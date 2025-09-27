Чешские застройщики выходят за границу, где строят в три раза быстрее
27 сентября 2025
12:00
Все больше чешских застройщиков реализуют проекты за границей. Они ищут более быстрое разрешение на строительство, более крупные рынки и диверсификацию инвестиций. По мнению некоторых экспертов, опыт, полученный за рубежом, может укрепить и сам чешский рынок.
Чешские девелоперы все чаще ищут инвестиционные возможности за пределами внутреннего рынка. Мотивация очевидна. Внутреннее рыночное окружение сдерживает их длительными процессами получения разрешений, растущими затратами на строительство и сокращением доступных земельных участков. Поэтому все больше компаний начинают реализовывать проекты за рубежом, от Балкан до Польши и Латинской Америки.
«Сложное законодательное поле в Чешской Республике, где подготовительная фаза проектов длится очень долго и сдерживает рост, мотивирует нас искать значимые инвестиционные возможности за пределами страны», — подтверждает Ян Хромчек, генеральный директор UDI Group.
Сегодня компания уже ведет строительство в Венгрии, Польше, Сербии, Панаме и Коста-Рике и готовится к экспансии на рынки Западной Европы и Северной Америки. «Международная диверсификация инвестиций значительно снижает риск потери доходов от продажи недвижимостных проектов», — добавляет Хромчек.
Балканы, Польша и Бали
Подобный опыт имеет и брненский застройщик Domoplan. «Мы начали строить в Сербии и Хорватии, потому что это страны, которые я хорошо знаю. Абсурдно, что на Балканах может эффективно функционировать цифровизация строительного управления, в то время как мы сделали два шага вперед и четыре шага назад», — говорит основатель компании Томаш Ваврик.
В Сербии он смог начать строительство в течение года с момента покупки земли. «В то время как в нашей стране из-за неработающего законодательства и бессмысленно длительных процедур за десять лет мы строим один большой проект, в странах, которые я упомянул, мы можем построить три таких проекта», — отмечает он.
Domoplan уже сегодня развивает рекреационный проект Plava Uvala на хорватском острове Паг и планирует выйти на другие рынки. «Мы смотрим на Германию, а именно на Берлин, и сейчас начинаем строительство проекта на Бали, где видим интересный потенциал в области рекреационных проектов», — говорит Ваврик.
Crestyl расширился в Польшу. «Основной причиной был размер и потенциал роста огромного польского рынка», — объясняет Виктор Пешка, коммерческий директор группы. «В Польше есть шесть городов, которые с точки зрения продажи квартир сопоставимы с Прагой. Таким образом, экспансия за пределы страны позволяет нам расти, что было бы невозможно в чешских условиях».
Crestyl высоко оценивает польский рынок также из-за предсказуемости процессов. По его мнению, там заранее ясно, что можно построить в данной местности и сколько времени займет процесс получения разрешений от властей.
Свои первые шаги за границей делает и PSN. «Нехватка возможностей сегодня является реальностью. И это несмотря на то, что спрос на жилье не снижается», — резюмирует руководитель отдела развития компании Штепан Смрчка.
Поэтому PSN начинает искать возможности в Западной Европе, особенно в Германии, где уже владеет несколькими объектами недвижимости. «Мы уже выполняем там работу, аналогичную той, что в Чехии. Несмотря на то, что там есть много вопросов, возможности существуют, и посмотрим, удастся ли нам какую-то из них реализовать», — добавляет он.
Эксперты: тенденция усиливается
По словам Зденки Клапаловой, президента Ассоциации по развитию рынка недвижимости (ARTN) и директора Knight Frank, зарубежные проекты становятся обычной практикой. «Мы наблюдаем, что все больше чешских застройщиков и инвесторов реализуют свои проекты и за рубежом. То, что изначально было скорее исключением, постепенно становится обычной практикой», — говорит она. По ее мнению, мотивацией является сочетание факторов, будь то сложное чешское законодательство, ограниченное предложение земельных участков или даже привлекательные новые возможности.
По мнению экспертов, важную роль играет также диверсификация портфеля и возможность привлечь более широкий круг инвесторов. «Девелоперы работают с дорогостоящим капиталом и ищут способы его более быстрого оборота, чем в Чешской Республике. Второе отличие — более широкие возможности выхода. В то время как чешский рынок недвижимости в настоящее время не очень привлекателен для иностранных инвесторов, проекты в Лондоне привлекают инвесторов со всего мира», — говорит юрист и член правления ARTN Эмиль Холуб.
По его мнению, в настоящее время наиболее востребованными направлениями для отдельных секторов являются крупные европейские центры. «Из того, что мы наблюдаем, это в первую очередь Лондон для офисов и жилых проектов, для логистики — в первую очередь Польша. Далее мы видим инвестиции и развитие в Германии, которая по культуре ближе всего к нам после Польши, а также в меньшей степени — логистика в Испании и других странах ЕС», — добавляет Эмиль Холуб.
В то же время он напоминает, что чешский капитал уже давно движется за границу. «Несмотря на то, что мы небольшая страна, отечественный капитал таких компаний, как PPF, KKCG или EPH, регулярно и в больших объемах инвестируется за рубежом. Поэтому эта тенденция у девелоперов недвижимости вполне очевидна», — добавляет он.
Что это означает для Чехии
Несмотря на растущий интерес отечественных застройщиков к строительству за рубежом, эксперты по рынку недвижимости сходятся во мнении, что существенного оттока строительных мощностей не грозит. Большинство компаний по-прежнему считают чешский рынок своей основной базой. «Чешский рынок остается приоритетом для отечественных застройщиков. Однако зарубежные проекты предлагают возможности, на которые наши компании реагируют. Опыт чешского капитала может впоследствии положительно отразиться на развитии рынка в Чешской Республике», — говорит Зденка Клапалова из ARTN.
По словам Вацлава Матоушка из девелоперской компании HB Reavis, зарубежная экспансия имеет скорее положительный эффект. «Когда чешские компании учатся за рубежом, они привозят домой ценный опыт, новые методы и затем могут лучше управлять мультикультурными командами. Сам по себе отток капитала не является такой проблемой. Главная трудность заключается скорее в том, что в Чехии становится все сложнее реализовывать проекты», — отмечает он.
Более скептический взгляд предлагает Эмиль Холуб из ARTN. По его мнению, финансового капитала в Чехии достаточно, но существует угроза, что в результате экспансии начнет исчезать человеческий капитал. «Ведущие девелоперы и менеджеры имеют ограниченное количество времени, и если они сосредоточатся на зарубежных рынках, потому что там процессы проходят быстрее и капитал имеет большую доходность, то логично, что они будут уделять меньше времени проектам в Чехии. А это было бы жаль», — предупреждает он. Поэтому он подчеркивает, что «ускорение процессов получения разрешений на строительство должно стать одной из главных приоритетных задач для будущего министерства местного развития».
