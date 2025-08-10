Чехи все активнее тратят в интернет-магазинах: за шесть лет онлайн-продажи выросли на две трети
10 августа 2025
13:30
166
Розничные продажи в Чехии продолжают расти: в июне 2025 года оборот в этом секторе (за исключением продажи и ремонта автомобилей) увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это почти идентичный результату мая, когда рост составил 4,6%. Об этом сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ).
Основными драйверами роста стали продажа топлива и интернет-торговля. В месячном сравнении (июнь против мая) оборот в рознице увеличился на 0,3%.
По словам Яны Готвальдовой, руководителя отдела статистики торговли, транспорта и услуг ČSÚ, после корректировки на ценовые факторы рост зафиксирован как в сегменте продовольственных, так и непродовольственных товаров, а также в продажах топлива. Особенно заметным оказался вклад автозаправок и интернет-магазинов.
Главный экономист банка Creditas Петр Дуфек отметил, что общие розничные продажи уже на 3% превышают уровень 2019 года — последнего доковидного года.
«Рост обеспечивают в первую очередь АЗС, чему способствуют сниженные цены на топливо. Это привлекает не только чешских водителей, но и иностранцев», — пояснил эксперт. Отдельно он подчеркнул успех онлайн-торговли: за шесть лет ее оборот (с учетом инфляции) вырос на 69%.
«Интернет-магазины демонстрируют наибольший прирост по сравнению с допандемийным периодом. Это говорит о том, что сегмент по-прежнему не достиг потолка роста», — добавил Дуфек.
Он также отметил, что потребительская активность чехов усиливается. С ростом реальных зарплат и снижением тревожности из-за будущего именно внутреннее потребление снова становится движущей силой экономики страны.
