса над предложением. Ключевые факторы — медленные темпы строительства и длительные процедуры согласований. По данным 2019 года, процесс получения разрешений занимал в Чехии в среднем 246 дней, что было одним из самых высоких показателей в ЕС. Дополнительно цены на недвижимость и строительство подталкивали вверх дорогие энергоносители и рост стоимости строительных материалов. 

«Высокая доля цен недвижимости по отношению к зарплатам связана не только с подорожанием жилья, но и с низким уровнем чешских зарплат. При этом в стране долгие годы сохраняется крайне низкая безработица», — отметил экономист Česká spořitelna Михал Скоржепа. 

Сравнительно выгодные условия аренды объясняются недоступностью собственного жилья. Если сейчас Чехия находится на пятом месте в ЕС по выгодности найма, то год назад она занимала лишь 13-е. «В стране собственное жильё искусственно поддерживается налоговыми льготами на ипотечные выплаты. Но если на рынке возникнет ценовой пузырь, стоимость квартир может превысить реальную, и аренда станет более предпочтительным вариантом», — добавил Скоржепа. 

Лучшие условия для жизни, согласно индексу, предлагает Финляндия. Здесь жилье относительно доступно, новостройки дешевы и качественны. Однако при этом финны тратят на жилье треть своего бюджета — это один из самых высоких показателей в ЕС. К странам с хорошими условиями проживания также отнесены Кипр, Мальта, Швеция и Хорватия.
аренда недвижимости покупка недвижимости
