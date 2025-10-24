В Праге открывается световая выставка «Сердце Европы»

Экспозиция, которая откроется 31 октября, представит световые инсталляции из девяти европейских стран. На берегу Влтавы посетители смогут увидеть Римский Колизей, греческий Акрополь с фигурами Зевса и Афины, копию лондонского моста Тауэр-Бридж и знаменитый французский Мулен Руж. Одним из элементов выставки станет и символическое плавание на корабле Санта-Мария, связанном с открытием Нового Света.





Автором и организатором проекта выступила чешская компания Decoled. Все инсталляции созданы в Чехии местными художниками, дизайнерами и инженерами. Идея выставки родилась из стремления напомнить о европейских традициях, ценностях и культурном наследии, объединяющих разные народы континента.





Выставка будет интерактивной и сопровождается музыкальной композицией Story of Lights, специально записанной певицей Дебби для этого проекта.





Дополнением программы станут обзорные вечерние прогулки на световом корабле, которые будут проходить по пятницам и в выходные дни.