ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > О ЧЕХИИ

Анкета читателя 420on: Расскажите о себе и своих предпочтениях

Анастасия Князева
4 АВГУСТА 2023
19:06
120
Мы приглашаем вас принять участие в опросе, который поможет нам лучше понять ваши интересы и предпочтения. Ваш вклад позволит нам создавать более релевантный и интересный контент, который будет полезен и приятен для каждого из вас. Опрос анонимен, и все ответы будут использоваться исключительно для улучшения качества портала. Мы ценим ваше время и уверены, что ваше участие в опросе поможет сделать информационный портал 420on еще лучше.
Чтобы принять участие в опросе, перейдите по ссылке или воспользуйтесь формой ниже:
Ваши ответы имеют огромное значение для нас, и мы благодарим каждого, кто найдет время (до 10 минут) и силы пройти опрос. Спасибо за вашу поддержку и внимание. Ваше участие поможет нам совершенствоваться и расти, чтобы стать лучше для вас, наших читателей.


С наилучшими пожеланиями,
Команда информационного портала 420on
Чехия Опрос общественного мнения

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
4 АВГУСТА 2023
16:59
2451
ЖИЗНЬ
МОЖНО ЛИ ПЕРЕВЕЗТИ РОДНЫХ В ЧЕХИЮ ПО ВОССОЕДИНЕНИЮ СЕМЬИ?
4 АВГУСТА 2023
16:24
410
ОБЩЕСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПИВА: ЧЕХИЯ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПРАЗДНИКУ
4 АВГУСТА 2023
15:38
1246
ОБЩЕСТВО
ПОВАР В ЧЕШСКОМ РЕСТОРАНЕ ВКЛЮЧИЛ УКРАИНЦАМ РОССИЙСКИЙ ГИМН — ОН УЖЕ УВОЛЕН
4 АВГУСТА 2023
15:06
781
ЭКОНОМИКА
СКОЛЬКО ЧЕХОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОПАСАЮТСЯ БЕДНОСТИ ИЗ-ЗА ИНФЛЯЦИИ?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
4 АВГУСТА 2023
16:59
2451
ЖИЗНЬ
МОЖНО ЛИ ПЕРЕВЕЗТИ РОДНЫХ В ЧЕХИЮ ПО ВОССОЕДИНЕНИЮ СЕМЬИ?
4 АВГУСТА 2023
16:24
410
ОБЩЕСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПИВА: ЧЕХИЯ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПРАЗДНИКУ
4 АВГУСТА 2023
15:38
1246
ОБЩЕСТВО
ПОВАР В ЧЕШСКОМ РЕСТОРАНЕ ВКЛЮЧИЛ УКРАИНЦАМ РОССИЙСКИЙ ГИМН — ОН УЖЕ УВОЛЕН
4 АВГУСТА 2023
15:06
781
ЭКОНОМИКА
СКОЛЬКО ЧЕХОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОПАСАЮТСЯ БЕДНОСТИ ИЗ-ЗА ИНФЛЯЦИИ?
4 АВГУСТА 2023
15:05
513
ОБЩЕСТВО
ЧИНОВНИК В ЧЕХИИ ПОКОНЧИЛ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ — В СВОЕМ ПРОЩАЛЬНОМ ПИСЬМЕ ОН ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТРУДОГОЛИЗМА
4 АВГУСТА 2023
14:00
1501
ОБРАЗОВАНИЕ
НЕ УПУСТИТЕ ШАНС: ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
4 АВГУСТА 2023
13:31
473
ОБЩЕСТВО
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ В ЧЕХИИ: СКОЛЬКО СТОИТ И ДЛЯ КОГО ОНО ДОРОЖЕ ВСЕГО?
4 АВГУСТА 2023
12:01
357
КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛЫЕ ДОМА В ПРОЕКТЕ ALBATROS: УЮТНЫЕ КВАРТИРЫ РЯДОМ С ЛЕСОПАРКОМ И МУЗЕЕМ АВИАЦИИ
4 АВГУСТА 2023
11:43
74835
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
4 АВГУСТА 2023
10:35
669
ЗДОРОВЬЕ
ЗАПРЕТ АМАЛЬГАМНЫХ ПЛОМБ НА ПЯТЬ ЛЕТ РАНЬШЕ. МИНЗДРАВ ЧЕХИИ РЕШАЕТ, ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ