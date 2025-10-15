ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > О ПРАГЕ

Роганский остров в Праге преобразится

15 октября 2025
Роганский остров на Влтаве станет центром одного из крупнейших градостроительных проектов современной Праги. Масштабная трансформация территории объединит создание нового городского парка, экологическую ревитализацию и противо­паводковые меры.
Проект основан на победившей концепции международного архитектурного конкурса и направлен на то, чтобы превратить район в зеленый оазис, связывающий город с рекой.


На острове появится парк, который станет местом для отдыха, спорта и культурных мероприятий. Пространство будет сочетать природные элементы с современным городским дизайном.



На Роганском острове будет реализован ряд девелоперских проектов, построена новая школа.



В рамках программы предусмотрено укрепление берега и развитие природных зон, которые смогут поглощать избыточную воду во время наводнений. Проект станет частью комплексной системы защиты Праги от паводков.
Чехия Прага строительство
