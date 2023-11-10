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Путеводитель по катанию на коньках в Праге 2023 - 2024
6 декабря 2023
14:00
227
Катание на коньках — отличное зимнее развлечение, позволяющее насладиться холодной порой в городе. В этом обзоре мы расскажем о лучших открытых ледовых площадках в Праге, где можно насладиться этим увлекательным видом спорта.
1. Alchymist Grand Hotel and Spa
Даты работы: 20.11.2023 - 29.2.2024
Адрес: Tržiště 19, Praha 1, 118 00
Сайт: Alchymist Hotel
Время работы: ср - пт 12:00 - 20:30 (каток), 13:00 - 20:00 (бар), сб - вс 10:00 - 18:30, 11:00 - 18:00 (бар)
Цены: 0 - 12 лет 50 CZK, 12 - 99 лет 100 CZK, прокат коньков 100 CZK / 45 мин
Внутренний двор отеля Alchymist Grand Hotel and Spa превращается в уютный каток, где каждый день можно наслаждаться катанием под открытым небом. Бар предлагает отличные закуски и напитки, включая глинтвейн и горячий шоколад с зефиром.
2. Каток у Жижковской башни
Дата: 1.12.2023 - 29.2.2024
Адрес: Mahlerovy sady, 130 00 Praha 3
Сайт: Tower Park
Время работы: пн - вс 9:00 - 20:00
Каток у входа в Жижковскую башню предлагает качественное ледовое покрытие и уникальную атмосферу. Здесь можно не только насладиться катанием, но и попробовать отличный глинтвейн, итальянский бомбардино и блюда на гриле.
3. Каток в центре Černý most
Дата: 10.11.2023 - 31.1.2024
Адрес: Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9
Сайт: Centrum Černý most или Ice Tec
Время работы: пн - чт 9:00 - 20:00, пт - вс 9:00 - 21:00
Вход: 120 CZK, дети до 5 лет бесплатно, семейный вход 360 CZK
Каток перед западным входом в центр Černý most размером 30 x 20 метров предлагает разнообразные мероприятия и рождественское ледовое шоу.
4. Каток на Летне - Letenská pláň
Дата: 1.12.2023 - 18.2.2024
Адрес: Letenská pláň, 170 00 Praha 7 - Letná
Сайт: PrahaSportovni.cz
Время работы: ежедневно 9:00 - 21:00, 24.12.2023: 9:00-14:00, 31.12.2023: 9:00-16:00
Вход: бесплатно
На Летенской равнине есть два больших катка и детский каток, а также отапливаемый шатер, где можно отдохнуть и насладиться прохладительными напитками.
5. Vypich - каток перед заповедником "Гвезда"
Дата: 24.11.2023 - 28.2.2024
Адрес: Vypich, obory Hvězda
Сайт: Vypich
Время работы: пн - пт 12:00 - 21:00, сб - вс 9:00 - 21:00
Вход: бесплатный
На транспортной площадке перед заповедником "Гвезда" можно бесплатно кататься на коньках и воспользоваться прокатом и заточкой коньков.
6. Каток в Гребовке в Гавличковых Садах
Дата: 1.12.2023 - 28.2.2024
Адрес: за павильоном в Розовом саду, Гавличковы сады
Сайт: Městská část Praha 2
Вход: 80 CZK / взрослый, дети 0 - 6 лет бесплатно, прокат коньков 80 CZK
Муниципальный округ Прага 2 приглашает на новый каток в Гребовке с прокатом коньков и прохладительными напитками.
7. Čapadlo - каток на пражской набережной
Дата: 15.11.2023 - 25.2.2024
Адрес: Čapadlo, Náplavka na Hollaru, Praha 1
Сайт: Facebook - Čapadlo
Время работы: пн - пт 13:00 - 21:00, сб - вс 10:00 - 21:00
Вход: 120 крон, дети до 6 лет бесплатно
Прокат: коньки 100 CZK, шлем 50 CZK, ходунки 50 CZK, депозит за коньки 500 CZK
Каток Čapadlo на набережной Сметаны предлагает красивый вид на реку Влтаву и Пражский Град, а также бесплатное катание, живую музыку и вкусные угощения.
8. Jammertal - каток в парке Фолиманка
Дата: 1.12.2023 - 29.2.2024
Сайт: Městská část Praha 2
Вход: 50 CZK / взрослый, дети 0 - 6 лет бесплатно, прокат коньков 100 CZK
Муниципалитет Праги 2 приглашает на новый каток в парке Фолиманка с ежедневным режимом работы.
9. Каток "Винорады" в садах Святоплука Чеха
Дата: 01.12.2023 - 28.02.2024
Адрес: парк Сады Святоплука Чеха, Прага 2
Сайт: Jsem na ledě
Вход: вход на весь день 80 крон, прокат коньков 80 крон, дети до 6 лет бесплатно
В садах Святоплука Чеха открыт новый каток размером 30 x 15 метров с прокатом коньков.
10. Каток в плавательном бассейне Ладви
Дата: 24.11.2023 - 25.2.2024
Адрес: Štíbrova 1776/17, Прага 8 - Kobylisy, телефон: 775 291 111
Сайт: Facebook - Ladvi или Praha 8
Вход: 90 CZK/взрослые, 50 CZK/дети до 150 см, бесплатно для детей меньше 150 см
Прокат: 80 CZK/коньки, 30 CZK/шлем
Бассейн Ládví превращается в каток с прокатом коньков и магазином коньков.
11. Катание на коньках в Праге 8 - Löwitův mlýn
Дата: 24.11.2023 - 25.02.2023
Адрес: U Českých loděnic 40, 180 00 Prague 8 - Libeň, тел. +420 773 058 964
Сайт: Facebook - Jsem na ledě
Вход: 90 CZK/взрослые, 50 CZK/дети до 150 см, бесплатно для детей до 6 лет
Прокат: 80 CZK/коньки, 30 CZK/шлем
Каток размером 30 м x 15 м в Prague 8 - Libeň с приятной атмосферой и удобствами для посетителей.
Теперь у вас есть полная информация о том, где насладиться катанием на коньках в Праге этой зимой. Приятного катания!
Даты работы: 20.11.2023 - 29.2.2024
Адрес: Tržiště 19, Praha 1, 118 00
Сайт: Alchymist Hotel
Время работы: ср - пт 12:00 - 20:30 (каток), 13:00 - 20:00 (бар), сб - вс 10:00 - 18:30, 11:00 - 18:00 (бар)
Цены: 0 - 12 лет 50 CZK, 12 - 99 лет 100 CZK, прокат коньков 100 CZK / 45 мин
Внутренний двор отеля Alchymist Grand Hotel and Spa превращается в уютный каток, где каждый день можно наслаждаться катанием под открытым небом. Бар предлагает отличные закуски и напитки, включая глинтвейн и горячий шоколад с зефиром.
2. Каток у Жижковской башни
Дата: 1.12.2023 - 29.2.2024
Адрес: Mahlerovy sady, 130 00 Praha 3
Сайт: Tower Park
Время работы: пн - вс 9:00 - 20:00
Каток у входа в Жижковскую башню предлагает качественное ледовое покрытие и уникальную атмосферу. Здесь можно не только насладиться катанием, но и попробовать отличный глинтвейн, итальянский бомбардино и блюда на гриле.
3. Каток в центре Černý most
Дата: 10.11.2023 - 31.1.2024
Адрес: Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9
Сайт: Centrum Černý most или Ice Tec
Время работы: пн - чт 9:00 - 20:00, пт - вс 9:00 - 21:00
Вход: 120 CZK, дети до 5 лет бесплатно, семейный вход 360 CZK
Каток перед западным входом в центр Černý most размером 30 x 20 метров предлагает разнообразные мероприятия и рождественское ледовое шоу.
4. Каток на Летне - Letenská pláň
Дата: 1.12.2023 - 18.2.2024
Адрес: Letenská pláň, 170 00 Praha 7 - Letná
Сайт: PrahaSportovni.cz
Время работы: ежедневно 9:00 - 21:00, 24.12.2023: 9:00-14:00, 31.12.2023: 9:00-16:00
Вход: бесплатно
На Летенской равнине есть два больших катка и детский каток, а также отапливаемый шатер, где можно отдохнуть и насладиться прохладительными напитками.
5. Vypich - каток перед заповедником "Гвезда"
Дата: 24.11.2023 - 28.2.2024
Адрес: Vypich, obory Hvězda
Сайт: Vypich
Время работы: пн - пт 12:00 - 21:00, сб - вс 9:00 - 21:00
Вход: бесплатный
На транспортной площадке перед заповедником "Гвезда" можно бесплатно кататься на коньках и воспользоваться прокатом и заточкой коньков.
6. Каток в Гребовке в Гавличковых Садах
Дата: 1.12.2023 - 28.2.2024
Адрес: за павильоном в Розовом саду, Гавличковы сады
Сайт: Městská část Praha 2
Вход: 80 CZK / взрослый, дети 0 - 6 лет бесплатно, прокат коньков 80 CZK
Муниципальный округ Прага 2 приглашает на новый каток в Гребовке с прокатом коньков и прохладительными напитками.
7. Čapadlo - каток на пражской набережной
Дата: 15.11.2023 - 25.2.2024
Адрес: Čapadlo, Náplavka na Hollaru, Praha 1
Сайт: Facebook - Čapadlo
Время работы: пн - пт 13:00 - 21:00, сб - вс 10:00 - 21:00
Вход: 120 крон, дети до 6 лет бесплатно
Прокат: коньки 100 CZK, шлем 50 CZK, ходунки 50 CZK, депозит за коньки 500 CZK
Каток Čapadlo на набережной Сметаны предлагает красивый вид на реку Влтаву и Пражский Град, а также бесплатное катание, живую музыку и вкусные угощения.
8. Jammertal - каток в парке Фолиманка
Дата: 1.12.2023 - 29.2.2024
Сайт: Městská část Praha 2
Вход: 50 CZK / взрослый, дети 0 - 6 лет бесплатно, прокат коньков 100 CZK
Муниципалитет Праги 2 приглашает на новый каток в парке Фолиманка с ежедневным режимом работы.
9. Каток "Винорады" в садах Святоплука Чеха
Дата: 01.12.2023 - 28.02.2024
Адрес: парк Сады Святоплука Чеха, Прага 2
Сайт: Jsem na ledě
Вход: вход на весь день 80 крон, прокат коньков 80 крон, дети до 6 лет бесплатно
В садах Святоплука Чеха открыт новый каток размером 30 x 15 метров с прокатом коньков.
10. Каток в плавательном бассейне Ладви
Дата: 24.11.2023 - 25.2.2024
Адрес: Štíbrova 1776/17, Прага 8 - Kobylisy, телефон: 775 291 111
Сайт: Facebook - Ladvi или Praha 8
Вход: 90 CZK/взрослые, 50 CZK/дети до 150 см, бесплатно для детей меньше 150 см
Прокат: 80 CZK/коньки, 30 CZK/шлем
Бассейн Ládví превращается в каток с прокатом коньков и магазином коньков.
11. Катание на коньках в Праге 8 - Löwitův mlýn
Дата: 24.11.2023 - 25.02.2023
Адрес: U Českých loděnic 40, 180 00 Prague 8 - Libeň, тел. +420 773 058 964
Сайт: Facebook - Jsem na ledě
Вход: 90 CZK/взрослые, 50 CZK/дети до 150 см, бесплатно для детей до 6 лет
Прокат: 80 CZK/коньки, 30 CZK/шлем
Каток размером 30 м x 15 м в Prague 8 - Libeň с приятной атмосферой и удобствами для посетителей.
Теперь у вас есть полная информация о том, где насладиться катанием на коньках в Праге этой зимой. Приятного катания!
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
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