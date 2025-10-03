Penta купила у ČD земельные участки на грузовом вокзале Жижков за 731 миллион крон

Компания Penta Real Estate купила у Чешских железных дорог за 731 миллион крон земельные участки в северной части территории пражского грузового вокзала Жижков. На площади 40 000 квадратных метров будет построено 530 квартир, но половину территории займут зеленые насаждения. Начало работ запланировано на конец года, а завершение строительства — на 2029 год. Чешские железные дороги планируют инвестировать полученные деньги в модернизацию поездов.