Какие магазины не будут работать 28 октября и где стоит закупаться

Новости и статьи 10 октября 2025 18:00 401

Во вторник, 28 октября 2025 года, Чехия отметит День образования независимого чехословацкого государства. В этот государственный праздник крупные магазины площадью более 200 квадратных метров по закону будут закрыты. Мелкие торговые точки могут работать, но некоторые могут сократить часы открытия.