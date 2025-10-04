По Праге с Робертом Лэнгдоном: пражские кафе и бары в новой книге Дэна Брауна
4 октября 2025
12:30
374
Профессор Роберт Лэнгдон, главный герой бестселлеров Дэна Брауна, уже побывал в Ватикане, Париже, Флоренции и Барселоне. В новейшем романе «Секрет всех секретов» его путь лежит в Прагу, и помимо исторических памятников, часть истории разворачивается в барах и ресторанах.
Если вы хорошо знаете Прагу и одновременно являетесь поклонником Дэна Брауна, то, читая его новую историю, вы, возможно, поймаете себя на том, что, несмотря на напряженный сюжет, улыбаетесь. Из описаний памятников, улочек и баров становится ясно, что автор хорошо знает город. Для чешского читателя это дополнительная ценность: места, которые оживают в истории, легко вспомнить — и, возможно, посетить их снова, на этот раз по следам Роберта Лэнгдона.
Кто-то выберет прогулку по историческим достопримечательностям, а кто-то предпочтет открыть для себя рестораны и бары, которые упоминаются в романе.
Первая остановка: Four Seasons Hotel Prague
Драматическое действие начинается в королевском люксе пражского отеля Four Seasons, где проживает профессор Лэнгдон. И это не случайно — Four Seasons — это также место, где останавливается сам Дэн Браун во время своих визитов в Прагу.
«Когда мы узнали, что Four Seasons станет частью сюжета новой книги, что было для нас большим сюрпризом, я обратилась к команде Дэна Брауна с предложением о сотрудничестве. Вместе мы подготовили проект Prague by Dan Brown», — говорит Вероника Тамхинова, директор по коммуникациям отеля.
В него входит подписанный экземпляр книги, личное письмо и видео-приветствие от Дэна Брауна, а также несколько других сюрпризов. Однако цена столь же эксклюзивна, как и само предложение — две ночи в рамках пакета «Прага Дэна Брауна» в номере Moderní обойдутся примерно в 36 000 крон.
«Но к нам могут прийти и гости, которые не проживают в отеле, например, на ужин или коктейль», — приглашает Тамхинова.
В баре CottoCrudo подготовили специальное коктейльное меню Secrets in a Glass. «Дэн Браун прислал нам список напитков, которые появляются в его новой книге, в том числе коктейль Luce 2019 года. Хотя Роберт Лэнгдон в рассказе его совсем не любит, наша барная команда восприняла это как вызов и изменила напиток, чтобы он был более сбалансированным», — объясняет Тамхынова.
Вторая остановка: бар Black Angel’s
Буквально в нескольких шагах от пражского орлоя вы найдете вход в отель U Prince. Сразу за стойкой регистрации спуститесь по лестнице, и вы окажетесь в готическом интерьере бара Black Angel’s, который является одним из лучших отельных баров в Праге. Атмосфера здесь уникальная — сводчатые потолки, приглушенный свет, живая музыка — и хотя здесь действует девиз «Что произошло в баре, останется в баре», бармены рассказали, что Дэн Браун действительно посещает это заведение во время своих пребываний в Праге. Именно здесь он отпраздновал завершение работы над «Тайной всех тайн» (стильно, коктейлем Last Word).
Black Angel’s играет важную роль в романе, поэтому команда бара решила отдать дань уважения автору по-своему. Они подготовили специальное меню из четырех коктейлей, вдохновленных творчеством Брауна и мотивами из книги.
«При создании коктейлей мы вдохновлялись не только последней книгой, но и всей серией романов с Робертом Лэнгдоном в главной роли», — объясняет Павел Шима, бар-менеджер Black Angel’s.
В меню вы найдете фруктовый свежий лонг-дринк на основе джина Search for the Secret, острый Inferno или элегантный Katherine, вариацию на классический коктейль Harvard. Стоит попробовать и последний из предложенных коктейлей — The Bridge.
«Одним из мест, куда книга приводит читателя, является Карлов мост. Он стал вдохновением для этого коктейля», — добавляет Шим. Освежающий твист на Whiskey Sour с белком, который отсылает к яйцам, использованным при строительстве моста, украшает силуэт Карлова моста и показывает, насколько комплексно бармены подходят к коктейлям — они связывают историю, местные легенды и мотивы из книги.
И хотя некоторые заведения вокруг Староместской площади имеют репутацию туристических ловушек, в Black Angel’s можно заходить без опасений. Цены на коктейли чуть выше 200 крон, и в баре приветствуются даже гости, которые не проживают в отеле.
Третья остановка: литературное кафе Týnská
Если вас не привлекает атмосфера роскошного отеля и вы не слишком любите коктейли, можете посетить, например, литературное кафе Týnská, о котором также упоминается в книге. Оно находится недалеко от Староместской площади, на улице Týnská. Атмосфера здесь очень неформальная, дружеская и гостеприимная для читателей. За чашкой хорошего кофе вы сможете дочитать последние страницы книги.
Кто-то выберет прогулку по историческим достопримечательностям, а кто-то предпочтет открыть для себя рестораны и бары, которые упоминаются в романе.
Первая остановка: Four Seasons Hotel Prague
Драматическое действие начинается в королевском люксе пражского отеля Four Seasons, где проживает профессор Лэнгдон. И это не случайно — Four Seasons — это также место, где останавливается сам Дэн Браун во время своих визитов в Прагу.
«Когда мы узнали, что Four Seasons станет частью сюжета новой книги, что было для нас большим сюрпризом, я обратилась к команде Дэна Брауна с предложением о сотрудничестве. Вместе мы подготовили проект Prague by Dan Brown», — говорит Вероника Тамхинова, директор по коммуникациям отеля.
В него входит подписанный экземпляр книги, личное письмо и видео-приветствие от Дэна Брауна, а также несколько других сюрпризов. Однако цена столь же эксклюзивна, как и само предложение — две ночи в рамках пакета «Прага Дэна Брауна» в номере Moderní обойдутся примерно в 36 000 крон.
«Но к нам могут прийти и гости, которые не проживают в отеле, например, на ужин или коктейль», — приглашает Тамхинова.
В баре CottoCrudo подготовили специальное коктейльное меню Secrets in a Glass. «Дэн Браун прислал нам список напитков, которые появляются в его новой книге, в том числе коктейль Luce 2019 года. Хотя Роберт Лэнгдон в рассказе его совсем не любит, наша барная команда восприняла это как вызов и изменила напиток, чтобы он был более сбалансированным», — объясняет Тамхынова.
Вторая остановка: бар Black Angel’s
Буквально в нескольких шагах от пражского орлоя вы найдете вход в отель U Prince. Сразу за стойкой регистрации спуститесь по лестнице, и вы окажетесь в готическом интерьере бара Black Angel’s, который является одним из лучших отельных баров в Праге. Атмосфера здесь уникальная — сводчатые потолки, приглушенный свет, живая музыка — и хотя здесь действует девиз «Что произошло в баре, останется в баре», бармены рассказали, что Дэн Браун действительно посещает это заведение во время своих пребываний в Праге. Именно здесь он отпраздновал завершение работы над «Тайной всех тайн» (стильно, коктейлем Last Word).
Black Angel’s играет важную роль в романе, поэтому команда бара решила отдать дань уважения автору по-своему. Они подготовили специальное меню из четырех коктейлей, вдохновленных творчеством Брауна и мотивами из книги.
«При создании коктейлей мы вдохновлялись не только последней книгой, но и всей серией романов с Робертом Лэнгдоном в главной роли», — объясняет Павел Шима, бар-менеджер Black Angel’s.
В меню вы найдете фруктовый свежий лонг-дринк на основе джина Search for the Secret, острый Inferno или элегантный Katherine, вариацию на классический коктейль Harvard. Стоит попробовать и последний из предложенных коктейлей — The Bridge.
«Одним из мест, куда книга приводит читателя, является Карлов мост. Он стал вдохновением для этого коктейля», — добавляет Шим. Освежающий твист на Whiskey Sour с белком, который отсылает к яйцам, использованным при строительстве моста, украшает силуэт Карлова моста и показывает, насколько комплексно бармены подходят к коктейлям — они связывают историю, местные легенды и мотивы из книги.
И хотя некоторые заведения вокруг Староместской площади имеют репутацию туристических ловушек, в Black Angel’s можно заходить без опасений. Цены на коктейли чуть выше 200 крон, и в баре приветствуются даже гости, которые не проживают в отеле.
Третья остановка: литературное кафе Týnská
Если вас не привлекает атмосфера роскошного отеля и вы не слишком любите коктейли, можете посетить, например, литературное кафе Týnská, о котором также упоминается в книге. Оно находится недалеко от Староместской площади, на улице Týnská. Атмосфера здесь очень неформальная, дружеская и гостеприимная для читателей. За чашкой хорошего кофе вы сможете дочитать последние страницы книги.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
2493
08:30
28 СЕНТЯБРЯ 2025
32982
22:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4527
11:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4700
18:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
9437
22:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
11792
10:54
8 СЕНТЯБРЯ 2025
11776
18:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
18459
18:00
26 АВГУСТА 2025
13749
09:40
24 АВГУСТА 2025
14207
11:00
15 АВГУСТА 2025
15365
08:30
15 АВГУСТА 2025
20067
08:30
14 АВГУСТА 2025
16699