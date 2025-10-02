Мэрия Праги договорилась с государством об условиях передачи земельных участков в Летнянах
2 октября 2025
08:00
663
Около 120 000 квадратных метров у станции метро в Летнянах скоро будут принадлежать администрации Праги. Город планирует построить на этом месте квартиры для 50 000 человек.
Государство передаст Праге обширные земельные участки у конечной станции метро C «Летняны». Об этом в среду сообщили журналистам министр финансов Збынек Станюра и мэр Праги Богуслав Свобода (оба из партии ODS).
По их словам, во вторник правительство одобрило этот план. Город планирует в этом районе масштабное жилищное строительство, а государство получит участки рядом со станцией метро, где планирует построить больницу.
В пражском районе Летняны находятся обширные пустующие земельные участки, которые, помимо города и государства, принадлежат также частным владельцам. В прошлом избирательном периоде тогдашний премьер-министр Андрей Бабиш (ANO) хотел приобрести городские земельные участки и построить на них и на государственных участках комплекс для чиновников.
Однако руководство мэрии отказалось, и после прихода к власти нынешнего правительства начались переговоры о передаче государственных земельных участков городу.
Переговоры теперь достигли стадии намерения, которое одобрило правительство. «Решение правительства имеет ключевое значение для того, чтобы мы могли сделать эти важные шаги», — сказал в среду Станюра. «Это также окончательная точка в нереальных мечтах Андрея Бабиша», — добавил он.
План предусматривает, что государство передаст городу около 120 000 квадратных метров своих земельных участков, которые ранее были выделены в качестве резерва для административного района. Еще 30 000 квадратных метров город сможет выкупить.
Пражская мэрия обязуется обеспечить на этих землях доступное жилье, гражданскую инфраструктуру и сопутствующую общественную инфраструктуру. Условием передачи государственных земельных участков является также то, что государство получит в обмен цельный участок для будущего строительства современной больницы у метро «Летняны».
«Мы создаем имущественные предпосылки для того, чтобы государство могло в будущем построить и эксплуатировать эту больницу», — сказал Станюра.
Новый пражский район
Магистрат планирует построить в окрестностях метро район, где должно появиться жилье для 50 000 человек. «Прага нуждается в новом жилищном строительстве, и прежде всего в доступных съемных квартирах — не только для молодых семей или необходимых профессий, но для всех», — сказала заместитель мэра. В районе также должны появиться рабочие места, школы, медицинские и социальные услуги, парки и другие объекты социальной инфраструктуры.
В окрестностях станции метро «Летняны» есть земли, принадлежащие частным владельцам, например, группы PPF и Kaprain планируют строительство на территории нынешнего аэропорта. Станция была открыта вне жилой застройки как новая конечная станция линии C в мае 2008 года.
По их словам, во вторник правительство одобрило этот план. Город планирует в этом районе масштабное жилищное строительство, а государство получит участки рядом со станцией метро, где планирует построить больницу.
В пражском районе Летняны находятся обширные пустующие земельные участки, которые, помимо города и государства, принадлежат также частным владельцам. В прошлом избирательном периоде тогдашний премьер-министр Андрей Бабиш (ANO) хотел приобрести городские земельные участки и построить на них и на государственных участках комплекс для чиновников.
Однако руководство мэрии отказалось, и после прихода к власти нынешнего правительства начались переговоры о передаче государственных земельных участков городу.
Переговоры теперь достигли стадии намерения, которое одобрило правительство. «Решение правительства имеет ключевое значение для того, чтобы мы могли сделать эти важные шаги», — сказал в среду Станюра. «Это также окончательная точка в нереальных мечтах Андрея Бабиша», — добавил он.
План предусматривает, что государство передаст городу около 120 000 квадратных метров своих земельных участков, которые ранее были выделены в качестве резерва для административного района. Еще 30 000 квадратных метров город сможет выкупить.
Пражская мэрия обязуется обеспечить на этих землях доступное жилье, гражданскую инфраструктуру и сопутствующую общественную инфраструктуру. Условием передачи государственных земельных участков является также то, что государство получит в обмен цельный участок для будущего строительства современной больницы у метро «Летняны».
«Мы создаем имущественные предпосылки для того, чтобы государство могло в будущем построить и эксплуатировать эту больницу», — сказал Станюра.
Новый пражский район
Магистрат планирует построить в окрестностях метро район, где должно появиться жилье для 50 000 человек. «Прага нуждается в новом жилищном строительстве, и прежде всего в доступных съемных квартирах — не только для молодых семей или необходимых профессий, но для всех», — сказала заместитель мэра. В районе также должны появиться рабочие места, школы, медицинские и социальные услуги, парки и другие объекты социальной инфраструктуры.
В окрестностях станции метро «Летняны» есть земли, принадлежащие частным владельцам, например, группы PPF и Kaprain планируют строительство на территории нынешнего аэропорта. Станция была открыта вне жилой застройки как новая конечная станция линии C в мае 2008 года.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
453
11:30
29 СЕНТЯБРЯ 2025
5002
12:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
3052
08:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3073
13:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
4763
12:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
3667
21:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
5019
18:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
6060
13:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4798
08:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
11496
09:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
7471