ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > О ПРАГЕ

Путеводитель по катанию на коньках в Праге 2023 - 2024

Анастасия Князева
6 декабря 2023
14:00
227
Катание на коньках — отличное зимнее развлечение, позволяющее насладиться холодной порой в городе. В этом обзоре мы расскажем о лучших открытых ледовых площадках в Праге, где можно насладиться этим увлекательным видом спорта.
1. Alchymist Grand Hotel and Spa

Даты работы: 20.11.2023 - 29.2.2024
Адрес: Tržiště 19, Praha 1, 118 00
Сайт: Alchymist Hotel
Время работы: ср - пт 12:00 - 20:30 (каток), 13:00 - 20:00 (бар), сб - вс 10:00 - 18:30, 11:00 - 18:00 (бар)
Цены: 0 - 12 лет 50 CZK, 12 - 99 лет 100 CZK, прокат коньков 100 CZK / 45 мин

Внутренний двор отеля Alchymist Grand Hotel and Spa превращается в уютный каток, где каждый день можно наслаждаться катанием под открытым небом. Бар предлагает отличные закуски и напитки, включая глинтвейн и горячий шоколад с зефиром.

2. Каток у Жижковской башни

Дата: 1.12.2023 - 29.2.2024
Адрес: Mahlerovy sady, 130 00 Praha 3
Сайт: Tower Park
Время работы: пн - вс 9:00 - 20:00

Каток у входа в Жижковскую башню предлагает качественное ледовое покрытие и уникальную атмосферу. Здесь можно не только насладиться катанием, но и попробовать отличный глинтвейн, итальянский бомбардино и блюда на гриле.

3. Каток в центре Černý most

Дата: 10.11.2023 - 31.1.2024
Адрес: Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9
Сайт: Centrum Černý most или Ice Tec
Время работы: пн - чт 9:00 - 20:00, пт - вс 9:00 - 21:00
Вход: 120 CZK, дети до 5 лет бесплатно, семейный вход 360 CZK

Каток перед западным входом в центр Černý most размером 30 x 20 метров предлагает разнообразные мероприятия и рождественское ледовое шоу.

4. Каток на Летне - Letenská pláň

Дата: 1.12.2023 - 18.2.2024
Адрес: Letenská pláň, 170 00 Praha 7 - Letná
Сайт: PrahaSportovni.cz
Время работы: ежедневно 9:00 - 21:00, 24.12.2023: 9:00-14:00, 31.12.2023: 9:00-16:00
Вход: бесплатно

На Летенской равнине есть два больших катка и детский каток, а также отапливаемый шатер, где можно отдохнуть и насладиться прохладительными напитками.

5. Vypich - каток перед заповедником "Гвезда"

Дата: 24.11.2023 - 28.2.2024
Адрес: Vypich, obory Hvězda
Сайт: Vypich
Время работы: пн - пт 12:00 - 21:00, сб - вс 9:00 - 21:00
Вход: бесплатный

На транспортной площадке перед заповедником "Гвезда" можно бесплатно кататься на коньках и воспользоваться прокатом и заточкой коньков.

6. Каток в Гребовке в Гавличковых Садах

Дата: 1.12.2023 - 28.2.2024
Адрес: за павильоном в Розовом саду, Гавличковы сады
Сайт: Městská část Praha 2
Вход: 80 CZK / взрослый, дети 0 - 6 лет бесплатно, прокат коньков 80 CZK

Муниципальный округ Прага 2 приглашает на новый каток в Гребовке с прокатом коньков и прохладительными напитками.

7. Čapadlo - каток на пражской набережной

Дата: 15.11.2023 - 25.2.2024
Адрес: Čapadlo, Náplavka na Hollaru, Praha 1
Сайт: Facebook - Čapadlo
Время работы: пн - пт 13:00 - 21:00, сб - вс 10:00 - 21:00
Вход: 120 крон, дети до 6 лет бесплатно
Прокат: коньки 100 CZK, шлем 50 CZK, ходунки 50 CZK, депозит за коньки 500 CZK

Каток Čapadlo на набережной Сметаны предлагает красивый вид на реку Влтаву и Пражский Град, а также бесплатное катание, живую музыку и вкусные угощения.

8. Jammertal - каток в парке Фолиманка

Дата: 1.12.2023 - 29.2.2024
Сайт: Městská část Praha 2
Вход: 50 CZK / взрослый, дети 0 - 6 лет бесплатно, прокат коньков 100 CZK

Муниципалитет Праги 2 приглашает на новый каток в парке Фолиманка с ежедневным режимом работы.

9. Каток "Винорады" в садах Святоплука Чеха

Дата: 01.12.2023 - 28.02.2024
Адрес: парк Сады Святоплука Чеха, Прага 2
Сайт: Jsem na ledě
Вход: вход на весь день 80 крон, прокат коньков 80 крон, дети до 6 лет бесплатно

В садах Святоплука Чеха открыт новый каток размером 30 x 15 метров с прокатом коньков.

10. Каток в плавательном бассейне Ладви

Дата: 24.11.2023 - 25.2.2024
Адрес: Štíbrova 1776/17, Прага 8 - Kobylisy, телефон: 775 291 111
Сайт: Facebook - Ladvi или Praha 8
Вход: 90 CZK/взрослые, 50 CZK/дети до 150 см, бесплатно для детей меньше 150 см
Прокат: 80 CZK/коньки, 30 CZK/шлем

Бассейн Ládví превращается в каток с прокатом коньков и магазином коньков.

11. Катание на коньках в Праге 8 - Löwitův mlýn

Дата: 24.11.2023 - 25.02.2023
Адрес: U Českých loděnic 40, 180 00 Prague 8 - Libeň, тел. +420 773 058 964
Сайт: Facebook - Jsem na ledě
Вход: 90 CZK/взрослые, 50 CZK/дети до 150 см, бесплатно для детей до 6 лет
Прокат: 80 CZK/коньки, 30 CZK/шлем

Каток размером 30 м x 15 м в Prague 8 - Libeň с приятной атмосферой и удобствами для посетителей.

Теперь у вас есть полная информация о том, где насладиться катанием на коньках в Праге этой зимой. Приятного катания!
Прага

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
6 ДЕКАБРЯ 2023
13:00
30736
О ЧЕХИИ
СЕГОДНЯ ДЕНЬ СВЯТОГО МИКУЛАША: УГОЛЬКИ ВМЕСТО ПОДАРКА, ПОХИЩЕНИЕ В МЕШКЕ И ДРУГИЕ НЕОБЫЧНЫЕ ТРАДИЦИИ
5 ДЕКАБРЯ 2023
20:00
708
О ЧЕХИИ
РАЗЛИВНОЕ ПИВО В ЧЕХИИ УЖЕ СТОИТ БОЛЕЕ 50 КРОН И БУДЕТ ДОРОЖАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
5 ДЕКАБРЯ 2023
19:00
722
О ПРАГЕ
ГДЕ СДЕЛАТЬ МАНИКЮР В ПРАГЕ: ОБЗОР «НАШИХ» САЛОНОВ
3 ДЕКАБРЯ 2023
16:00
1427
О ПРАГЕ
ДАТСКИЙ УЮТ В ПРАГЕ. ГЛАВНЫЙ ВОКЗАЛ БУДЕТ РАДИКАЛЬНО ПРЕОБРАЗОВАН
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
19:00
«Непраздничная» атмосфера: 5 рождественских ярмарок Европы, где вас с большей вероятностью ограбят
18:00
Чешская экономика начнет восстанавливаться в следующем году, говорится в обзоре Министерства финансов
17:00
Неумолимый рост цен на продукты питания в Чехии: прогноз на очередные семь процентов
16:00
Михл: Если ЧНБ снизит ставки до конца года, то сделает это осмотрительно
15:00
Большие перемены в чешской дипломатии: кому будет отведена ключевая роль в восстановлении Украины
13:00
Сегодня День святого Микулаша: Угольки вместо подарка, похищение в мешке и другие необычные традиции
12:00
Двухпроцентные ипотечные кредиты в Чехии — это прошлое, которое не повторится
11:00
Конкурсный управляющий Sberbank CZ не может начать выплаты кредиторам банка
10:00
Риск террористических атак в Европе будет велик во время рождественских праздников
08:30
Реформа зон платной парковки и плата за въезд в центр Праги: что известно?