Три новые улицы и 24 жилых дома. В следующем году в Брно начнется массовое строительство кооперативного жилья

30 сентября 2025

В Брно заинтересованные в кооперативном жилье с нетерпением ждут начала строительства более 350 квартир на Каменном холме. Некоторые из них подали заявки на участие в проекте по строительству более доступного жилья для молодежи еще в 2018 году и с тех пор тщетно ждут начала строительства. Строительство должно начаться в следующем году.