Было ли дешевле при коммунистах? Экономисты говорят: однозначно нет
22 сентября 2025
22:00
22 сентября исполнилось 36 лет со дня падения коммунистического режима в Чехословакии. На фоне предстоящих октябрьских выборов социологические опросы фиксируют рост популярности посткоммунистического движения «Stačilo!». Часть избирателей утверждает, что до «бархатной революции» 1989 года жилось лучше. Экономисты же едины во мнении: жизнь тогда была сложнее, а последствия плановой экономики страна ощущает до сих пор.
После февраля 1948 года Коммунистическая партия Чехословакии ввела плановое хозяйство по советскому образцу. Конкуренция исчезла, цены на товары и услуги централизованно определяли органы власти. В ноябре 1989 года режим рухнул, чему способствовала и обессиленная экономика.
«Цена служит сигналом о том, что в дефиците, а что в избытке. В соответствии с этим люди сокращают потребление и увеличивают производство дефицитных вещей. Однако в коммунистическую эпоху цены не играли такой роли; они устанавливались искусственно и не менялись. Это была игра с ценами», — говорит экономист Петр Бартон.
Зарплаты и цены
В 1985 году средняя месячная зарплата составляла 2920 крон. Во втором квартале 2025 года — уже 49 402 кроны (до вычета налогов), то есть почти в 17 раз больше. Цены на продукты и товары массового потребления выросли заметно медленнее.
Сегодня, например, за среднюю зарплату можно купить:
- в 4 раза больше яиц,
- в 7 раз больше кур,
- в 3 раза больше масла,
- почти в 3 раза больше пива,
- в 2 раза больше яблок и картофеля,
- на четверть больше молока.
Ветчина в 1985 году считалась деликатесом: килограмм стоил 100 крон. Доступность продуктов ограничивалась дефицитом: очереди выстраивались не только за бананами, а качественное мясо часто можно было получить только «по знакомству».
Бары и рестораны
Посещение господы также обходилось дороже. В 1985 году кружка «дванадцатки» стоила 6,3 кроны. Сегодня средняя цена — 61,5 кроны, но за современную зарплату можно купить на 75% больше пива, чем при коммунизме. Обеды в ресторанах также стали доступнее — почти на 20%.
Жильё
В 1985 году аренда двухкомнатной квартиры с отоплением стоила 358 крон в месяц. Но это была не аренда в современном понимании, а административный сбор, который не покрывал даже минимальных расходов. В результате жилой фонд приходил в упадок, предупреждает аналитик Изток Топлак из Ассоциации инспекторов по недвижимости. Сегодня аренда стоит около 269 крон за кв. метр, однако качество и доступность жилья несоизмеримо выше. В коммунистические годы квартиры выдавались по очереди, ожидание занимало годы, а выбор — был ограничен.
Энергия и газ
Серьёзным отличием остаются цены на энергоносители. В 1980-х киловатт-час газа стоил 0,10 кроны, в 2025 году — 2,59 кроны. Тогда стоимость искусственно занижалась: Чехословакия получала газ исключительно из СССР, расплачиваясь снижением цен на экспорт собственной продукции. Реальная стоимость учтена лишь с 1990-х годов.
Транспорт и техника
Топливо сегодня в три раза дешевле относительно зарплаты. Поездка на 100 км поездом тогда стоила 14 крон, экспресс — 30 крон. Сейчас билет на экспресс из Праги в Табор (99 км) — 169 крон, что в три раза дешевле по отношению к доходам.
Бытовая техника была роскошью: на стиральную машину уходил месячный заработок, а цветной телевизор стоил более пяти зарплат. Сегодня покупка такой техники требует лишь небольшой части дохода.
Итог
Расходы чешских семей на продукты с 1989 года снизились с 28% до 18% бюджета, говорит экономист Томаш Майер из Чешского сельскохозяйственного университета в Праге. По большинству товаров и услуг нынешние зарплаты позволяют покупать больше, чем при коммунистах. Но дороже стали жильё и энергия.
Тем не менее эксперты подчеркивают: плановая экономика нанесла стране долгосрочный ущерб. Чехия до сих пор догоняет западноевропейские страны, с которыми когда-то могла конкурировать на равных, считает Главный экономист XTB Павел Петерка.
Данные: Статистический ежегодник Чехословацкой Социалистической Республики 1987, ČSÚ
