ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

20% чехов планируют взять ипотеку, ожидая подорожания недвижимости

Новости 420on
3 октября 2025
08:00
201
Спустя тридцать лет с момента, когда банки в Чехии начали предлагать ипотечные кредиты, около 18 процентов людей выплачивают кредит на жилье. Это соответствует примерно 930 тысячам договоров. Столько же чехов планируют взять ипотеку в ближайшие годы. Однако доступ к кредитам им затрудняют высокая стоимость жизни и растущие цены на недвижимость.
Исследование, проведенное агентством Ipsos для Чешской банковской ассоциации (ČBA), показало, что в ближайшие два года 5% людей хотят взять ипотеку. Еще 13% рассматривают эту возможность в перспективе двух и более лет.

«Планы относительно будущих ипотечных кредитов влияют три фактора, наблюдаемые на чешском рынке жилья: высокий уровень сбережений, высокие темпы роста цен на недвижимость, а также старение населения», — сказал Яромир Шиндел, главный экономист ČBA.

Значительные сбережения чешских домохозяйств в значительной степени являются пережитком периода пандемии, когда у людей были ограниченные возможности тратить деньги. На сберегательных и текущих счетах чехов сейчас лежит около трех триллионов крон.

Это, среди прочего, причина, по которой ипотечный рынок, несмотря на текущий резкий рост цен на недвижимость, по-прежнему демонстрирует устойчивый рост.

В сентябре Чешская банковская ассоциация (ČBA) прогнозировала, что в этом году банки могут предоставить кредиты на жилье на сумму 301 миллиард крон, что примерно на треть больше, чем в прошлом году.

Большинство людей, которые планируют взять ипотеку, считают, что цены на недвижимость будут продолжать расти. В опросе эту точку зрения поддержали около 70 процентов респондентов.

Кроме того, заинтересованные лица не могут рассчитывать на значительное удешевление ипотеки. Это особенно почувствуют те, у кого в ближайшие два года истечет срок фиксации ставок, установленных в период пандемии, когда процентные ставки были чрезвычайно низкими.
ипотеки Чехия покупка недвижимости
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
1410
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
15 ЛЕТ ОБМАНА: КАК АДВОКАТ ПРИСВАИВАЛА ДЕНЬГИ КЛИЕНТОВ ПРИ ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ
08:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
821
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
МЭРИЯ ПРАГИ ДОГОВОРИЛАСЬ С ГОСУДАРСТВОМ ОБ УСЛОВИЯХ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЛЕТНЯНАХ
16:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1845
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ЧЕХИИ УСКОРЯТ СТРОИТЕЛЬСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР И УПРОСТЯТ РАЗРЕШЕНИЯ: КАК ПАРТИИ ОБЕЩАЮТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ НЕДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ
14:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1457
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ТРИ НОВЫЕ УЛИЦЫ И 24 ЖИЛЫХ ДОМА. В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В БРНО НАЧНЕТСЯ МАССОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КООПЕРАТИВНОГО ЖИЛЬЯ
11:30
29 СЕНТЯБРЯ 2025
5053
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ИПОТЕКА ИЛИ АРЕНДА: ЧТО СЕЙЧАС ВЫГОДНЕЕ В ЧЕХИИ
20:20
27 СЕНТЯБРЯ 2025
11545
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНЫ НА АРЕНДУ КВАРТИР В ПРАГЕ И РЕГИОНАХ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, НО ИНВЕСТИЦИИ В КВАРТИРЫ ОСТАЮТСЯ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫМИ
12:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
3068
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ ВЫХОДЯТ ЗА ГРАНИЦУ, ГДЕ СТРОЯТ В ТРИ РАЗА БЫСТРЕЕ
08:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3080
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕХИЯ РАСШИРЯЕТ СЕТЬ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛЬЯ ДО 132 ТОЧЕК
13:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
4774
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АНАЛИЗ: САМОЕ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ НАХОДИТСЯ В УСТЕЦКОМ КРАЕ
12:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
3673
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ СОСТАВЛЯЮТ ПОДАВЛЯЮЩУЮ ЧАСТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЧЕХОВ
21:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
5026
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
БОЛЬШИНСТВО МОЛОДЫХ ЧЕХОВ НЕ СОЗДАЮТ СЕМЬИ ИЗ-ЗА КРИЗИСА ЖИЛЬЯ
18:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
6064
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В ЧЕХИИ — ПЯТЫЕ ХУДШИЕ В ЕС
13:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4805
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КВАРТИРЫ СНОВА ПРОДАЮТСЯ НА АУКЦИОНАХ. ЦЕНА МОЖЕТ ПОВЫСИТЬСЯ НА СОТНИ ТЫСЯЧ
08:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
11510
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДНАЯ ПЛАТА В ЧЕХИИ РАСТЕТ КАК В СТАРЫХ, ТАК И В НОВЫХ КВАРТИРАХ. И БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ
14:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
6537
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ОБЪЕМ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В ЧЕХИИ В АВГУСТЕ СНИЗИЛСЯ НА 14 ПРОЦЕНТОВ ДО 33,1 МИЛЛИАРДА КРОН