Было ли дешевле при коммунистах? Экономисты говорят: однозначно нет

Новости и статьи 22 сентября 2025 22:00 329

22 сентября исполнилось 36 лет со дня падения коммунистического режима в Чехословакии. На фоне предстоящих октябрьских выборов социологические опросы фиксируют рост популярности посткоммунистического движения «Stačilo!». Часть избирателей утверждает, что до «бархатной революции» 1989 года жилось лучше. Экономисты же едины во мнении: жизнь тогда была сложнее, а последствия плановой экономики страна ощущает до сих пор.