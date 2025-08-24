Как заманивают в «ловушку скидок» чешских супермаркетов







Согласно исследованию финансовой компании Skip Pay, до 88% товаров чехи покупают по акции. Экономисты отмечают: многие перешли на такой стиль покупок не из-за охоты за выгодой, а потому что обычные цены кажутся завышенными. При этом в Германии, откуда родом крупнейшие сети Kaufland и Lidl, ажиотажных распродаж нет, а базовый набор продуктов стоит примерно столько же.







По закону, при объявлении скидки магазин обязан указывать самую низкую цену за последние 30 дней и считать скидку именно от нее. Это должно предотвратить искусственное завышение стоимости перед акцией. Контроль ведет Чешская торговая инспекция, регулярно штрафующая ритейлеров на миллионы крон.

Однако сети используют «серые зоны». Вместо слова «скидка» — формулировки вроде «долговременно выгодная цена» или «наша цена», которые под требования закона не подпадают. Яркие ценники, альтернативные слоганы, клубные цены для владельцев карт — все это работает как маркетинговый крючок, но не гарантирует реальной выгоды.







Маркетологи признают: если покупателю предложить «рекомендованный выбор», вероятность покупки и средний чек растут, даже если цена вовсе не минимальная. Пример — недавняя акция Kaufland в пражском районе Выпих: двухлитровая Coca-Cola за 50 крон под лозунгом «Лучшая цена для Чехии», хотя конкуренты в тот момент продавали дешевле, а сам магазин на следующий день снизил цену еще на четверть.







Отдельный тренд — двойные цены для участников программ лояльности. На ценнике указывается, сколько процентов сэкономит владелец клубной карты, а сам блок с клубной ценой оформлен заметно крупнее и ярче, чем обычная стоимость.







Эксперты советуют ориентироваться не на надписи, а на цену за единицу товара и при желании сэкономить — проверять предложения через сайты для сравнения цен. Это помогает избежать попадания в «скидочную ловушку», где выгода чаще иллюзорна.