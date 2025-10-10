ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > ШОППИНГ

Какие магазины не будут работать 28 октября и где стоит закупаться

10 октября 2025
18:00
Во вторник, 28 октября 2025 года, Чехия отметит День образования независимого чехословацкого государства. В этот государственный праздник крупные магазины площадью более 200 квадратных метров по закону будут закрыты. Мелкие торговые точки могут работать, но некоторые могут сократить часы открытия.
Где можно совершить покупки?
Останутся открытыми магазины меньшей площади, а также аптеки и автозаправочные станции независимо от их размера. Исключение сделано для крупных торговых точек в аэропортах, на вокзалах и автобусных станциях. Кроме того, будут работать пункты выдачи интернет-заказов.
Однако магазины в метро, превышающие установленный лимит площади, работать не будут. 

За соблюдением запрета следит торговая инспекция, которая будет налагать штрафы за нарушения. 
