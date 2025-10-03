20% чехов планируют взять ипотеку, ожидая подорожания недвижимости

Спустя тридцать лет с момента, когда банки в Чехии начали предлагать ипотечные кредиты, около 18 процентов людей выплачивают кредит на жилье. Это соответствует примерно 930 тысячам договоров. Столько же чехов планируют взять ипотеку в ближайшие годы. Однако доступ к кредитам им затрудняют высокая стоимость жизни и растущие цены на недвижимость.