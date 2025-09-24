Ипотечные кредиты составляют подавляющую часть задолженности чехов
24 сентября 2025
12:00
472
За три десятилетия ипотечный рынок в Чехии вырос на триллионы крон, которые сегодня представляют собой самый большой долг домохозяйств. С ростом цен на недвижимость людям требуются все более крупные кредиты, и это ставит крест на многих семьях.
Когда в сентябре 1995 года были подписаны первые ипотечные договоры, мало кто мог предположить, что через три десятилетия они станут самым важным кредитным продуктом чешских домохозяйств. С тех пор банки предоставили 1,5 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму более 3,1 триллиона крон.
«Тридцатилетие существования ипотечного рынка стало поводом для оценки исторических данных об объеме и количестве выданных ипотечных кредитов. Число 1,5 миллиона значительно превышает количество действующих и еще не погашенных ипотечных кредитов, которое составляет около 930 тысяч», — говорит Яромир Шиндел, главный экономист Чешской банковской ассоциации.
Ипотека не для всех
Сегодня ипотеку выплачивает примерно каждый пятый чех, и такая же доля планирует это сделать в будущем. Особенно это касается молодого поколения, для которого приобретение собственного жилья практически невозможно без кредита.
Однако с ростом цен на недвижимость и в последние годы также процентных ставок, ипотека для многих семей стала скорее недостижимой целью. Средняя сумма кредита сегодня приближается к двум с четвертью миллионам крон, и для многих домохозяйств это сумма, которую они не могут покрыть со своими доходами.
Так что если раньше более состоятельные люди покупали квартиры напрямую, а более бедные брали ипотеку, то сегодня даже для ипотеки нужно быть в хорошем финансовом положении.
«На планы относительно будущих ипотечных кредитов влияют три явления, наблюдаемые на чешском рынке жилья: высокий уровень сбережений, высокие темпы роста цен на недвижимость, а также старение населения», — добавляет Шиндел.
Отложенные мечты о жилье
Почти половина людей, которые хотели взять ипотеку в последние годы, были вынуждены отложить свое решение из-за нехватки средств.
«Почти половина людей, планирующих оформление ипотеки, в последние годы были вынуждены больше задумываться о том, насколько большую финансовую нагрузку для них представляют возможные выплаты. Это часто приводило к отсрочке оформления ипотеки, особенно в период экономической неопределенности. Несмотря на то, что количество людей, откладывающих получение ипотечного кредита, со временем постепенно уменьшается, одним из самых больших препятствий для получения ипотечного кредита по-прежнему остается опасение по поводу способности его погасить», — отмечает Михал Страка из агентства Ipsos.
Тем не менее, спрос на ипотечные кредиты растет, особенно после последних двух лет, когда ставки по ипотечным кредитам значительно выросли. «Люди больше не ждут более выгодных условий, потому что поняли, что их не будет. В этом году объемы ипотечных кредитов значительно вырастут, на 30 % по сравнению с прошлым годом.
Но и их количество также вырастет, на 15 %», — сообщает главный экономист Чешской банковской ассоциации Яромир Шиндел.
Это подтверждает и Либор Остатек, основатель Golem Finance и ипотечный эксперт Broker Trust. «Медленно, но верно мы приближаемся к объемам, которые предоставлялись до пандемии. Ипотечный рынок пережил очень сложный период, но опасения продолжают таять, и на рынке все больше проявляется отложенный спрос», — отмечает эксперт.
Волна рефиксаций и дальнейшее подорожание
Но даже те, кто уже имеет ипотеку, не могут быть полностью спокойны. В ближайшие два года почти половину из них ждет рефиксация, и большинство ожидает, что выплаты подорожают.
«Более жесткая денежно-кредитная политика отражается в более реалистичных ожиданиях меньшего снижения ипотечной ставки при рефиксации, чем год назад. Однако это не приводит к усилению опасений по поводу необходимости сокращения других расходов домохозяйств, где, вероятно, отражается по-прежнему устойчивый рост заработных плат и реализованное снижение ипотечной ставки», — говорит Шиндел.
