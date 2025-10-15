Роганский остров в Праге преобразится

Проект основан на победившей концепции международного архитектурного конкурса и направлен на то, чтобы превратить район в зеленый оазис, связывающий город с рекой.На острове появится парк, который станет местом для отдыха, спорта и культурных мероприятий. Пространство будет сочетать природные элементы с современным городским дизайном.На Роганском острове будет реализован ряд девелоперских проектов, построена новая школа.В рамках программы предусмотрено укрепление берега и развитие природных зон, которые смогут поглощать избыточную воду во время наводнений. Проект станет частью комплексной системы защиты Праги от паводков.