Чехия расширяет сеть консультационных центров по вопросам жилья до 132 точек

Новости и статьи 26 сентября 2025 08:00 780

Правительство Чехии утвердило увеличение числа контактных пунктов, предоставляющих консультации, направленные на предотвращение потери жилья, до 132. Изначально Закон о поддержке жилищного обеспечения предусматривал создание 115 таких пунктов; теперь к сети присоединятся ещё 17 муниципалитетов с расширенными полномочиями. Об этом после заседания правительства сообщил министр регионального развития Петр Кульханек (STAN). Закон уже одобрил Парламент и подписал Президент, вступление в силу назначено на 1 января следующего года. Законодательство позволяет увеличивать число контактных пунктов посредством правительственного постановления.