Путеводитель по катанию на коньках в Праге 2023 - 2024

Даты работы: 20.11.2023 - 29.2.2024Адрес: Tržiště 19, Praha 1, 118 00Сайт: Alchymist Hotel Время работы: ср - пт 12:00 - 20:30 (каток), 13:00 - 20:00 (бар), сб - вс 10:00 - 18:30, 11:00 - 18:00 (бар)Цены: 0 - 12 лет 50 CZK, 12 - 99 лет 100 CZK, прокат коньков 100 CZK / 45 минВнутренний двор отеля Alchymist Grand Hotel and Spa превращается в уютный каток, где каждый день можно наслаждаться катанием под открытым небом. Бар предлагает отличные закуски и напитки, включая глинтвейн и горячий шоколад с зефиром.Дата: 1.12.2023 - 29.2.2024Адрес: Mahlerovy sady, 130 00 Praha 3Сайт: Tower Park Время работы: пн - вс 9:00 - 20:00Каток у входа в Жижковскую башню предлагает качественное ледовое покрытие и уникальную атмосферу. Здесь можно не только насладиться катанием, но и попробовать отличный глинтвейн, итальянский бомбардино и блюда на гриле.Дата: 10.11.2023 - 31.1.2024Адрес: Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9Сайт: Centrum Černý most или Ice Tec Время работы: пн - чт 9:00 - 20:00, пт - вс 9:00 - 21:00Вход: 120 CZK, дети до 5 лет бесплатно, семейный вход 360 CZKКаток перед западным входом в центр Černý most размером 30 x 20 метров предлагает разнообразные мероприятия и рождественское ледовое шоу.Дата: 1.12.2023 - 18.2.2024Адрес: Letenská pláň, 170 00 Praha 7 - LetnáСайт: PrahaSportovni .czВремя работы: ежедневно 9:00 - 21:00, 24.12.2023: 9:00-14:00, 31.12.2023: 9:00-16:00Вход: бесплатноНа Летенской равнине есть два больших катка и детский каток, а также отапливаемый шатер, где можно отдохнуть и насладиться прохладительными напитками.Дата: 24.11.2023 - 28.2.2024Адрес: Vypich, obory HvězdaСайт: Vypich Время работы: пн - пт 12:00 - 21:00, сб - вс 9:00 - 21:00Вход: бесплатныйНа транспортной площадке перед заповедником "Гвезда" можно бесплатно кататься на коньках и воспользоваться прокатом и заточкой коньков.Дата: 1.12.2023 - 28.2.2024Адрес: за павильоном в Розовом саду, Гавличковы садыСайт: Městská část Praha 2 Вход: 80 CZK / взрослый, дети 0 - 6 лет бесплатно, прокат коньков 80 CZKМуниципальный округ Прага 2 приглашает на новый каток в Гребовке с прокатом коньков и прохладительными напитками.Дата: 15.11.2023 - 25.2.2024Адрес: Čapadlo, Náplavka na Hollaru, Praha 1Сайт: Facebook - Čapadlo Время работы: пн - пт 13:00 - 21:00, сб - вс 10:00 - 21:00Вход: 120 крон, дети до 6 лет бесплатноПрокат: коньки 100 CZK, шлем 50 CZK, ходунки 50 CZK, депозит за коньки 500 CZKКаток Čapadlo на набережной Сметаны предлагает красивый вид на реку Влтаву и Пражский Град, а также бесплатное катание, живую музыку и вкусные угощения.Дата: 1.12.2023 - 29.2.2024Сайт: Městská část Praha 2 Вход: 50 CZK / взрослый, дети 0 - 6 лет бесплатно, прокат коньков 100 CZKМуниципалитет Праги 2 приглашает на новый каток в парке Фолиманка с ежедневным режимом работы.Дата: 01.12.2023 - 28.02.2024Адрес: парк Сады Святоплука Чеха, Прага 2Сайт: Jsem na ledě Вход: вход на весь день 80 крон, прокат коньков 80 крон, дети до 6 лет бесплатноВ садах Святоплука Чеха открыт новый каток размером 30 x 15 метров с прокатом коньков.Дата: 24.11.2023 - 25.2.2024Адрес: Štíbrova 1776/17, Прага 8 - Kobylisy, телефон: 775 291 111Сайт: Facebook - Ladvi или Praha 8 Вход: 90 CZK/взрослые, 50 CZK/дети до 150 см, бесплатно для детей меньше 150 смПрокат: 80 CZK/коньки, 30 CZK/шлемБассейн Ládví превращается в каток с прокатом коньков и магазином коньков.Дата: 24.11.2023 - 25.02.2023Адрес: U Českých loděnic 40, 180 00 Prague 8 - Libeň, тел. +420 773 058 964Сайт: Facebook - Jsem na ledě Вход: 90 CZK/взрослые, 50 CZK/дети до 150 см, бесплатно для детей до 6 летПрокат: 80 CZK/коньки, 30 CZK/шлемКаток размером 30 м x 15 м в Prague 8 - Libeň с приятной атмосферой и удобствами для посетителей.Теперь у вас есть полная информация о том, где насладиться катанием на коньках в Праге этой зимой. Приятного катания!