В Праге открывается световая выставка «Сердце Европы»

24 октября 2025
В конце октября популярный развлекательный комплекс Жлуте-Лазне превратится в волшебное царство света и фантазии. Световая выставка «Сердце Европы» проведет посетителей по символическому маршруту через разные эпохи и страны континента — от античной Греции и Возрождения в Италии до современной Великобритании.
Экспозиция, которая откроется 31 октября, представит световые инсталляции из девяти европейских стран. На берегу Влтавы посетители смогут увидеть Римский Колизей, греческий Акрополь с фигурами Зевса и Афины, копию лондонского моста Тауэр-Бридж и знаменитый французский Мулен Руж. Одним из элементов выставки станет и символическое плавание на корабле Санта-Мария, связанном с открытием Нового Света.

Автором и организатором проекта выступила чешская компания Decoled. Все инсталляции созданы в Чехии местными художниками, дизайнерами и инженерами. Идея выставки родилась из стремления напомнить о европейских традициях, ценностях и культурном наследии, объединяющих разные народы континента.

Выставка будет интерактивной и сопровождается музыкальной композицией Story of Lights, специально записанной певицей Дебби для этого проекта.

Дополнением программы станут обзорные вечерние прогулки на световом корабле, которые будут проходить по пятницам и в выходные дни. 
