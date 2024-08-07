RegioJet перевез четыре миллиона пассажиров в первом полугодии — больше, чем до ковида

В первой половине этого года автобусами RegioJet воспользовались два миллиона пассажиров, как и в прошлом году, и в 2019 году. Об этом ČTK сообщила пресс-секретарь компании Александра Яноушек Костржицова.





По словам представителя, наибольший рост перевозчик зафиксировал на международных железнодорожных линиях. «Например, на внутренних маршрутах Словакии или на маршруте Вена-Будапешт количество пассажиров увеличилось с 60 000 в 2019 году до 330 000 в 2024 году», — сказал Якуб Свобода, исполнительный директор железнодорожного транспорта RegioJet.





Всего в первом полугодии RegioJet перевезла на международных железнодорожных перевозках 920 тысяч пассажиров, что на 15 процентов больше, чем в 2019 году.





По словам представителя, пассажиры путешествуют на поездах на большие расстояния: средний пассажиропоток увеличился примерно с 270 километров в 2019 году до 300 километров в этом году. В этом году поезда RegioJet отправляются в Словакию, Австрию, Венгрию, Польшу и Украину.



Возрос интерес и к связям с Украиной. Быстрее всего растет интерес к линии между Прагой и польским Пшемыслем у границы с Украиной. В прошлом году маршрутом воспользовались 230 тысяч пассажиров. Открытая в марте линия Прага — Кошице — Чоп к концу июня перевезла почти 23 000 пассажиров.





По данным перевозчика, количество пассажиров, пользующихся поездами экспресс-линий R23 от Колина до Усти-над-Лабем и R8 от Брно до Остравы и Богумина, оставалось стабильным.





В автобусном сообщении компания сохранила прошлогодний уровень пассажиропотока. В прошлом году перевозчик закупил 20 новых двухэтажных автобусов. По словам Яноушека Костржицовой, новые автобусы получили положительные отзывы пассажиров, но большего интереса к RegioJet они пока не вызвали. Перевозчик использует их в основном на международных линиях.





Чешская компания RegioJet — частный оператор национальных и международных железнодорожных и автобусных перевозок. Оно было основано в 2009 году как дочернее предприятие Радима Янчуры. С 2011 года осуществляет регулярные пассажирские железнодорожные перевозки.





Для поездов типичного желтого цвета, создавших конкурентную среду во внутренних междугородных перевозках, первой серьезной аварией стало лобовое столкновение его экспресса с грузовым поездом в Пардубице в начале июня. В трагической аварии четыре человека погибли и еще три десятка получили ранения. Ущерб обоим поездам и трассе превысил 110 миллионов крон. По первым данным Железнодорожной инспекции, скоростной поезд RegioJet проехал мимо знака остановки и выехал на дорогу, построенную для грузового поезда.