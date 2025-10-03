20% чехов планируют взять ипотеку, ожидая подорожания недвижимости
3 октября 2025
08:00
201
Спустя тридцать лет с момента, когда банки в Чехии начали предлагать ипотечные кредиты, около 18 процентов людей выплачивают кредит на жилье. Это соответствует примерно 930 тысячам договоров. Столько же чехов планируют взять ипотеку в ближайшие годы. Однако доступ к кредитам им затрудняют высокая стоимость жизни и растущие цены на недвижимость.
Исследование, проведенное агентством Ipsos для Чешской банковской ассоциации (ČBA), показало, что в ближайшие два года 5% людей хотят взять ипотеку. Еще 13% рассматривают эту возможность в перспективе двух и более лет.
«Планы относительно будущих ипотечных кредитов влияют три фактора, наблюдаемые на чешском рынке жилья: высокий уровень сбережений, высокие темпы роста цен на недвижимость, а также старение населения», — сказал Яромир Шиндел, главный экономист ČBA.
Значительные сбережения чешских домохозяйств в значительной степени являются пережитком периода пандемии, когда у людей были ограниченные возможности тратить деньги. На сберегательных и текущих счетах чехов сейчас лежит около трех триллионов крон.
Это, среди прочего, причина, по которой ипотечный рынок, несмотря на текущий резкий рост цен на недвижимость, по-прежнему демонстрирует устойчивый рост.
В сентябре Чешская банковская ассоциация (ČBA) прогнозировала, что в этом году банки могут предоставить кредиты на жилье на сумму 301 миллиард крон, что примерно на треть больше, чем в прошлом году.
Большинство людей, которые планируют взять ипотеку, считают, что цены на недвижимость будут продолжать расти. В опросе эту точку зрения поддержали около 70 процентов респондентов.
Кроме того, заинтересованные лица не могут рассчитывать на значительное удешевление ипотеки. Это особенно почувствуют те, у кого в ближайшие два года истечет срок фиксации ставок, установленных в период пандемии, когда процентные ставки были чрезвычайно низкими.
