ВИДЕО: Реконструкция Смиховского вокзала за 4,14 миллиарда чешских крон начнется в новом году



Муниципалитет также планирует построить в Смихове транспортный терминал, соединяющий все виды общественного транспорта, а также построить парковку P+R. Городские советники уже утвердили тендер на строительство за 8 миллиардов чешских крон.



«Началу основной фазы реконструкции предшествовал демонтаж части путей и оригинального пешеходного моста над станцией. Теперь пути будут полностью перестроены, три существующие платформы будут восстановлены и построена одна новая. Она будет использоваться в основном поездами в направлении Прага-Зличин и Гостивице», — сказал Гавенда.



Администрация отремонтирует подземные переходы, которые будут продлены под всей трассой до будущей парковки, инвестором которой является столица. Доступ на платформу будет безбарьерным. Проект также предусматривает строительство пешеходного моста в сторону улицы Радлицкой, который позволит людям попасть на отдельные платформы, а также свяжет станцию с новым районом, строящимся в Смихове.



Мост через улицу Надражни после завершения реконструкции станет трехпутным. По задумке SŽ, он будет соединен с новым трехпутным мостом между Смиховом и Подскали, который заменит нынешний железнодорожный мост через Влтаву.



«Другой неотъемлемой частью строительства станет возведение современного терминала в Смихове, подрядчика которого уже ищет Пражский городской совет», — сказал Гавенда.



Терминал заменит автовокзал На Книжеци и будет включать в себя автостоянку P+R. Помимо пригородных и дальних железнодорожных станций, он будет включать станцию метро и трамвая, а также станции городских и пригородных автобусных, троллейбусных и электробусных линий. К западу от вокзала будет построена автостоянка большой вместимости.



Железнодорожный вокзал Смихов был открыт как второй крупный вокзал в Праге в 1862 году. Нынешнее здание вокзала было построено в 1950-х годах, когда первоначальные постройки не сохранились из-за разрушений во время Второй мировой войны. Вокзал является одним из самых оживленных железнодорожных узлов Праги, наряду с главным вокзалом, с которым он был соединен через десять лет после своего создания, и вокзалом Масарика.