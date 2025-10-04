По Праге с Робертом Лэнгдоном: пражские кафе и бары в новой книге Дэна Брауна

Профессор Роберт Лэнгдон, главный герой бестселлеров Дэна Брауна, уже побывал в Ватикане, Париже, Флоренции и Барселоне. В новейшем романе «Секрет всех секретов» его путь лежит в Прагу, и помимо исторических памятников, часть истории разворачивается в барах и ресторанах.