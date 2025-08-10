ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > ШОППИНГ

Чехи все активнее тратят в интернет-магазинах: за шесть лет онлайн-продажи выросли на две трети

Новости и статьи
10 августа 2025
13:30
166
Розничные продажи в Чехии продолжают расти: в июне 2025 года оборот в этом секторе (за исключением продажи и ремонта автомобилей) увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это почти идентичный результату мая, когда рост составил 4,6%. Об этом сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ).
Основными драйверами роста стали продажа топлива и интернет-торговля. В месячном сравнении (июнь против мая) оборот в рознице увеличился на 0,3%.

По словам Яны Готвальдовой, руководителя отдела статистики торговли, транспорта и услуг ČSÚ, после корректировки на ценовые факторы рост зафиксирован как в сегменте продовольственных, так и непродовольственных товаров, а также в продажах топлива. Особенно заметным оказался вклад автозаправок и интернет-магазинов.

Главный экономист банка Creditas Петр Дуфек отметил, что общие розничные продажи уже на 3% превышают уровень 2019 года — последнего доковидного года.

«Рост обеспечивают в первую очередь АЗС, чему способствуют сниженные цены на топливо. Это привлекает не только чешских водителей, но и иностранцев», — пояснил эксперт. Отдельно он подчеркнул успех онлайн-торговли: за шесть лет ее оборот (с учетом инфляции) вырос на 69%.

«Интернет-магазины демонстрируют наибольший прирост по сравнению с допандемийным периодом. Это говорит о том, что сегмент по-прежнему не достиг потолка роста», — добавил Дуфек.

Он также отметил, что потребительская активность чехов усиливается. С ростом реальных зарплат и снижением тревожности из-за будущего именно внутреннее потребление снова становится движущей силой экономики страны.
экономика Торговля
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
8 АВГУСТА 2025
973
ПУТЕШЕСТВИЯ
ТУРИЗМ В ЧЕХИИ РАСТЕТ: ВЕСНОЙ СТРАНУ ПОСЕТИЛИ ТРИ МИЛЛИОНА ИНОСТРАНЦЕВ
19:30
7 АВГУСТА 2025
1433
ШОППИНГ
ФАЛЬШИВЫЕ ОТЗЫВЫ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ: КАК ИХ РАСПОЗНАТЬ
11:00
6 АВГУСТА 2025
3088
О ПРАГЕ
ПРАГА В 2050 ГОДУ. ПРОГНОЗ ПОКАЗЫВАЕТ, ГДЕ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ ГРАЖДАНСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
15:00
3 АВГУСТА 2025
2499
ПУТЕШЕСТВИЯ
ОТСУТСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТРАХОВКИ НА ВРЕМЯ ОТПУСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ МОЖЕТ ДОРОГО ОБОЙТИСЬ
18:00
1 АВГУСТА 2025
5599
ШОППИНГ
ФАЛЬШИВЫЕ СКИДКИ: ПОЧТИ КАЖДАЯ ВТОРАЯ ПРОВЕРКА В ЧЕХИИ ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ
14:00
26 ИЮЛЯ 2025
12595
ПУТЕШЕСТВИЯ
У ЧЕХОВ ОДИН ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ ПАСПОРТОВ В МИРЕ. ОН ОТКРЫВАЕТ БЕЗВИЗОВЫЙ ДОСТУП В 185 СТРАН
21:00
25 ИЮЛЯ 2025
3100
ПУТЕШЕСТВИЯ
ХОРВАТСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: НА ПЛЯЖАХ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ ПЕДОФИЛЫ СО СКРЫТЫМИ КАМЕРАМИ
15:00
25 ИЮЛЯ 2025
10512
ПУТЕШЕСТВИЯ
НА НЕМЕЦКИХ ДОРОГАХ В БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ ОЖИДАЮТСЯ КРУПНЫЕ ЗАТОРЫ
15:00
24 ИЮЛЯ 2025
3385
ПУТЕШЕСТВИЯ
ТУРИЗМ ПО-ЧЕШСКИ: В ЕГИПТЕ У СУПРУГОВ ВЗОРВАЛСЯ ЧЕМОДАН, ЗАПОЛНЕННЫЙ ПИВОМ KOZEL
21:00
21 ИЮЛЯ 2025
4512
ПУТЕШЕСТВИЯ
КАК ПЛАТИТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ: КАРТА, НАЛИЧНЫЕ ИЛИ БАНКОМАТ? КАК ИЗБЕЖАТЬ СКРЫТЫХ КОМИССИЙ И НЕВЫГОДНЫХ КУРСОВ
12:00
20 ИЮЛЯ 2025
2239
ПУТЕШЕСТВИЯ
ВОКЗАЛ ИМЕНИ МАСАРИКА В ПРАГЕ БУДЕТ ЗАКРЫТ НА НЕДЕЛЮ
16:30
15 ИЮЛЯ 2025
2073
ШОППИНГ
КАКУЮ ПУДРУ ВЫБИРАЮТ ЖЕНЩИНЫ В ЧЕХИИ? ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
09:00
15 ИЮЛЯ 2025
6935
ПУТЕШЕСТВИЯ
ИЗ ПРАГИ СТАЛО ДЕШЕВЛЕ ЛЕТАТЬ НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ. ПОМОГЛИ НОВЫЕ РЕЙСЫ И МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ
11:00
12 ИЮЛЯ 2025
15620
ПУТЕШЕСТВИЯ
У ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ, КОТОРЫЕ ЧАСТО БЫВАЮТ В ЕГИПТЕ, МОГУТ ПЕРЕСТАТЬ РАБОТАТЬ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
13:30
11 ИЮЛЯ 2025
2606
ПУТЕШЕСТВИЯ
СОБИРАЕТЕСЬ В ОТПУСК НА МАШИНЕ? НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ