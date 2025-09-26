Чехия расширяет сеть консультационных центров по вопросам жилья до 132 точек
26 сентября 2025
08:00
780
Правительство Чехии утвердило увеличение числа контактных пунктов, предоставляющих консультации, направленные на предотвращение потери жилья, до 132. Изначально Закон о поддержке жилищного обеспечения предусматривал создание 115 таких пунктов; теперь к сети присоединятся ещё 17 муниципалитетов с расширенными полномочиями. Об этом после заседания правительства сообщил министр регионального развития Петр Кульханек (STAN). Закон уже одобрил Парламент и подписал Президент, вступление в силу назначено на 1 января следующего года. Законодательство позволяет увеличивать число контактных пунктов посредством правительственного постановления.
Закон о поддержке жилья ориентирован прежде всего на людей, оказавшихся в жилищной нужде. В его рамках, помимо создания контактных пунктов, предусмотрена добровольная система гарантий для частных владельцев жилья — так называемое «жильё с поручительством», а также финансовая поддержка муниципалитетов, предоставляющих квартиры людям, нуждающимся в жилье. Первоначально закон установил количество пунктов на уровне 115, исходя из политической договоренности. Согласно соглашению, по крайней мере в первые годы действия закона, в постановление правительства будут включены только управления тех муниципалитетов с расширенными полномочиями, которые согласны на участие или сами обратятся в Министерство регионального развития. В Чехии таких насчитывается 205.
Петр Кульханек подчеркнул, что следующим шагом станет организация всех 132 контактных пунктов. По его словам, в Чехии сейчас примерно 160 000 человек находятся в состоянии жилищной нужды, а связанные с этим негативные последствия обходятся бюджету ежегодно в 4 млрд крон. «Закон, начиная с 1 января, нацелен в течение десяти лет сократить явление жилищной нужды на 30%, что уже с пятого года его действия приведёт к положительному бюджетному эффекту», — добавил министр.
Новые муниципалитеты с расширенными полномочиями, где появятся контактные пункты по постановлению правительства, включают: Краслице (Карловарский край), Непомук (Пльзеньский край), Вимперк (Южночешский край), Гумполец (Высочина), Одры (Моравскосилезский край), Добриш и Чески-Брод (Среднечешский край), Железны-Брод и Йилемнице (Либерецкий край), Холице, Высоке-Мито и Жамберк (Пардубицкий край). Наибольшее расширение сети ожидается в Южноморавском крае — контактные пункты откроются в Погоржелицах, Славкове у Брна, Буцовицах и Веселом над Моравой. В Кралики (Пардубицкий край) и Бловице (Пльзеньский край) новые пункты не создаются, однако их функции будут частично переданы уже существующим по постановлению правительства.
Ранее правительство уже корректировало закон: расширен круг домохозяйств, имеющих право на жилищную помощь. Если раньше закон распространялся на семьи с доходом до 1,43 кратного размера прожиточного минимума, теперь этот порог увеличен до 1,6 кратного.
