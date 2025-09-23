Большинство молодых чехов не создают семьи из-за кризиса жилья







Наиболее критическая ситуация в Праге: здесь две трети жителей недовольны текущим положением. Среди молодежи до 30 лет 65% называют жилищный кризис одним из главных проблем страны, тогда как среди граждан в возрасте 30–65 лет такого мнения придерживаются лишь 39%. В обеих возрастных группах примерно 80% считают, что нынешние условия особенно неблагоприятны для молодых.

Согласно опросу, 38% чехов до 29 лет уверены, что никогда не смогут приобрести желаемое жилье, еще 13% сомневаются в такой возможности. «Многие молодые люди полностью отказались от идеи собственного жилья: даже вдвоем они не могут получить ипотеку. Некоторые вынуждены искать жилье за пределами крупных городов, что означает длительные поездки. Проблема также в усилении социального неравенства: у тех, кто не имеет материальной поддержки семьи, старт заметно сложнее», — отметила директор Платформы по вопросам социального жилья Барбора Бирова.







В то же время треть чехов заявила, что уже обладает жильем своей мечты. Этот показатель выше среди респондентов 30–65 лет — 38%. Среди молодежи до 30 лет лишь 8% могут сказать то же самое. Две трети молодых чехов признают, что жилищная проблема вызывает у них стресс, причем среди женщин показатель выше. С возрастом эта доля снижается: в группе 30–65 лет стресс из-за жилья испытывают 41%.





