В прошлом году лечение от зависимостей обошлось VZP в миллиард. Пациентами становятся не только взрослые, но и дети

В прошлом году лечение пациентов с зависимостями обошлось Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) более чем в 1,1 миллиарда крон, что означает — за пять лет расходы выросли почти на пятую часть. Среди 40 тысяч пациентов было более тысячи детей, сообщила сегодня в пресс-релизе крупнейшая медицинская страховая компания. Её клиентами являются около 60 процентов населения, а за остальных лечение оплачивается шестью другими более мелкими страховыми компаниями. Взрослых и детей чаще всего лечат от алкогольной зависимости.

«В прошлом году получили помощь более семисот детей и подростков с острой алкогольной интоксикацией, а также с серьезными психическими расстройствами, связанными с длительным употреблением алкоголя», — сообщила пресс-секретарь VZP Виктория Пливова. По словам Национального координатора по наркотикам Йиндржиха Воборжила, шестнадцатый год жизни является важной вехой для возникновения зависимости в будущем.

Хотя количество клиентов на лечении VZP в течение нескольких лет составляло около 40 000, расходы выросли на одну пятую за последние пять лет. В прошлом году они составили 1,133 миллиарда крон. В общей сложности система государственного медицинского страхования распоряжается более чем 400 миллиардами крон.

Около 65 процентов людей на лечении страдают алкогольной зависимостью, а мужчин в два раза больше, чем женщин. «В то же время это только верхушка айсберга, в статистике учитываются случаи, которые проявлялись у наркоманов и алкоголиков с психическим расстройством, с которыми они обращались за профессиональной помощью, оплачиваемой по государственному медицинскому страхованию», — сказала пресс-секретарь.

Помимо самой зависимости или острой алкогольной интоксикации, требующей медицинской помощи, у алкоголиков развиваются и психотические расстройства. Они часто возникают при комбинировании нескольких наркотиков. По словам Воборжила, в Чешской Республике около 150 000 человек имеют алкогольную зависимости. Еще полмиллиона человек злоупотребляют алкоголем и находятся в группе риска.

В год около 1300 подростков приходят лечение от наркозависимости, более половины из которых также имеют проблемы с алкоголем. Лечение пациентов в возрасте до 18 лет стоило VZP 18 миллионов крон в прошлом году. «Регулярное употребление алкоголя и табака в возрасте до шестнадцати лет увеличивает риск зависимости, в том числе от запрещенных наркотиков, до восьми раз», — добавил Воборжил. Согласно исследованию, 95 процентов детей пристрастились к алкоголю уже в возрасте тринадцати лет.

Около 25 600 клиентов VZP прошли лечение от алкогольной зависимости в прошлом году. От опиоидов, таких как героин, или групп стимуляторов, таких как метамфетамин, лечат примерно в десять раз меньше. Примерно такое же количество людей лечатся от зависимости от наркотиков, седативных или снотворных средств, а также от табака.Около 7000 человек нуждаются в лечении от комбинации нескольких наркотиков.

Источник: ceskenoviny.cz

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