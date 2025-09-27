Чешские застройщики выходят за границу, где строят в три раза быстрее

Все больше чешских застройщиков реализуют проекты за границей. Они ищут более быстрое разрешение на строительство, более крупные рынки и диверсификацию инвестиций. По мнению некоторых экспертов, опыт, полученный за рубежом, может укрепить и сам чешский рынок.