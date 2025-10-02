ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

15 лет обмана: как адвокат присваивала деньги клиентов при продаже недвижимости

2 октября 2025
15:30
Прокуратура Чехии направила в суд одно из крупнейших дел о присвоении средств адвокатом. Обвиняемая — 79-летняя Хана Сукова, которая, по данным следствия, в течение многих лет незаконно распоряжалась средствами клиентов, поступавшими на адвокатские счета при сделках с недвижимостью.
Суковой грозит до 10 лет лишения свободы. В материалах дела говорится, что она использовала деньги, предназначенные для безопасного завершения сделок, в собственных схемах. По признанию самой обвиняемой, средства уходили на покрытие неуточненных долгов. На допросах Сукова сравнивала свои действия с «финансовой пирамидой»: дефицит средств она восполняла за счет новых поступлений от клиентов.

По данным полиции, адвокат присваивала деньги как минимум 15 лет. Общая сумма ущерба оценивается в 161 000 000 крон. Несмотря на масштаб дела, у Суковой официально не числится никакого имущества.

Вместе с ней на скамье подсудимых окажется и ее дочь Павла Марешова, работавшая в материнской адвокатской конторе стажером.

Сама Сукова в интервью в 2023 году утверждала, что «ни одной кроны не вывела для личного обогащения». Однако часть потерпевших заявляет, что не верит в ее объяснения о долгах и займах. Полиция при этом не обнаружила никаких скрытых активов.

Пострадавшими признаны десятки клиентов, которые лишились крупных сумм. Некоторые из них открыто заявляют, что новый порядок возмещения убытков фактически лишает их надежды на компенсацию.

В ближайшее время суд рассмотрит обстоятельства дела, которое уже называют одним из самых резонансных в истории чешской адвокатуры.
адвокат суды Чехия недвижимость
