В Чехии яйца во время акций рекордно дешевы, но дороже, чем в прошлом году
29 августа 2025
21:00
Сетевые магазины Чехии сейчас предлагают яйца по акционным ценам от 3 до 4 крон за штуку, что делает их самыми дешевыми в этом году, сообщает сервис сравнения цен Kupi.cz. Тем не менее по сравнению с прошлым годом покупатели платят за них значительно больше.
Аналитик Kupi.cz Моника Копчилова отметила, что яйца размера M из клеточных хозяйств, которые остаются наиболее распространенными в чешских магазинах, сейчас стоят около 5,99 кроны за штуку. В рамках акций их средняя цена опустилась до 3,58 кроны — это минимальная сумма за весь текущий год.
Для сравнения, в августе прошлого года одно яйцо стоило примерно 4,37 кроны, то есть сейчас рост цен составил 37%. По акции покупатели платят 3,58 кроны вместо 2,44 кроны — на 47% больше.
Акции часто включают и яйца размера M из полустайных хозяйств (не клеточных), которые сейчас также продаются дешевле всего в этом году.
Обычно цена обычного яйца в августе достигла около 6 крон, что на 36% выше. В среднем акционная стоимость полустайных яиц составляет примерно 3,70 кроны за штуку — на 13% выше.
Наиболее выгодно можно приобрести 30 яиц размера M за 99,90 кроны (3,33 кроны за штуку). Меньшие яйца размера S продаются по 89,90 кроны за упаковку, то есть по 2,99 кроны. Средняя скидка на яйца в августе составляет около 40%.
Летом к увеличению предложения яиц приводят более длинный день, тепло и биологические факторы, повышающие яйценоскость кур. С наступлением осени и ростом давления на переход от клеточных хозяйств к более щадящим вариантам аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание.
Аграрный аналитик Петр Гавел отметил, что летом куры несут больше, особенно в малых и домашних хозяйствах, а совокупность более высокой предложения и низкого спроса приводит к акциям и снижению цен в рознице.
По данным опроса Чешского статистического управления, средняя цена упаковки из десяти яиц между июлем и августом выросла незначительно — на 1,25% до 60,98 кроны. Годовой рост цен составил 44%.
Одной из причин подорожания стали вспышки птичьего гриппа, из-за которых приходилось уничтожать хозяйства. Заболевание затронуло в том числе хозяйства в Польше, откуда импортирует Чехия. Цены росли и в других странах Европы, а также в США, которые увеличивали импорт из ЕС и других регионов.
