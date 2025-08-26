Кофе Tchibo в Чехии стоит дороже, чем в Германии: килограмм свыше 1 000 крон





Для сравнения, на эту сумму в Чехии можно приобрести 12 целых кур, 2,5 кг лосося, 3,5 кг голландского сыра гауда, как минимум четыре билета в кино или билет туда-обратно из Чехии в Жирону.

Фотография с ценником быстро разошлась в соцсетях, вызвав бурное обсуждение. Пользователи указывали, что в немецких супермаркетах Edeka и Rewe такая же продукция стоит 16–17 евро (около 417 крон). Другие отмечали, что в Чехии килограмм свежего кофе местной обжарки стоит 463 кроны.





Аналитики прогнозируют, что цена в Globus может снизиться, однако даже половина этой стоимости останется выше немецкой. Пользователи шутливо отмечают, что акция с ценой 499,90 кроны и скидкой 52% выглядит более привлекательно.





Разница в ценах связана с тем, что в Германии, на родине Tchibo, продукция стоит значительно дешевле, тогда как в Чехии бренд воспринимается как премиальный. В Германии тот же кофе Barista Caffè Crema или Barista Espresso продается за 17 евро (417 крон).









Кроме того, конечная цена кофе зависит от изменения климата, которое влияет на урожайность, а также от торговой политики и структуры рынков. В Чехии крупные сети могут устанавливать более высокие цены , тогда как в Германии сильная конкуренция и потребительский спрос на скидки стабилизируют стоимость.

На мировых рынках цена кофе колеблется: в феврале она достигла исторического максимума 4,18 доллара за фунт (87,7 кроны за 0,45 кг), в июле падала до 2,4 доллара (50,4 кроны), а с начала августа снова выросла на 38%. Сейчас килограмм кофе на бирже стоит около 181 кроны.









Факторами роста цен являются засуха в основных странах-производителях ( Бразилия Вьетнам ), растущий мировой спрос, повышение затрат на производство с учетом экологических требований, а также пошлины — с 6 августа 50% пошлины на бразильский кофе при импорте в США





Разница в ценах между чешскими супермаркетами также значительна: килограмм Tchibo Espresso Sicilia Style стоит в Globus 959 крон, в Tesco с клубной картой 450 крон, в Alza.cz 559 крон, в Billa 699 крон.

Экономисты отмечают, что такие колебания цен объясняются разной конкуренцией, торговой стратегией и восприятием бренда на местном рынке.