Фальшивые отзывы в интернет-магазинах: как их распознать

Уже более двух с половиной лет действует закон, обязывающий продавцов раскрывать, как именно они подтверждают подлинность отзывов.





По словам Войтеха Полено из сервиса Zboží.cz, если отзывы представлены как проверенные, магазин должен доказать, что они от реальных покупателей, которые действительно приобрели товар. При этом запрещено удалять негативные комментарии или публиковать поддельные.





Исследование Gartner показало, что от 10 до 15% отзывов в интернете — фальшивые.



Представитель



Представитель компании ESET Витезслав Пелц уточняет, что зачастую это оплаченные тексты. Американская Transparency Company в конце 2024 года проанализировала 73 млн оценок, выявив около 14% потенциально поддельных и 2,3 млн созданных ИИ.





Эксперты Heureka Group отмечают, что технологии искусственного интеллекта усложняют выявление подделок, но и методы обнаружения продолжают развиваться. По данным Чешской торговой инспекции, в 85% проверенных случаев выявлялись нарушения закона, касающиеся отзывов — хотя инспекция чаще проверяет магазины по жалобам недовольных клиентов.





Поддельные комментарии продают и в закрытых группах соцсетей, иногда с обещанием подарков в обмен на положительную оценку. Крупнейшие платформы, такие как Amazon Google , тоже борются с проблемой: только Google удалил в прошлом году 240 миллионов сомнительных сообщений о товарах.

Где искать достоверные отзывы?

Рекомендуется проверять отзывы на независимых площадках — Zboží.cz, Heureka и специализированных сайтах вроде Firmy.cz. Там ясно видно, какие комментарии подтверждены реальными покупателями, а какие — нет. Продавцы не могут там редактировать их напрямую.





Специалисты советуют с осторожностью относиться к магазинам с чрезмерно идеальными оценками, однотипными и массово опубликованными за короткий срок. Высокая концентрация положительных баллов и отсутствие негативных — признак возможного мошенничества.



На серьезных платформах используются алгоритмы машинного обучения для выявления подозрительных паттернов — например, совпадений текста, одновременных публикаций или IP-адресов. В соцсетях и на форумах контроль подлинности обычно отсутствует, поэтому доверять им следует с осторожностью.