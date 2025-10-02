Мэрия Праги договорилась с государством об условиях передачи земельных участков в Летнянах

2 октября 2025

Около 120 000 квадратных метров у станции метро в Летнянах скоро будут принадлежать администрации Праги. Город планирует построить на этом месте квартиры для 50 000 человек.