ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > ШОППИНГ

В Чехии яйца во время акций рекордно дешевы, но дороже, чем в прошлом году

Новости и статьи
29 августа 2025
21:00
120
Сетевые магазины Чехии сейчас предлагают яйца по акционным ценам от 3 до 4 крон за штуку, что делает их самыми дешевыми в этом году, сообщает сервис сравнения цен Kupi.cz. Тем не менее по сравнению с прошлым годом покупатели платят за них значительно больше.
Аналитик Kupi.cz Моника Копчилова отметила, что яйца размера M из клеточных хозяйств, которые остаются наиболее распространенными в чешских магазинах, сейчас стоят около 5,99 кроны за штуку. В рамках акций их средняя цена опустилась до 3,58 кроны — это минимальная сумма за весь текущий год. 

Для сравнения, в августе прошлого года одно яйцо стоило примерно 4,37 кроны, то есть сейчас рост цен составил 37%. По акции покупатели платят 3,58 кроны вместо 2,44 кроны — на 47% больше. 


Акции часто включают и яйца размера M из полустайных хозяйств (не клеточных), которые сейчас также продаются дешевле всего в этом году. 

Обычно цена обычного яйца в августе достигла около 6 крон, что на 36% выше. В среднем акционная стоимость полустайных яиц составляет примерно 3,70 кроны за штуку — на 13% выше.

Наиболее выгодно можно приобрести 30 яиц размера M за 99,90 кроны (3,33 кроны за штуку). Меньшие яйца размера S продаются по 89,90 кроны за упаковку, то есть по 2,99 кроны. Средняя скидка на яйца в августе составляет около 40%. 

Летом к увеличению предложения яиц приводят более длинный день, тепло и биологические факторы, повышающие яйценоскость кур. С наступлением осени и ростом давления на переход от клеточных хозяйств к более щадящим вариантам аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание. 

Аграрный аналитик Петр Гавел отметил, что летом куры несут больше, особенно в малых и домашних хозяйствах, а совокупность более высокой предложения и низкого спроса приводит к акциям и снижению цен в рознице. 

По данным опроса Чешского статистического управления, средняя цена упаковки из десяти яиц между июлем и августом выросла незначительно — на 1,25% до 60,98 кроны. Годовой рост цен составил 44%. 


Одной из причин подорожания стали вспышки птичьего гриппа, из-за которых приходилось уничтожать хозяйства. Заболевание затронуло в том числе хозяйства в Польше, откуда  импортирует Чехия. Цены росли и в других странах Европы, а также в США, которые увеличивали импорт из ЕС и других регионов.
еда шоппинг продукты
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
26 АВГУСТА 2025
1960
ШОППИНГ
КОФЕ TCHIBO В ЧЕХИИ СТОИТ ДОРОЖЕ, ЧЕМ В ГЕРМАНИИ: КИЛОГРАММ СВЫШЕ 1 000 КРОН
09:40
24 АВГУСТА 2025
2681
ШОППИНГ
КАК ЗАМАНИВАЮТ В «ЛОВУШКУ СКИДОК» ЧЕШСКИХ СУПЕРМАРКЕТОВ
11:00
15 АВГУСТА 2025
4387
О ПРАГЕ
ПРОЕКТ SAVARIN ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАСТРОЙКУ: В ЦЕНТРЕ ПРАГИ ПОЯВИТСЯ УНИКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
08:30
15 АВГУСТА 2025
9109
О ПРАГЕ
ПРАГА — ЧЕТВЕРТЫЙ САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОРОД ДЛЯ ОТДЫХА
08:30
14 АВГУСТА 2025
5638
ПУТЕШЕСТВИЯ
СТРАНА ЛЕГЕНДАРНОГО СУПА PHO ОТМЕНЯЕТ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ЧЕХОВ
15:00
12 АВГУСТА 2025
7749
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЗВОНОК ДОМОЙ С ОТДЫХА ОБЕРНУЛСЯ НЕОЖИДАННОЙ СУММОЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЯ ПРАГИ
12:30
11 АВГУСТА 2025
25235
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПРАГА БУДЕТ ИМЕТЬ ПРЯМОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ С ОСТРОВОМ ЦЕЛЕБНОГО ПЕСКА
13:30
10 АВГУСТА 2025
1435
ШОППИНГ
ЧЕХИ ВСЕ АКТИВНЕЕ ТРАТЯТ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ: ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ ВЫРОСЛИ НА ДВЕ ТРЕТИ
18:00
8 АВГУСТА 2025
1618
ПУТЕШЕСТВИЯ
ТУРИЗМ В ЧЕХИИ РАСТЕТ: ВЕСНОЙ СТРАНУ ПОСЕТИЛИ ТРИ МИЛЛИОНА ИНОСТРАНЦЕВ
19:30
7 АВГУСТА 2025
2731
ШОППИНГ
ФАЛЬШИВЫЕ ОТЗЫВЫ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ: КАК ИХ РАСПОЗНАТЬ
11:00
6 АВГУСТА 2025
3829
О ПРАГЕ
ПРАГА В 2050 ГОДУ. ПРОГНОЗ ПОКАЗЫВАЕТ, ГДЕ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ ГРАЖДАНСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
15:00
3 АВГУСТА 2025
3066
ПУТЕШЕСТВИЯ
ОТСУТСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТРАХОВКИ НА ВРЕМЯ ОТПУСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ МОЖЕТ ДОРОГО ОБОЙТИСЬ
18:00
1 АВГУСТА 2025
6142
ШОППИНГ
ФАЛЬШИВЫЕ СКИДКИ: ПОЧТИ КАЖДАЯ ВТОРАЯ ПРОВЕРКА В ЧЕХИИ ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ
14:00
26 ИЮЛЯ 2025
13146
ПУТЕШЕСТВИЯ
У ЧЕХОВ ОДИН ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ ПАСПОРТОВ В МИРЕ. ОН ОТКРЫВАЕТ БЕЗВИЗОВЫЙ ДОСТУП В 185 СТРАН
21:00
25 ИЮЛЯ 2025
3652
ПУТЕШЕСТВИЯ
ХОРВАТСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: НА ПЛЯЖАХ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ ПЕДОФИЛЫ СО СКРЫТЫМИ КАМЕРАМИ