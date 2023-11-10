Путеводитель по катанию на коньках в Праге 2023 - 2024

Анастасия Князева 6 декабря 2023 14:00 227

Катание на коньках — отличное зимнее развлечение, позволяющее насладиться холодной порой в городе. В этом обзоре мы расскажем о лучших открытых ледовых площадках в Праге, где можно насладиться этим увлекательным видом спорта.