Ипотечные кредиты составляют подавляющую часть задолженности чехов

Новости 420on 24 сентября 2025 12:00 472

За три десятилетия ипотечный рынок в Чехии вырос на триллионы крон, которые сегодня представляют собой самый большой долг домохозяйств. С ростом цен на недвижимость людям требуются все более крупные кредиты, и это ставит крест на многих семьях.