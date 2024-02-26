Кинопутешественники: Половина туристов Чехии посещали места, где снимались голливудские или чешские фильмы

По данным CzechTourism, туристы, приезжающие посмотреть фильм, как правило, бывают двух категорий. Чаще всего это те, кто увлечен конкретной страной, регионом или городом благодаря фильму и хочет увидеть все своими глазами. А есть фанаты, которые хотят увидеть именно те места, которые связаны с конкретным названием. Часто это фэнтези и колдовские саги, но с бумом стриминговых платформ это также различные сериалы или боевики.





Согласно опросу, за последние пять лет наиболее частыми пунктами назначения были замки и крепости, такие как Глубока-над-Влтавой, Боузов, Червена-Лгота или Карлштейн, а также города Чешский Крумлов и Прага, особенно их исторические центры. Кинопутешественники часто выбирают Леднице, Телч, Гоштице или Карловы Вары.





Среди других популярных направлений — романтический замок Боузов, скальный город Адршпах-Теплицкие скалы, Богемский рай, замок Добржиш в стиле рококо, Крконошские горы или один из старейших и важнейших королевских замков Чехии - Кршивоклат.





Чехия пользуется спросом у иностранных кинематографистов



Зарубежные режиссёры чаще всего снимают в Праге, но и отечественные локации нередко служат кинематографической Вене. В Чехию едут не только европейские или американские постановки, здесь снимают сцены для индийского Болливуда.





«Чехия - одно из самых популярных мест для иностранных съемок. Помимо того, что затраты на наем отечественных актеров или аренду локаций окупаются по сравнению с другими странами, они также ценят местных поклонников и мастерство "чешских рук"», - говорит директор CzechTourism Франтишек Рейсмюллер. Он привел в пример хрусталь из стекольного завода Sklárny Pačinek, который появился в фильме «Достать ножи: Стеклянная луковица» с Дэниелом Крейгом.





Киноиндустрия важна и для экономики государства. По данным CzechTourism, кинематограф приносит доход и тем сегментам, которые напрямую не связаны с кинопроизводством, поэтому он также приносит пользу гостиничному, транспортному, строительному, гастрономическому и швейному секторам.



