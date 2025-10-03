ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Penta купила у ČD земельные участки на грузовом вокзале Жижков за 731 миллион крон

Новости 420on
3 октября 2025
10:00
729
Компания Penta Real Estate купила у Чешских железных дорог за 731 миллион крон земельные участки в северной части территории пражского грузового вокзала Жижков. На площади 40 000 квадратных метров будет построено 530 квартир, но половину территории займут зеленые насаждения. Начало работ запланировано на конец года, а завершение строительства — на 2029 год. Чешские железные дороги планируют инвестировать полученные деньги в модернизацию поездов.
Об этом Penta сообщила в пресс-релизе в четверг.

Железнодорожный вокзал Жижков площадью около 30 гектаров является одним из крупнейших браундфилдов и одной из ключевых зон развития в столице. Penta Real Estate приобрела права на строительство и покупку земельных участков в этом районе в 2019 году. С момента вступления в проект до предполагаемого завершения строительства пройдет примерно десять лет.

«Существует широкий общественный консенсус, который предполагает преобразование всего грузового вокзала в новый жилой район для примерно 20 000 человек. Мы внесем свой вклад в виде высококачественного архитектурного концепта в сотрудничестве с нидерландским бюро Benthem Crouwel Architects и акцентом на хорошо спроектированные общественные пространства с большим количеством зелени и художественными инсталляциями», — заявил генеральный директор Penta Real Estate в Чехии Давид Мусил.

Продажа земельных участков связана с изменением генерального плана от апреля этого года и соглашением с городом и районом Прага 3 о размере и структуре взносов. Общий объем финансовых и нефинансовых выплат превышает 100 миллионов крон и включает среди прочего строительство парка с водоемом и несколькими спортивными площадками, медицинского учреждения площадью 700 квадратных метров и несколько десятков миллионов на реконструкцию или расширение местных школ.

В прошлом году железные дороги продали охраняемое памятником архитектуры здание вокзала и прилегающие земельные участки столице Праге, а в этом году договорились о продаже части площади компании Sekyra Group. «Грузовой вокзал Жижков уже много лет не служит своему первоначальному назначению. Поэтому логично, что мы уже давно планируем его постепенное освобождение для нового использования. Полученные от этого средства мы хотим инвестировать в первую очередь в дальнейшую модернизацию поездов и улучшение обслуживания наших пассажиров», — заявил председатель правления и генеральный директор Чешских железных дорог Михал Крапинец.

Penta Real Estate — одна из платформ центральноевропейской инвестиционной группы Penta, основанной в 1994 году. Риэлторское подразделение Penta, которое специализируется в основном на сегменте офисов, квартир и розничной торговли, в настоящее время имеет более 20 проектов в Чехии и Словакии. В 2024 году стоимость активов Penta Real Estate превысила 1,75 миллиарда евро.
строительство квартиры Прага инвестиции Чешские железные дороги покупка недвижимости
