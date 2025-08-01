Фальшивые скидки: почти каждая вторая проверка в Чехии выявила нарушения





Проверки проходили с апреля по июнь как в обычных, так и в интернет -магазинах. По сравнению с прошлым годом доля нарушений выросла — с 41% до 45%.





Наиболее частым нарушением оказался неправильный расчет скидки — например, магазины не указывали самую низкую цену, по которой товар продавался в течение 30 дней до начала акции. Это обязательное требование было проигнорировано в 36 случаях.

В 63 случаях речь шла об использовании недобросовестных торговых практик, которые могли ввести покупателя в заблуждение. Продавцы, по словам инспекторов, создавали иллюзию скидок с помощью пёстрых ценников с текстами и сравнением цен.





Кроме того, в 72 проверках инспекторы выявили нарушения Гражданского кодекса, законов о контроле, о ценах и о товарах с истекающим сроком годности.





По закону, скидка должна рассчитываться от минимальной цены, установленной в течение 30 дней до её объявления. Если товар находился в продаже менее 30 дней, следует указывать минимальную цену за весь этот период. Также продавцы обязаны информировать о прежней цене товара.









Как ранее сообщали чешские СМИ, несмотря на рост нарушений, общая сумма штрафов, наложенных на крупные торговые сети, во втором квартале снизилась. Если в первом квартале 2025 года инспекция выписала рекордные штрафы на сумму почти 21 млн крон, то во втором квартале — всего 4,4 млн. Крупнейший штраф , свыше 3 млн крон, был наложен на сеть Billa.