Чехи все активнее тратят в интернет-магазинах: за шесть лет онлайн-продажи выросли на две трети

Новости и статьи 10 августа 2025 13:30 166

Розничные продажи в Чехии продолжают расти: в июне 2025 года оборот в этом секторе (за исключением продажи и ремонта автомобилей) увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это почти идентичный результату мая, когда рост составил 4,6%. Об этом сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ).