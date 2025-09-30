Три новые улицы и 24 жилых дома. В следующем году в Брно начнется массовое строительство кооперативного жилья
30 сентября 2025
14:00
282
В Брно заинтересованные в кооперативном жилье с нетерпением ждут начала строительства более 350 квартир на Каменном холме. Некоторые из них подали заявки на участие в проекте по строительству более доступного жилья для молодежи еще в 2018 году и с тех пор тщетно ждут начала строительства. Строительство должно начаться в следующем году.
На Каменном холме появятся первые квартиры из нескольких проектов кооперативного жилья, над которыми город начал работать несколько лет назад. Проект, стоимость которого оценивается в более чем две миллиарды, предусматривает строительство трех новых улиц и 24 жилых домов с более чем 350 квартирами. Однако перед началом строительства необходимо подготовить сам участок. Город ищет компанию для выполнения работ стоимостью около шести миллионов крон.
«Это один из необходимых подготовительных шагов перед началом строительства. Несколько дней назад истек срок подачи предложений по другому публичному заказу, в рамках которого мы выбирали технического надзора инвестора и координатора BOZP. В ближайшие недели мы объявим самый важный заказ, а именно на подрядчика всего строительства», — сообщила заместитель мэра, ответственная за сферу жилищного строительства, Карин Подивиньская (ANO).
Город уже подписывает договоры с первыми заинтересованными лицами. «В последние недели мы постепенно готовим и подписываем договоры бронирования с заинтересованными лицами из первых двух волн регистрации, то есть из 2018 и 2022 годов. До 7 октября мы подпишем около 60 договоров», — сообщила Подивиньская.
Хотя, по словам Подивиньской, их достаточно, все еще есть возможность подать заявку на сайте bydleni.brno.cz. «Мы рассчитываем, что со временем некоторые из нынешних заявителей откажутся, потому что не представят необходимые документы, не будут иметь достаточных финансовых средств, найдут другое жилье и т. п. Поэтому мы хотим иметь достаточное количество запасных кандидатов, чтобы ничто не помешало предоставлению банковского кредита кооперативу и началу строительства», — пояснила Подивиньская.
Первоначально жильем на Каменном холме были заинтересованы около 800 человек. Однако из-за длительного ожидания три четверти из них постепенно отказались от своих намерений. Части людей не устраивали даже условия, предложенные в этом году. Им, например, не понравилось вносить залог в размере 100 тысяч в тот момент, когда они еще не знают окончательную цену квартиры. От нее будет зависеть размер ежемесячных платежей, которые некоторые из них могут не иметь в случае дальнейшего роста цен.
Южноморавский край
С 2018 года, когда появились первые заинтересованные лица, предполагаемая цена за квадратный метр растет. Вначале речь шла о цене около 60-70 тысяч за квадратный метр, сейчас она приблизилась к 100 тысячам за квадратный метр, то есть выросла примерно на треть. При этом люди возражали, что, ожидая выгодного жилья для молодежи, как город представлял проект кооперативного жилья, они потеряли время, чтобы купить другую недвижимость в предыдущие годы, когда цены были значительно ниже.
Помимо внесения аванса в размере 100 тысяч, люди должны заплатить 15 процентов от стоимости квартиры при подписании договора о будущем вступлении в кооператив и еще 10 процентов при юридическом вступлении в кооператив. Таким образом, из первоначального требования в размере сотен тысяч сумма, которую люди должны будут внести в начале, превышает даже миллион, что не по карману некоторым заинтересованным.
Однако Подивинска ранее заявила, что надеется, что благодаря конкурсу удастся обеспечить цену около 90 тысяч за квадратный метр и что люди имеют уникальную возможность приобрести красивое новое жилье намного дешевле, чем стоят коммерческие квартиры, при этом им не нужно брать ипотеку, которую берет на себя кооператив.
