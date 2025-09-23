ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Большинство молодых чехов не создают семьи из-за кризиса жилья

23 сентября 2025
В Чехии 40% молодых людей не имеют возможности купить собственное жилье. Более 80% жителей страны считают ситуацию с жильем плохой, а примерно половина оценивает ее как очень плохую. По данным опроса Ipsos для Česká spořitelna и аналитического портала Evropa v datech, две трети чехов в возрасте от 18 до 29 лет испытывают стресс из-за недоступности жилья, и более половины признаются, что это мешает им задуматься о создании семьи. В исследовании приняли участие 1 024 респондента, из них 162 — в возрасте 18–29 лет.
Наиболее критическая ситуация в Праге: здесь две трети жителей недовольны текущим положением. Среди молодежи до 30 лет 65% называют жилищный кризис одним из главных проблем страны, тогда как среди граждан в возрасте 30–65 лет такого мнения придерживаются лишь 39%. В обеих возрастных группах примерно 80% считают, что нынешние условия особенно неблагоприятны для молодых. 


Согласно опросу, 38% чехов до 29 лет уверены, что никогда не смогут приобрести желаемое жилье, еще 13% сомневаются в такой возможности. «Многие молодые люди полностью отказались от идеи собственного жилья: даже вдвоем они не могут получить ипотеку. Некоторые вынуждены искать жилье за пределами крупных городов, что означает длительные поездки. Проблема также в усилении социального неравенства: у тех, кто не имеет материальной поддержки семьи, старт заметно сложнее», — отметила директор Платформы по вопросам социального жилья Барбора Бирова. 


В то же время треть чехов заявила, что уже обладает жильем своей мечты. Этот показатель выше среди респондентов 30–65 лет — 38%. Среди молодежи до 30 лет лишь 8% могут сказать то же самое. Две трети молодых чехов признают, что жилищная проблема вызывает у них стресс, причем среди женщин показатель выше. С возрастом эта доля снижается: в группе 30–65 лет стресс из-за жилья испытывают 41%. 


По мнению авторов исследования, недоступность жилья напрямую влияет на демографическую ситуацию и может снижать среднее количество детей в семьях. Так, 55% чехов в возрасте 18–29 лет согласились с утверждением, что именно жилищный кризис удерживает их от создания семьи. 
семья недвижимость покупка недвижимости Чехия
