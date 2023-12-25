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ВИДЕО: Реконструкция Смиховского вокзала за 4,14 миллиарда чешских крон начнется в новом году
28 декабря 2023
18:30
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Модернизация Смиховского вокзала в Праге начнется в начале следующего года и обойдется примерно в 4,14 млрд. чешских крон без учета НДС. Железнодорожная администрация (SŽ) отремонтирует все пути и платформы вокзала, перестроит оба подземных перехода и продлит их под всем вокзалом. Платформы будут доступны для инвалидов благодаря новым лифтам. Работы для SŽ выполнит консорциум в составе Metrostav TBR, OHLA ŽS, Hochtief CZ и Elektrizace železnic Praha, который выиграл тендер. Об этом сообщил вчера ČTK пресс-секретарь SŽ Душан Гавенда.
Муниципалитет также планирует построить в Смихове транспортный терминал, соединяющий все виды общественного транспорта, а также построить парковку P+R. Городские советники уже утвердили тендер на строительство за 8 миллиардов чешских крон.
«Началу основной фазы реконструкции предшествовал демонтаж части путей и оригинального пешеходного моста над станцией. Теперь пути будут полностью перестроены, три существующие платформы будут восстановлены и построена одна новая. Она будет использоваться в основном поездами в направлении Прага-Зличин и Гостивице», — сказал Гавенда.
Администрация отремонтирует подземные переходы, которые будут продлены под всей трассой до будущей парковки, инвестором которой является столица. Доступ на платформу будет безбарьерным. Проект также предусматривает строительство пешеходного моста в сторону улицы Радлицкой, который позволит людям попасть на отдельные платформы, а также свяжет станцию с новым районом, строящимся в Смихове.
Мост через улицу Надражни после завершения реконструкции станет трехпутным. По задумке SŽ, он будет соединен с новым трехпутным мостом между Смиховом и Подскали, который заменит нынешний железнодорожный мост через Влтаву.
«Другой неотъемлемой частью строительства станет возведение современного терминала в Смихове, подрядчика которого уже ищет Пражский городской совет», — сказал Гавенда.
Терминал заменит автовокзал На Книжеци и будет включать в себя автостоянку P+R. Помимо пригородных и дальних железнодорожных станций, он будет включать станцию метро и трамвая, а также станции городских и пригородных автобусных, троллейбусных и электробусных линий. К западу от вокзала будет построена автостоянка большой вместимости.
Железнодорожный вокзал Смихов был открыт как второй крупный вокзал в Праге в 1862 году. Нынешнее здание вокзала было построено в 1950-х годах, когда первоначальные постройки не сохранились из-за разрушений во время Второй мировой войны. Вокзал является одним из самых оживленных железнодорожных узлов Праги, наряду с главным вокзалом, с которым он был соединен через десять лет после своего создания, и вокзалом Масарика.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM