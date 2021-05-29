Главная выставка лета: Малевич и русский авангард в Южночешской галерее Миколаша Алеша

Южночешская галерея Миколаша Алеша организовала выставку «Малевич и русский авангард. Русское искусство 1910-1920 годов из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств». Выставка проходит в историческом здании бывшей школы верховой езды на территории замка Глубока. Куратор выставки — Adam Hnojil.

Фото: Малевич Казимир Северинович (1879–1935), Супрематизм, 1915 Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Знаменитая коллекция русского авангардного искусства из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств впервые приехала в Чешскую Республику после 1989 года. Работы, представленные на выставке, отражают авангардные тенденции, которые развивались в России 1910-1920 годов. Еще никогда искусство не развивалось так стремительно, как в эпоху авангарда. Художники изобретали новые формы и концепции, описывали свои идеи в манифестах и декларациях, стремились заявить свое право на открытие.

Всего в коллекции Екатеринбургского музея 42 работы, в галерее Миколаша Алеша в Глубока-над-Влтавой выставлены 36 из них. Фовизм, кубизм, кубофутуризм, неопримитивизм, лучизм, супрематизм и конструктивизм — на выставке представлены все авангардистские направления. Для зрителя выставка — не просто знакомство с творчеством художников, которые создали радикально новое искусство. Это культурно-историческая панорама эпохи, рассказ о творческих поисках и манифестах новаторов того времени.

Что такое авангард

Авангард заявляет о себе в 1910-х. Его невозможно однозначно описать, поскольку работы авангардных художников кардинально отличаются друг от друга. Михаил Ларионов и Наталья Гончарова изображали предметный мир, Василий Кандинский — экспрессивные абстракции, Каземир Малевич и Ольга Розанова — супрематические композиции из геометрических фигур. Выставка в галерее Алеша подчеркивает, авангард — это многообразие языков и форм. Это неоднородная культурная среда, в которой художники объединяются в группы, ведут себя вызывающе и дерзко, часто спорят друг с другом, и, одновременно с этим, ищут новые способы выражения.

Так, например, художница Ольга Розанова обвиняла Малевича в плагиате: «Весь супрематизм — это целиком мои наклейки, сочетание плоско­стей, линий, дисков (особенно дисков) и абсолютно без присоединения реаль­ных предметов, и после этого вся эта сволочь скрывает мое имя». Кандинский в начале 20-х годов создал Институт художественной культуры, но затем группа конструктивистов под предводительством Александра Родченко изгнала его оттуда. Это стремление художников опередить других, создать инновацию, заявить о своем открытии, вступить в конфронтацию и подарило миру новое искусство.

Кандинский Василий Васильевич (1866–1944)

Импровизация № 217. Серый овал

1917

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

История русского авангарда

Чтобы правильно воспринять авангардное искусство, нужно приглядеться к историческим условиям, на фоне которых оно зарождалось. В начале 20 века появляется психоанализ — чтобы понять себя, человеку теперь нужно окунуться в океан бессознательного. Первая мировая война, теория относительности Эйнштейна и открытие черных дыр. Границы Вселенной расширялись, мир казался неустойчивым. Авангардисты творили в мире неясного, где нет ничего однозначного или истинного. Художники осознали свое право создавать радикально новое, искусство рождалось из осколков старого, развалившегося мира.

В галерее Алеша зритель может увидеть работы художников из легендарных объединений русских авангардистов «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». В «Бубновый валет» (1910-1917) входили художники, которые развивали тенденции фовизма и кубизма. Это Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Илья Машков, Александр Куприн, Александр Осмеркин, Роберт Фальк, Василий Кандинский и Казимир Малевич. Они эпатируют, спорят с искусством прошлого, ориентируются на народную эстетику и стремятся к упрощению формы.

Чуть позже, в 1912-ом, проходит выставка «Ослиный хвост», которую организует отделившийся от бубновалетовцев Михаил Ларионов. Участники этой группы уходят в неопримитивизм, обращаются к архаике, древнему искусству. Они берут за основу непосредственное и простое восприятие жизни. На первый план выходят народные, крестьянские, языческие сюжеты. Сложно представить, но и у Малевича, главного идеолога супрематизма, есть крестьянский цикл работ.

Гончарова Наталия Сергеевна (1881–1962)

Косари

1911

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Ларионов Михаил Федорович (1881–1964)

Еврейская Венера

1912

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Следом за выставкой «Ослиный хвост» Ларионов делает еще одну — «Мишень». Появляется манифест «Лучизм и будущники», концепция «всёчества», которая признает право художника изображать и интерпретировать любые предметы, в том числе чужие картины, и идея о том, что художник обязан постоянно меняться вместе с меняющимся миром. После того как в 1914 году Михаил Ларионов и Наталья Гончарова уезжают в Париж, ведущей фигурой русского авангарда становится Казимир Малевич.

Как понять Малевича

Прежде чем провозгласить супрематизм вершиной живописи, Малевич прошел путь трансформаций. Он начинал с импрессионизма, затем перешел к неопримитивизму, пробовал кубофутуризм и алогизм. В 1919-ом году Малевич устроил персональную выставку, на которой собрал все свои картины. Следом за супрематическими работами он разместил пустые холсты, тем самым подчеркнув, что супрематизм — конечная точка, конец искусства, за которым ничего другого быть не может. Понятие «нуль форм» сводило к нулю всю предшествующую культуру. «Черный квадрат» Малевич назвал иконой своего времени. Эта работа утверждала конец традиционного искусства и провозглашала начало абсолютно нового, беспредметного творчества, свободного от эстетических норм.

Чтобы описать супрематизм, Малевич часто приводил в пример пилотов, которые смотрят на мир из кабины аэроплана. Любой объект превращается в абстрактное пятно, если взглянуть на него с высоты птичьего полета. Своей идеей о том, что мир состоит из геометрических знаков и только, Малевич вдохновил многих художников — он повлиял на Ольгу Розанову, Любовь Попову, Надежду Удальцову, Сергея Сенькина, Ивана Пуни и Александра Родченко.

Будто соглашаясь с концепцией Малевича, выставка русского авангарда в галерее Алеша завершается супрематическими работами. За ними — конец. Выход.

Южночешская галерея Миколаша Алеша приглашает вас познакомиться с историей русского авангарда. Выставка продлится до 1 августа. Дополнительная информация на www.ajg.cz.